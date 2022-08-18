Даже после войны азербайджанские фермеры продолжают испытывать дефицит воды

На левом берегу реки Тертер, протекающей в центральном Азербайджане, Зия Махмудов показывает гостю свое «хозяйство» – бесплодные 15 гектаров голой земли, лишь кое-где покрытой редким кустарником. Он говорит, что не обрабатывал землю уже несколько лет: «Нет смысла здесь что-либо сажать, зная, что в итоге все погибнет».

Но Махмудов несколько утрирует: этой весной он посадил здесь 45 ореховых деревьев. Каждые два дня он их поливает. Для того чтобы наполнить канистры водой, ему приходится ездить на машине к артезианскому колодцу.

«Говорят, что вода возвращается туда, откуда она когда-то пришла, – сказал он, имея в виду старую азербайджанскую пословицу. – Но вот уже 30 лет вода в наш канал не поступает».

Но Махмудов не единственный, кто сталкивается с такими проблемами: это обыденность для всех фермеров, проживающих в этом районе центрального Азербайджана, который уже много лет страдает от острой нехватки воды.

В нескольких районах вдоль реки Кура это связано с низким уровнем организации водопользования и экстенсивным способом ведения сельского хозяйства, в том числе в расположенной выше по течению Грузии.

Однако в районах, расположенных вдоль реки Тертер, проблема заключается в другом: на протяжении долгого времени вода поступала из Сарсангского водохранилища. Это водохранилище было построено в 1976 году, но находится на подконтрольной армянам территории со времен войны между Арменией и Азербайджаном в 1990-х годах.

В результате второй карабахской войны в 2020 году Азербайджан вернул под свой контроль значительную часть территории, которую потерял во время первой войны, включая девять водохранилищ и 30 из 36 гидроэлектростанций в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Но самый крупный источник пресной воды – Сарсанг – расположен на удерживаемой Арменией территории, чуть более чем в 30 километрах от территории, которую сейчас контролирует Азербайджан. По словам официальных лиц, водохранилище мощностью 560 миллионов кубометров способно было бы обеспечить Тертерский, Бардинский, Евлахский и Геранбойский районы необходимой им поливной водой, если бы находилось под контролем Азербайджана.

Азербайджанцы давно жалуются, что в зимнее время армяне используют Сарсанг для выработки электроэнергии и по этой причине сбрасывают воду, когда она бесполезна для нужд сельского хозяйства. В отчете Парламентской ассамблеи Совета Европы за 2016 год говорится, что власти Армении «намеренно лишают» азербайджанцев воды, используя водные ресурсы «в качестве инструмента политического давления».

Возвращение меньшего по размерам водохранилища Суговушан (которое в советское время было известно под названием Матагис и находилось под контролем Армении) стало в Азербайджане настоящим праздником. Выступая во время рабочей поездки на водохранилище спустя год после окончания войны, президент Ильхам Алиев превозносил его стратегические достоинства, отметив, что благодаря ему укрепилась водная безопасность азербайджанцев.

«Значимость поселка Суговушан заключается еще и в том, что на его территории расположено Суговушанское водохранилище. Оно имеет большое стратегическое значение, – сказал Алиев. – Во время оккупации армяне перекрывали воду летом и сбрасывали ее зимой. Летом наши сельчане, фермеры оставались без воды, а зимой они, открыв воду, устраивали стихийные бедствия и наводнения [...] Теперь мы здесь хозяева. В этом году впервые за 30 лет вода с Суговушанского водохранилища была подана в Тертерский и другие районы».

Но пользы от контроля над Суговушаном фермеры Тертера пока не увидели. Оно вмещает чуть менее шести миллионов кубометров, что едва ли составляет один процент от вместимости Сарсанга. «Наше поколение, которому не довелось увидеть Суговушан [из-за первой войны], по-другому представляло себе ситуацию после его возвращения, – сказал 37-летний Махмудов. – Нам казалось, что мы сможем выращивать все, что захотим. Теперь у нас есть Суговушан, и ничего особо не изменилось».

Между тем Алиев с момента окончания войны практически не упоминал о текущей ситуации с Сарсангским водохранилищем, на которое возлагают надежды азербайджанские фермеры.

В вопросе с Сарсангом наблюдаются небольшие подвижки: в июне Баку и де-факто власти Карабаха, не привлекая всеобщего внимания, договорились о том, что часть воды из Сарсанга будет поступать в Азербайджан. Мехман Керимов, главный инженер Управления эксплуатации Тертерчайского гидроузла, которое отвечает за вопросы, касающиеся ирригации в регионе, включая Тертер, сказал Eurasianet.org, что в соответствии с соглашением власти Карабаха обязались спускать в Азербайджан 18 тысяч кубометров воды в день. Однако он не уверен, как долго договоренность останется в силе.

Источник в де-факто министерстве экономики Нагорного Карабаха подтвердил в разговоре с Eurasianet.org факт заключения сделки.

«В основном гидроэлектростанция [Сарсанг] работала зимой, а в остальное время водохранилище наполнялось водой для выработки электроэнергии в зимнее время. После войны по требованию Азербайджана ГЭС стала производить электроэнергию летом, тем самым автоматически обеспечив Азербайджан водой для проведения оросительных работ, – сказал источник на условиях анонимности. – Вода, используемая для производства электроэнергии, поступает в Матагисское водохранилище, которое находится под контролем Азербайджана. Но ни о каком письменном соглашении и речи быть не может, поскольку Азербайджан не признает нынешние власти Карабаха».

Вместе с тем при подаче воды из Сарсанга и Суговушана возникает еще одно препятствие: земельные каналы, по которым вода из водохранилищ поступает на участки.

«Вода подается из Суговушана в Тертер за четыре часа, и к этому времени половина ее уже просачивается в почву, – сказал Махмудов. – Вода, которая питает дерево в одном конце хозяйства, до другого его конца даже не доходит». По его словам, он знал, что вода начала поступать из Сарсанга в июне, но разницы он не почувствовал, и причину этого он видит в использовании земляных каналов.

Алиев признает наличие проблемы с земляными каналами.

«Конечно, земляные каналы не позволяют доставлять необходимое количество воды, и потери происходят в том числе и по этой причине. Одновременно с этим это приводит к засолению почвы, – сказал он в своем выступлении в апреле 2021 года. – Поэтому мы должны избавиться от земляных каналов. Но прежде необходимо решить, какие технологии могут быть использованы взамен. Необходимо наладить тесные контакты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися в этой области, и воспользоваться опытом стран с похожим климатом. Есть страны, которые обладают меньшими водными ресурсами по сравнению с нами, при этом урожайность в них намного выше».

По словам представителя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгама Шарифова, около 70 процентов существующих в стране каналов являются земляными. «Но в этой области наблюдается прогресс: ежегодно земляные каналы заменяются бетонными. Заменить все земляные каналы за один год не представляется возможным», – сказал он Eurasianet.org.

Единственный бетонный канал, который ведет из Сарсанга, был построен еще в советское время и сейчас его состояние оценивается как аварийное. Но территория вокруг него по-прежнему усеяна минами, что делает его ремонт невозможным, сказал Керимов.

Возвращаясь домой после полива своих ореховых деревьев, Махмудов задумался о шансах на их выживание. В ожидании воды из Сарсанга и замены каналов он размышляет о том, что Азербайджану все же нужно внедрять более эффективные методы орошения, подобные тем, которые, как он слышал, применяются в Израиле и других странах.

«Сейчас, когда в мире наблюдается нехватка питьевой воды, нам необходимо переходить на другие виды систем орошения, такие как капельное орошение и другие», – сказал он.

В подготовке материала приняла участие Лилит Шахвердян.