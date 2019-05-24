Денежные переводы из России в Центральную Азию снова растут

Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан являются одними из крупнейших получателей денежных переводов из России, что делает их особенно чувствительными к состоянию российской экономики. Падение объемов денежных переводов во время кризиса в РФ в 2014-2016 годах больно ударило по этим государствам. Согласно последним данным, наблюдавшийся в 2017 году сильный рост переводов продолжился и в 2018-м.

По данным Центробанка России, из $13,99 млрд, отправленных в 2018 году частными лицами из России в другие страны-члены СНГ, около 68,1% пришлось на эти три государства. Для сравнения, в 2016 году эти цифры составляли $10,1 млрд и 63,3% соответственно, а в 2017-м – $12,9 млрд и 67%.

Особенно зависимы от переводов Кыргызстан и Таджикистан, т.к. слабые экономики этих стран создают мало рабочих мест, вынуждая сотни тысяч граждан искать работу за границей, часто в России, где они занимаются сезонным трудом, обычно в строительном секторе.

Масштабы этой зависимости становятся особенно очевидными, если сравнить объемы денежных переводов с валовым внутренним продуктом этих государств. Согласно данным Всемирного банка, переводы эквиваленты 31,3% ВВП Таджикистана и 32,9% – Кыргызстана. До последнего кризиса в России эта цифра была еще выше: в 2013 году Таджикистан получил сумму, равную почти половине ВВП страны.

Таким образом эти страны вошли в пятерку наиболее зависимых от денежных переводов стран мира. Как следствие, экономический спад в стране-источнике также приводит к спаду в стране-получателе.

Поэтому когда в 2015 году ВВП России сократился на 2,3%, экономики Кыргызстана и Таджикистана также сжались. Ситуация еще более усугублялась тем, что РФ является важным торговым партнером этих государств.

Хотя денежные переводы не учитываются напрямую при расчете ВВП, они являются одним из ключевых источников дохода семей в Кыргызстане и Таджикистане, особенно в сельской местности. Денежные переводы помогают сократить уровень бедности и повысить кредитоспособность бедных домохозяйств и местного бизнеса. Но денежные переводы также могут способствовать развитию культуры зависимости и утечке рабочей силы.

Более того, на макроэкономическом уровне приток денежных переводов способен влиять на обменный курс в странах-получателях посредством явления, подобного «голландской болезни», повышая курсы местных валют и удорожая экспортируемые этими государствами товары. Исследования указывают на то, что денежные переводы обычно приводят к увеличению потребления домохозяйствами неторгуемых товаров и, в конечном итоге, ведут к удорожанию валюты. Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане эффект «голландской болезни» усугубляется тем фактом, что в экспортной корзине этих стран преобладают такие товары, как золото и серебро.