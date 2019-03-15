Два человека погибли в стычках на кыргызско-таджикской границе

По сообщениям, в результате столкновений между местными жителями на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли по меньшей мере два человека.

Конфликт вспыхнул в районе таджикского эксклава Ворух 13 марта, по всей видимости, из-за разногласий по поводу строящейся дороги. Согласно сообщениям местных СМИ, сотни таджиков и кыргызов бросали друг в друга камнями, а также прозвучали выстрелы (правда, неясно, кто стрелял – гражданские лица или пограничники).

Также сообщается, что президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор с целью разрядить ситуацию.

Таджикский новостной сайт «Азия-Плюс» сообщил, что 13 марта возле селения Чоркух в нескольких километрах к северу от Воруха был убит 43-летний Хусейн Хакимов, житель Исфаринского района, что на севере Таджикистана. Радио «Озоди» приводит слова местного медработника, заявившего 14 марта о смерти еще одного человека – Рафуддина Тешаева, скончавшегося в результате пулевого ранения в грудь. Кроме того, вечером 14 марта таджикские пограничники сообщили о госпитализации 11 человек с серьезными травмами.

Таджикские пограничники также обвинили граждан Кыргызстана в поджоге склада в селе Чоркух, расположенном на территории Таджикистана.

Чолпон Бердикулова, пресс-секретарь областной администрации Баткенской области Кыргызстана, сказала новостному сайту Kloop, что с таджикской стороны границы раздавались выстрелы. По ее словам, находившиеся на месте столкновений люди также сообщили ей, что был застрелен сотрудник правоохранительных органов.

Кыргызский сайт «Турмуш», специализирующийся на местных новостях, сообщил, что выстрелы якобы прозвучали 14 марта, когда заместитель премьер-министра Кыргызстана Жениш Разаков встречался с пограничниками в городе Аксай. Сайт «Азия-Плюс» в свою очередь сообщил, что в 15:10 в тот же день «вооруженные граждане Кыргызстана» обстреляли граждан Таджикистана.

Это далеко не первое столкновение в этом районе за последние несколько лет. Разногласия возникают из-за раздела ресурсов, включая поливную воду из местных рек.

Кыргызстан на протяжении нескольких лет занимается прокладкой дороги, которая, по словам таджикской стороны, полностью изолирует Ворух, маленький плодородный эксклав, полностью окруженный кыргызской территорией. Ворух соединяет с остальной частью Таджикистана единственная разбитая дорога, пролегающая по территории Кыргызстана.

Кто является зачинщиком столкновений, неизвестно, но у СМИ с обеих сторон есть различные версии.

По сообщениям, кыргызские чиновники заявили, что все началось из-за протестов таджикской стороны по поводу строительства дороги. По их словам, в результате жители начали кидать друг в друга камнями, в связи с чем в столкновение вмешались правоохранители с обеих сторон.

Таджикские пограничники, в свою очередь, указывают в качестве причины на возобновление строительства дороги Аксай-Тамдык. По их утверждениям, дорога перекроет одну из местных рек и оставит Ворух без воды для полива важных для экономики эксклава ореховых и абрикосовых садов.