Диалог между Азербайджаном и Карабахом: процесс пошел?

Переговоры между Азербайджаном и представителями армянского населения Нагорного Карабаха проводятся все чаще и более открыто.

Для карабахцев эти встречи – возможность обсудить конкретные проблемы, а не площадка для проведения политического диалога, в то время как для Азербайджана они в конечном итоге служат цели установления суверенитета над этим регионом.

1 марта азербайджанские СМИ сообщили, что депутат Рамин Мамедов был «назначен ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана», хотя официально его назначение не было подтверждено.

В тот же день Мамедов встретился с представителями армян Карабаха при посредничестве российских миротворцев в карабахском городе Ходжалы. Де-факто администрация Карабаха заявила, что местное армянское население было представлено руководством Совета национальной безопасности, а также что обсуждалась блокада региона Азербайджаном и проблемы, связанные с эксплуатацией шахт.

Азербайджанские СМИ написали, что на встрече обсуждался вопрос реинтеграции армян в Азербайджан. Пресс-секретарь президента Карабаха опровергла это сообщение.

Это была первая встреча между официальными лицами Азербайджана и армян Карабаха, о которой сообщили проправительственные азербайджанские СМИ. О предыдущих встречах сообщали только СМИ Армении и Карабаха.

Встреча проходила в условиях, когда Азербайджан, похоже, больше сосредоточился на интеграции Карабаха, который с начала 1990-х годов управляется как непризнанное государственное образование, населенное этническими армянами, и отступил от своих требований о создании транспортного маршрута для беспрепятственного передвижения через Республику Армения, известного как Зангезурский коридор.

Встреча состоялась спустя всего несколько дней после отстранения от должности де-факто государственного министра Карабаха Рубена Варданяна. Азербайджан упорно отказывался вступать в контакт с российским миллиардером армянского происхождения, который переселился в Карабах и фактически стал самой влиятельной фигурой на этой территории.

Между тем, Карабах находится в блокаде с 12 декабря, когда поддерживаемые азербайджанскими властями активисты разбили лагерь на единственной дороге, связывающей регион с Арменией и внешним миром.

Вопрос выстраивания диалога между Азербайджаном и Карабахом уже давно рассматривается в контексте армяно-азербайджанского мирного процесса, хотя Баку с самого начала настаивал на том, что его взаимодействие с населяющими Карабах этническими армянами является внутренним делом и не касается Еревана.

Однако встреча между лидерами Армении и Азербайджана, состоявшаяся в Праге в октябре прошлого года при посредничестве ЕС, похоже, обеспечила прорыв в этом вопросе.

В официальном сообщении о встрече ничего не говорилось о Нагорном Карабахе, но армянские и азербайджанские СМИ сообщили, что было решено проводить мирные переговоры по двум направлениям: между Арменией и Азербайджаном и между Баку и Степанакертом (де-факто столицей Нагорного Карабаха).

В последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о взаимодействии с карабахскими армянами.

18 февраля в ходе панельной дискуссии с премьер-министрами Армении и Грузии, проведенной в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Алиев отметил, что он договорился с американскими и европейскими посредниками «обсуждать права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе».

При посредничестве российских миротворцев состоялось несколько встреч между официальными лицами Азербайджана и представителями властей Карабаха, в том числе 25 февраля – через два дня после отставки Варданяна. Стороны обсудили «блокаду региона и газоснабжение», сообщила армянским СМИ пресс-секретарь президента Карабаха.

Сообщения о подобных встречах стали периодически появляться вскоре после окончания Второй карабахской войны 2020 года, в ходе которой Азербайджан установил контроль над значительными участками территории в Нагорном Карабахе и вокруг него.

В феврале 2021 года Sputnik Армения сообщил, что состоялась встреча по обсуждению гуманитарных вопросов, в которой приняли участие тогдашний командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов, президент Карабаха Араик Арутюнян и неназванный азербайджанский чиновник. В июле 2022 года местный чиновник в Тертерском районе Азербайджана подтвердил в интервью Eurasianet.org, что состоялась встреча между карабахскими и азербайджанскими чиновниками, опять же при посредничестве России, после которой армяне согласились пустить воду из водохранилища, находящегося под контролем Армении, в центральные районы Азербайджана.

Взгляд из Баку

Позиция Азербайджана в отношении Карабаха ясна: он намерен установить полный контроль над регионом, готов признать местных этнических армян своими гражданами и не собирается предоставлять ему особый статус.

Еще в октябре президент Алиев заявил, что периодические контакты с карабахскими армянами в конечном итоге «приведут к полному пониманию [...] того, что иного пути, кроме интеграции в азербайджанское общество, просто нет».

В своем выступлении в Мюнхене в феврале он сказал, что Баку ведет переговоры с «теми представителями армянской общины, которые родились и прожили в Карабахе всю свою жизнь. А не с тем человеком, который был экспортирован из России, чтобы занять руководящую должность в Карабахе. Возможно, “экспортирован” – это неподходящее слово. Наверное, я бы предпочел выражение “ввезен контрабандным путем”», – сказал он, откровенно намекая на Рубена Варданяна, который был уволен пять дней спустя.

Так с кем же из карабахских армян Азербайджан готов говорить? Этот вопрос обретает особую актуальность потому, что Баку не признает «Нагорно-Карабахскую республику» (или как ее называют армяне Арцахскую республику), а выборы в ней не признаны ни Азербайджаном, ни какой-либо другой страной. А также из-за того, что Азербайджан выдвинул обвинения в военных преступлениях против де-факто президента региона и других должностных лиц во время войны 2020 года.

Один высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Азербайджана на условиях анонимности сообщил Eurasianet.org, что Баку не придает значения тому факту, что потенциальные собеседники из Карабаха могли быть избраны на непризнанных выборах. Однако чиновник исключил возможность диалога с де-факто президентом Араиком Арутюняном. «Имеется немало возможностей для взаимодействия в любом формате, но не с теми, кто переехал туда во время оккупации, кто находится там незаконно и совершил преступления против Азербайджана», – сказал он.

Руководитель базирующегося в Баку государственного Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сообщил Eurasianet.org, что осенью 2022 года был налажен ряд контактов с представителями общины, с которыми обсуждались организационные вопросы: «Общение проходило в неофициальной обстановке, поэтому мы не можем говорить о встрече с “выборными должностными лицами”. Порой мы имеем дело с людьми [армянами], которые отвечают, например, за управление водными ресурсами, а иногда они занимают некую “официальную” должность, но азербайджанские власти официально не признают ее».

Но какими бы интенсивными ни были контакты, Азербайджан явно не намерен признавать Карабах в качестве отдельного политического образования, считает Шафиев.

«Безусловно, у нашей стороны есть понимание того, что мы должны решать вопрос безопасности и прав карабахских армян, но в рамках конституции Азербайджана и с использованием внутренних механизмов», – сказал он.

В ноябре 2022 года Шуджаат Ахмадзаде, научный сотрудник Центра имени Топчубашова, предложил Азербайджану признать результаты муниципальных выборов, прошедших в городах и селах Карабаха. «Признание “парламентских” и “президентских” выборов, проведенных в сепаратистском анклаве, недопустимо, но признание представителей сел в качестве правомочных лиц само по себе не может подорвать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», – пишет Ахмадзаде.

В интервью Eurasianet.org в конце февраля Ахмадзаде сказал, что решение Азербайджана активизировать переговоры с карабахцами было призвано продемонстрировать, что Баку возражает только против присутствия Рубена Варданяна, а не против взаимодействия со Степанакертом как такового.

Он также подтвердил, что переговоры в конечном итоге направлены на интеграцию Карабаха и его армянского населения: «По моему мнению, этот механизм диалога рассматривается Азербайджаном скорее как средство постепенного восстановления суверенитета над той частью Нагорного Карабаха, которая не находится под его контролем. Было бы неразумно предполагать, что официальные представители Баку будут так или иначе обсуждать политические модели, которые не признают суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Эти обсуждения, вероятно, будут в первую очередь направлены на решение насущных проблем Карабаха (водоснабжение, электроэнергия, транспорт, добыча полезных ископаемых и т.д.)».

Взгляд из Степанакерта

Объявив 23 февраля об отставке Рубена Вардяна с поста государственного министра, де-факто президент Карабаха коснулся перспектив диалога с Баку. «Мы готовы к диалогу и урегулированию конфликта с Азербайджаном, но у нас есть четкие принципы и “красные линии”, которые исходят из фундаментальных прав, жизненных интересов и требований народа Арцаха», – сказал Араик Арутюнян.

«Прежде всего, мы должны обеспечить стабильную и доверительную атмосферу, исключающую провокации, применение силы и психологический террор», – добавил он, позже отметив, что бытовые вопросы можно решить «путем простых контактов». Однако для переговоров на высоком уровне, направленных на решение долгосрочных вопросов, необходимым условием для армян Карабаха является наличие международного механизма с посредниками, которые «гарантируют защиту интересов обеих сторон и их равенство».

Арутюнян также отметил важность беспрепятственной работы инфраструктуры (линиq газо- и электропередачи), проложенных из Армении через контролируемые ныне Азербайджаном территории, а также свободного движения транспорта через Лачинский коридор.

Он подчеркнул, что из-за увольнения Вардяна, которое неизбежно было воспринята как уступка Азербайджану, Баку не сможет выбирать, с кем из карабахских армян разговаривать.

До сих пор Арутюнян и его администрация выдвигали на переговоры с азербайджанцами высокопоставленных силовиков.

Некоторое время казалось, что бывший секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян представляет интересы региона в контактах с Баку. В марте 2022 года он был уполномочен президентом вести переговоры с Азербайджаном о восстановлении поставок газа, прерванных им из-за морозной погоды. После того, как коридор был впервые заблокирован 5 декабря, он также встречался с азербайджанскими экологами и российскими миротворцами.

Однако в январе Баласанян был отстранен от должности. Пришедшего на замену Самвела Шахраманяна можно было увидеть на фотографиях, опубликованных после встречи, прошедшей в Ходжалы 1 марта.

Между тем Карабах воздерживается от того, чтобы называть эти обсуждения политическим диалогом.

Давид Бабаян, бывший министр иностранных дел и нынешний советник президента Арутюняна, настаивает на том, что они не ведут никаких «переговоров», а лишь осуществляют «контакты по жизненно важным вопросам».

После состоявшейся 1 марта встречи с представителями Азербайджана и России МИД Карабаха вновь подчеркнул, что обсуждения, направленные на решение безотлагательных вопросов, «не могут заменить полноценные переговоры». «Мы исходим из необходимости восстановления международного посреднического формата в качестве важной гарантии необратимости мирного процесса», – заявили в министерстве.