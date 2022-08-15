Дело против Китая в Международном уголовном суде

На фоне появления все новых свидетельств о чудовищных преступлениях, совершенных китайскими властями против уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, международные эксперты в области права обсуждают, как привлечь Пекин к ответственности.

Китай отрицает все утверждения об исчезновениях, насильственной стерилизации, казнях, аресте миллионов граждан и называет их выдумками Запада, завидующего его экономической мощи. Поскольку позиция Китая ужесточается, а отношения с каждым днем становятся только прохладнее, перспектива привлечь его к ответственности кажется все более маловероятной. По некоторым сведениям, Пекин пытается заблокировать доклад главы ООН по правам человека.

Теперь правозащитники, которые собирают доказательства по делу о преступлениях Китая против человечности для подачи в Международный уголовный суд в Гааге, изучают недавний прецедент с тем, чтобы привлечь к делу государства Центральной Азии.

Китай не является участником регулирующего деятельность суда договора ООН, известного как Римский статут, поэтому независимые прокуроры МУС не обладают юрисдикцией в отношении него. Но поскольку ряд стран Центральной Азии, по-видимому, оказывали Китаю содействие, депортируя людей, которые затем исчезали в лагерях для заключенных, эти страны могут считаться пособниками совершенных Китаем преступлений. И одна из них, Таджикистан, подписала и ратифицировала договор с МУС, наделив тем самым прокуроров юрисдикцией в отношении этой страны.

Насколько серьезные проблемы это может создать для таджикских чиновников, зависит от того, решит ли Душанбе сотрудничать со следователями или выберет сторону Китая. Таджикистан уже является изгоем из-за многочисленных нарушений прав человека; кроме того, он сильно задолжал Китаю, своему крупнейшему кредитору.

Родни Диксон, адвокат, представляющий интерес живущих в изгнании уйгуров, основывает свои доводы на прецеденте, созданном МУС в конце 2010-х годов и связанном с притеснениями народа рохинджа, бежавшим из Мьянмы в Бангладеш, который подписал Римский статут.

Команда Диксона собирает доказательства в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Также они используют в деле обнародованные секретные «Полицейские файлы Синьцзяна» (обличительные документы, полученные в результате взлома баз данных китайского правительства) и показания Овалбека Турдакуна, этнического кыргыза из КНР, который недавно бежал из Кыргызстана, где ему грозила депортация в Китай.

Редакция Eurasianet.org побеседовала с Диксоном по телефону. Для лучшего понимания расшифровка беседы была отредактирована.

Eurasianet.org: Ранее прокуроры МУС отказывались расследовать нарушения в Синьцзяне, поскольку Пекин не является участником Римского статута. Недавно вы представили новые доказательства. Не могли бы вы сказать, что теперь говорят прокуроры?

Родни Диксон: В первый раз, когда мы представили доказательства прокурору МУС, нам не удалось выехать на место и собрать достаточно улик. Поэтому, когда дело впервые рассматривалось в 2020 году, у прокурора не было всех доказательств, и ему пришлось заявить об отсутствии достаточного количества фактов для установления юрисдикции. Тогда мы сказали ему, что собираем доказательства и скоро представим их на рассмотрение. И он подтвердил, что мы должны отправить их на рассмотрение в прокуратуру, после чего будет принято решение о начале расследования. Так что процесс продолжается. Мы представили первую партию доказательств в июне 2021 года. С тех пор мы представили еще две партии: одну в ноябре 2021 года и одну в июне 2022 года.

В настоящий момент прокурор рассматривает все представленные нами улики, чтобы определить, достаточно ли их для того, чтобы инициировать расследование.

EN: Должен ли прокурор дать ответ до конкретной даты?

РД: Нет, ни в правилах, ни в процедурах никакие сроки не указаны, но очевидно, что прокурор рассмотрит его в разумные сроки и, возможно, захочет задать нам дополнительные вопросы, после чего примет решение, будет ли возбуждено расследование.

EN: На какие прецеденты вы ссылаетесь?

РД: В первую очередь мы ссылаемся на дело о событиях в Мьянме и Бангладеш. В ходе расследования судьи установили, что если существенный элемент преступления происходит на территории МУС, то данный суд обладает юрисдикцией в отношении всего преступления. В данном конкретном случае суд постановил, что он обладает юрисдикцией, поскольку люди были депортированы из Мьянмы (государства, не являющегося членом МУС) в Бангладеш, который является участником статута. Мы опираемся на этот прецедент в нашем деле.

EN: Не могли бы вы рассказать нам о том, каким образом в приводимых вами доводах вдруг возник Таджикистан?

РД: Таджикистан является государством-участником МУС, что наделяет суд юрисдикцией. Доказательства свидетельствуют о том, что китайские чиновники и оперативники, оказываясь на территории Таджикистана, который подписал договор, преследуют уйгуров, арестовывают их и депортируют обратно в Китай.

Таким образом, преступление начинается на территории МУС и продолжается в Китае. Имеются факты, доказывающие, что руководство этим процессом осуществляют китайские официальные лица. Они также свидетельствуют о том, что таджикские официальные лица в курсе происходящего и зачастую предпринимают определенные действия, следуя указаниям китайских чиновников.

Однако наша первостепенная задача – выяснить, какую роль Китай и его должностные лица играют в преследовании уйгуров за рубежом, особенно на территории государства-участника статута. Мы просим команду прокуроров провести расследование в отношении китайских чиновников. Кроме того, мы должны иметь представление о том, что происходит в этих странах, а также о том, что делают чиновники Таджикистана и Кыргызстана. Но основное наше внимание приковано к китайским чиновникам, учитывая, что происходит с возвращенными в Китай уйгурами: их помещают в лагеря, после чего мы теряем с ними всяческий контакт и больше о них никакой информации не поступает.

EN: Теоретически, может ли МУС привлечь к ответственности чиновников из центральноазиатских стран?

РД: Наши усилия в основном сфокусированы на деятельности китайских чиновников, потому что мы следим за преступлениями в Китае и за происходящим там.

Но имеющиеся у нас доказательства, о которых мы упомянули ранее, свидетельствуют о том, что таджикские чиновники получили указание от китайских чиновников обеспечить идентификацию уйгуров и их последующую депортацию. Эти чиновники играют определенную роль. Поэтому да, не ошибемся, если скажем, что все должностные лица, участвующие в этих преступлениях, могут стать объектом расследования и быть привлечены к ответственности. Они не застрахованы от этого.

Это не означает, что им каким-либо образом удастся остаться в стороне от этого процесса только потому, что мы попросили сосредоточить внимание на Китае. Безусловно, в отношении них может быть инициировано расследование, и крайне важно (особенно когда речь заходит о Таджикистане), чтобы Таджикистан как государство-участник договора помог МУС в этом расследовании и пошел на сотрудничество в вопросе привлечения к суду тех, кто несет ответственность с китайской стороны.

Мы хотим попытаться привлечь эти страны к участию и содействию. В то же время в отношении них самих также может быть начато расследование. Но нас, как представителей наших клиентов, прежде всего интересует Китай, который оказывает значительное давление на эти страны. Мы призываем их осознать последствия и начать сотрудничать с международным сообществом в этом очень серьезном вопросе.

EN: Знаете ли вы, обращался ли кто-нибудь к таджикским властям за помощью в ходе расследования? Обращались ли вы к ним?

РД: МУС не будет делать этого до тех пор, пока не начнется расследование. Только после этого МУС может запросить сотрудничество, и мы, разумеется, призываем государство сотрудничать с МУС.

Мы также обратимся к властям Таджикистана за помощью в продвижении этого дела в МУС.

EN: Приводя доказательства, вы заявили, что численность проживающих в Таджикистане уйгуров сократилась с 3 тысяч до примерно 100 человек в основном в 2016-2018 годах. Как вам удается получать эти цифры и другие касающиеся Таджикистана данные?

РД: У нас на местах есть следователи, которые опрашивают людей, собирают доказательства и подсчитывают эти цифры. Личность этих людей не разглашается по соображениям безопасности. Мы предоставляем МУС информацию, полученную из первых рук.

EN: Интересуют ли вас другие страны Центральной Азии с этой точки зрения?

РД: Да, Казахстан. Мы упомянули о нем в представленных нами документах. А также Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан, где проживают уйгуры. Афганистан, где насчитывается небольшие число уйгуров, также является участником договора. Но нам не удалось пока собрать достаточно информации.

EN: И я полагаю, что нам еще предстоит узнать, намерены ли новые правители в Кабуле выполнять обязательства, взятые на себя предыдущими правительствами?

РД: Именно, собираются ли они, будучи государством-участником договора, сотрудничать с МУС или нет?

EN: Мы говорим об уйгурах, но сталкивались ли вы со случаями, когда государства Центральной Азии депортировали представителей других этнических групп? Например, кыргызов и казахов.

РД: Мы следим за судьбой не только уйгуров, но и других тюркских народов, одним словом, всех лиц, которые подверглись преследованию в этих странах и которых возвращают в Китай. Таких людей, как [Овалбек] Турдакун, который является кыргызом-христианином.

В основном представленные нами доказательства касаются тех, кто уехал из Китая в страны Центральной Азии, жил и работал там на протяжении долгих лет, а теперь стал объектом преследования и подвергся депортации. И это происходит в течение последних пяти, шести, семи, восьми лет. Нас в первую очередь интересуют именно эти аспекты, а также дальнейшая судьба возвращенных в Китай людей.