Дипломаты стараются дистанцировать Казахстан от России, но Токаев хочет показать, что по-прежнему верен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со своим российским коллегой в Москве в феврале 2022 года. (Фото: Akorda.kz)

Любой, кто сейчас следит за дипломатическим флюгером в Казахстане, точно не знает, что и думать.

Нур-Султан не хочет, чтобы на международной арене его считали слишком привязанным к Москве.

Но он также не хочет, чтобы Москва пришла к выводу, что Нур-Султан пользуется моментом, чтобы начать дистанцироваться от их глубоких и близких отношений в сфере экономики и безопасности. И на выходных произошло странное событие, которое, похоже, должно было это подчеркнуть.

Комитет национальной безопасности Казахстана заявил 3 апреля, что задержал человека, которому некая иностранная разведка поручила совершить покушение на президента Касым-Жомарта Токаева.

В красочном, но скудном на подробности заявлении КНБ утверждалось, что предполагаемый подозреваемый, которого назвали просто «гражданином А», также планировал убить еще нескольких высокопоставленных чиновников. На видеозаписи предполагаемого ареста видно, как офицеры в масках осматривают снайперскую винтовку и крупную сумму в долларах в небольшой квартире.

Был в заявлении еще один любопытный и, возможно, показательный момент, вызвавший много насмешек со стороны скептически настроенных онлайн-комментаторов. КНБ заявил, что этот человек также намеревался наводнить социальные сети антироссийской пропагандой.

Сообщение об этом поразительном предполагаемом заговоре, включая утверждение, что этим неназванным агентом двигали русофобские настроения, появилось в сложный для казахстанско-российских отношений период.

Несколькими днями ранее один высокопоставленный казахстанский чиновник произвел небольшую сенсацию, сформулировав самую смелую на сегодняшний день позицию своего правительства в отношении войны России в Украине. В интервью европейскому изданию Euractiv 29 марта первый заместитель главы администрации Токаева Тимур Сулейменов вновь заявил о поддержке Нур-Султаном территориальной целостности Украины и пообещал полностью придерживаться международных санкций в отношении России.

«Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне, – сказал Сулейменов. – [Но Казахстан] не рискнет оказаться в одной корзине с Россией».

Многие восприняли это как попытку Казахстана резко дистанцироваться от РФ, своего ближайшего союзника в сфере безопасности. Но картина снова запуталась 2 апреля, когда Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно сообщению администрации Токаева по результатам беседы, президентами было «высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины».

Нейтральный статус Украины и ее отказ от попыток снова стать ядерной державой числятся в списке требований, выдвигаемых Кремлем в ходе продолжающихся переговоров о прекращении войны в Украине.

Двойственная позиция Казахстана обусловлена его стремлением не стать жертвой динамично меняющегося геополитического ландшафта. Обеспокоенность Нур-Султана по этому поводу была изложена заместителем министра иностранных дел Романом Василенко в интервью другому европейскому изданию – немецкой ежедневной газете Die Welt, в котором он заявил, что Казахстан не хочет стать непреднамеренной жертвой политически мотивированных экономических войн.

«Если опустится новый железный занавес, мы не хотим оказаться за ним», – сказал он в интервью Die Welt, опубликованном 28 марта.

Помимо необходимости ходить по лезвию бритвы на внешнеполитической арене, казахстанским властям приходится иметь дело и с полярными позиция по поводу войны на внутриполитическом фронте. В Центральной Азии не публиковалось никаких данных соцопросов касательно войны в Украине (одна социологическая организация провела подобное исследование, но отказалась публиковать результаты из опасений разжечь страсти), поэтому сложно сказать что-то определенное по этому поводу. Но в социальных сетях пылают страсти.

В попытке снизить накал напряженности Генеральная прокуратура 28 марта опубликовала заявление, по сути призвав широкую общественность воздерживаться от размещения в соцсетях чрезмерно провокационных сообщений о конфликте. Арест предполагаемого «русофоба», который якобы пытался убить Токаева, по сути, добавил остроты этому предупреждению, намекая на то, что авторы постов с критикой Москвы являются невольными приспешниками темных иностранных разведок.

Власти ищут неуловимый баланс даже на уровне улиц.

Прошедший в Алматы 6 марта антивоенный митинг собрал около 3000 человек, которые пели украинские песни и осыпали оскорблениями Путина. Это очень большое скопление людей по меркам Казахстана, где крайне сложно получить разрешение на проведение митингов, несмотря на заявления властей об обратном.

Однако, когда через две недели организаторы митинга попытались устроить еще одно подобное мероприятие, власти отказали, заявив, что запрашиваемое организаторами место уже занято и там пройдет демонстрация сторонников Токаева, которая будет длиться весь день.