Действующий лидер Южной Осетии проиграл на выборах

Хотя действующему лидеру Южной Осетии не удалось переизбраться на следующий срок, он утверждает, что все равно выполнит одно из своих предвыборных обещаний — проведет референдум о присоединении этой территории к России.

На состоявшихся 8 мая выборах Анатолий Бибилов, который был де-факто президентом Южной Осетии с 2017 года, уступил своему сопернику Алану Гаглоеву. По результатам обработки протоколов 97 процентов избирательных участков Гаглоев набрал 54 процента голосов, а Бибилов — всего 43 процента.

Хотя звучали опасения, что Бибилов может попытаться удержаться у власти неблаговидными методами, он быстро признал свое поражение, когда были объявлены результаты лишь малой доли избирательных участков. «Для меня выбор народа не подлежит сомнению, я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда», — сказал Бибилов репортерам поздним вечером дня выборов.

Бибилов был неожиданным победителем на выборах 2017 года, когда он обошел тогдашнего действующего руководителя, который, как многие считали, больше устраивал Россию, единственную крупную страну, официально признавшую Южную Осетию (остальной мир по большей части считает ее отколовшейся частью Грузии) и предоставляющую этой территории крупномасштабную финансовую и военную помощь.

Однако многих в Южной Осетии разочаровала его склонность к авторитарности. Оказавшись перед перспективой трудных выборов, он попытался заручиться расположением Москвы, энергично поддерживая непопулярное использование южноосетинских войск на стороне России в боевых действиях в Украине и предлагая провести референдум о присоединении к России.

Тем не менее создается впечатление, что Россия не отдавала предпочтения никому из кандидатов, участвовавших в выборах. Делегация российских законодателей, наблюдавшая за выборами, заявила, что существенных нарушений выявлено не было. (Более традиционные организации электоральных наблюдателей не прислали своих представителей, так как считают эти выборы незаконными.)

Успех Гаглоева означает победу «местных элит, — написала в Twitter Олеся Вартанян, старший аналитик International Crisis Group. — Местные жители могут выбирать, кого хотят, как бы ни относились к этому за пределами региона».

Москва надеется, что Гаглоев «сохранит преемственность в отношениях с РФ», сказал российскому новостному агентству «РИА Новости» после того, как Бибилов признал поражение, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденок.

Аналитики говорят, что это вполне вероятно.

«В нынешних геополитических условиях президент Южной Осетии просто по определению лоялен России, обратное — оксюморон», — сказал «Кавказскому узлу» редактор новостного издания «ОсНова» Руслан Тотров.

Тем не менее избирателям казалось, что Бибилов был более лоялен России, чем им самим, сказал Тотров. «Бибилов хочет слить государственность Южной Осетии. “Примите нас в свое лоно”, “Нам наша государственность не нужна” — такова риторика Бибилова, — сказал аналитик. — Гаглоев же говорит о строительстве государственных институтов, их модернизации и, в принципе, о дальнейшей работе, чтобы из лингвистической конструкции о независимости Южной Осетий сегодня ушла приставка “частично”, и республика с точки зрения международного признания обрела статус».

В выступлении, в котором Бибилов признал поражение на выборах, он также заявил, что референдум о присоединении к России все равно состоится. Он сказал, что все документы уже поданы в Центризбирком, который «должен их рассмотреть, а затем передать в Верховный суд и определить дату» проведения референдума.

Министерство иностранных дел Грузии назвало выборы «незаконной акцией, которая противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и демонстративно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».