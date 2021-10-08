ГЭС в Карабахе: потеря для армян, прибыток для Азербайджана

До прошлого года энергетика была одним более успешных секторов экономики Нагорного Карабаха. Власти самопровозглашенной республики построили сеть малых гидроэлектростанций в дополнение к более крупной плотине советских времен.

В результате территория практически полностью обеспечивала себя электроэнергией (в основном за счет ГЭС), а к 2018 году даже начала экспортировала часть ее в Армению. Это была одна из немногих сфер, в которых Нагорный Карабах не зависел от своего покровителя.

Но после прошлогодней войны Азербайджан вернул себе большую часть своей территории, контроль над которой потерял в результате первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах. И на этой земле находилось большинство этих гидроэлектростанций.

Из 36 ГЭС на контролируемой армянами до войны территории теперь под их контролем осталось только шесть, а гидроэнергетические мощности сократились с 191 до 79 мегаватт.

«Действительно, они получили экономическое преимущество, а мы его потеряли», – сказал Eurasianet.org де-факто министр экономики и сельского хозяйства Карабаха Армен Товмасян.

Самый крупный гидроэнергетический объект в регионе – Сарсангская ГЭС – была построена в 1976 году на реке Тартар в районе, который тогда назывался Агдаринским. (После обретения независимости Азербайджан переименовал его в Тертерский в 1993 году, а армяне называют его Мартакертским.) Эта гидроэлектростанция мощностью 50 мегаватт остается под контролем армянской стороны, и в настоящее время составляет более половины гидроэнергетических мощностей территории. Кроме нее под армянским контролем остались еще пять ГЭС меньшей мощности.

«Все остальные ГЭС находятся под контролем противника, а это означает, что Республика Арцах не является самодостаточной, как это было до войны, – сказал Товмасян, используя альтернативное армянское название Карабаха. – Дефицит покрывается за счет импорта электроэнергии из Армении».

Но Армении сама испытывает дефицит электроэнергии. С 15 мая приостановлена работа Мецаморской атомной электростанции, которая вырабатывает около 40 процентов электроэнергии в Армении. Ее перезапуск запланирован на октябрь. Вдобавок ко всему, Разданская ТЭС, работающая на природном газе и управляемая компанией «Газпром-Армения», тоже функционирует на уровне в 30% от максимальной мощности.

Сарсангская ГЭС также работает далеко не на полную мощность: по словам ее оператора, в первом квартале 2021 года производство было вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее.

Более того, передача электроэнергии между Арменией и Нагорным Карабахом была нарушена из-за потери линий электропередачи, проходивших через Кельбаджарский район, который был передан Азербайджану по соглашению о прекращении огня. Единственная оставшаяся линия электропередачи проходит по Лачинскому коридору, «что снижает стабильность поставок», сказал Товмасян.

В результате в Карабахе начали происходить отключения электричества. «В сентябре, до последней недели месяца, отключения иногда длились часами», – сказала Eurasianet.org политический обозреватель из Степанакерта Ануш Гавалян, добавив, что в последнее время ситуация, похоже, улучшилась.

«Частые отключения электроэнергии в основном обусловлены тем, что сегодня Арцах в основном снабжается электроэнергией от ГЭС, построенной возле Сарсангского водохранилища, мощности которой будет недостаточно для обеспечения электроэнергией всей территории Арцаха. Вот почему периодически случаются перебои. Если не будут предприняты четкие шаги по обеспечению энергетической безопасности, наступающей осенью мы столкнемся с очень серьезными проблемами», – сказал журналистам омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Большая часть гидроэлектростанций находится в Кельбаджарском и Лачинском районах, которые также были переданы Азербайджану. Согласно статье расследовательского новостного сайта Hetq, опубликованной незадолго до войны, эти ГЭС принадлежали широкому кругу бывших правительственных чиновников из Карабаха и Армении.

Сарсангской ГЭС владеет и управляет ОАО «АРЦАХ ХЭК», крупнейшая гидроэнергетическая компания Карабаха, которой также принадлежали две гидроэлектростанции в Тертерском районе, оказавшиеся под контролем Азербайджана. Акционерами компании являются по большей части богатые представители армянской диаспоры.

Основной акционер – турецкий бизнесмен армянского происхождения Вартан Сирмакес, который также обладает контрольными пакетами акций двух крупных армянских банков, управляет компанией, которая занималась добычей золота в Нагорном Карабахе, и является соучредителем бренда роскошных часов Franck Muller. Сирмакес владеет долями в «АРЦАХ ХЭК» через две компании: 36 процентов через ЗАО «М. Энергоинвест» (через своего партнера Бурака Киркоряна) и 17 процентов через зарегистрированную в Лондоне Multicontinental Distribution Limited (Сирмакес владеет 75 процентами акций этой компании).

Второй крупный акционер – французский бизнесмен армянского происхождения Джозеф Угурлян, контролирующий самые разные предприятия в Европе и США, от инвестиционной консалтинговой фирмы до французского футбольного клуба. Совет директоров «АРЦАХ ХЭК» возглавляет Араик Арутюнян, нынешний де-факто президент Нагорного Карабаха.

ГЭС также имели политическое значение – как средство продемонстрировать намерение армян закрепить свой контроль над этими территориями. Согласно заявлению высокопоставленного представителя партии «Армянская революционная федерация – Дашнакцутюн» на открытии одной ГЭС в Лачинском районе в 2012 году, ее запуск был демонстрацией того, что «власти Карабаха гарантируют, что эти территории являются нашими и останутся таковыми. Что люди здесь и останутся здесь».

После войны азербайджанские официальные лица заявляли, что отступавшие армянские силы «разрушили и разграбили» эти электростанции. Между тем Товмасян сказал, что эти утверждения являются «ложью» и что хотя часть сопутствующей инфраструктуры была повреждена в ходе боевых действий, сами ГЭС разрушены не были.

Теперь азербайджанская сторона заявляет, что их планомерно ремонтируют и сдают в эксплуатацию.

В феврале, всего через три месяца после прекращения боевых действий, президент Ильхам Алиев официально открыл восьмимегаваттную гидроэлектростанцию среднего размера у села Гулабирд Лачинского района.

«Это – первая электростанция, сданная в эксплуатацию на освобожденных землях, и это имеет огромное значение и большой символический смысл. Мы возвращаемся на эти земли, – сказал по этому поводу Алиев. – Возобновляемые виды энергии имеют в этом регионе огромный потенциал».

К июню были перезапущены еще две ГЭС в Тертерском районе – «Суговушан-1» и «Суговушан-2» – общей мощностью 7,8 мегаватт. (Когда они находились под контролем армян и управлялись «АРЦАХ ХЕК», их называли «Матагис-1» и «Матагис-2».)

Перешедшие под контроль Азербайджана ГЭС принадлежат государству. Их восстановлением и эксплуатацией занимается государственная энергетическая компания AzerEnergy.

Общая мощность малых ГЭС в Лачинском и Кельбаджарском районах составляет 120 мегаватт. Две другие – на реке Аракс, разделяющей Азербайджан и Иран, – по завершении строительства будут генерировать для Азербайджана еще 120 мегаватт.

Предварительные работы по сооружению этих гидроэлектростанций – известных как «Худаферин» и «Гыз галасы» – начались еще при СССР, но работы были прерваны, когда армянские войска захватили территорию в 1993 году. Иран продолжил строительство своей части проекта, в то время как Азербайджан был вынужден приостановить работы на своей стороне.

В 2016 году, хотя территория на азербайджанской стороне реки все еще находилась под контролем армян, Азербайджан и Иран по-тихому подписали соглашение о продолжении строительства. Теперь официальные лица Азербайджана заявляют, что строительство ГЭС будет завершено к 2024 году, и Иран и Азербайджан будут делить производимую ими электроэнергию пополам.

Развитие гидроэнергетики являются частью того, что правительство Азербайджана называет «зоной зеленой энергии» на возвращенных территориях. «Мы ведем работу над многими гидроэлектростанциями и многими небольшими солнечными электростанциями в Карабахе», – сказал журналистам в мае министр энергетики Парвиз Шахбазов, добавив, что также ведутся работы по развитию ветровой и солнечной энергетики, т.к. «мы намерены обеспечить Карабахский регион электроэнергией за счет зеленых источников энергии».

Тем временем чиновники в Нагорном Карабахе думают, как справиться с создавшимся дефицитом электроэнергии.

Власти строят новую солнечную электростанцию мощностью 1 мегаватт в селе Хатерк Мартакертского района, сообщил Eurasianet.org де-факто министр энергетики Товмасян. Она станет дополнением к уже функционирующей четырехмегаваттной станции.

При этом не отказываются они и от гидроэнергетических проектов: одна ГЭС мощностью 17,6 мегаватт строится у села Гетаван Мартакертского района, и еще одна мощностью 25 мегаватт – на участке Сарсанг-Матагис, сказал де-факто глава территории Арутюнян во время заседания правительства, на котором также присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если это произойдет, мы сможем стать самодостаточными», – сказал он.