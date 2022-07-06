Для повышения эффективности климатической политики в ЦА доноры должны пересмотреть свои подходы

Ухудшение экологической обстановки и изменение климата усугубляют и без того сложную ситуацию с точки зрения безопасности людей в Центральной Азии. В новом отчете говорится, что при разработке более эффективных мер реагирования иностранным правительствам и международным донорам необходимо отказаться от «универсального» подхода и начать проводить более точечную политику, которая устанавливает четкие ориентиры и вместе с тем учитывает характерные для региона авторитаризм и коррупцию.

В отчете «Взаимосвязь экологических проблем, бедности и политического авторитаризма в Центральной Азии» описывается широкий спектр экологических угроз: от наследия, связанного с радиоактивными отходами в Семипалатинске, до интенсивного выращивания хлопка. Наибольшую тревогу, согласно отчету, вызывает судьба Каспийского моря, которое может постичь участь Арала – ему грозит высыхание из-за повышения температуры. «Ожидается, что к концу 21 века уровень Каспийского моря снизится по меньшей мере на 9 метров, – говорится в отчете. – Это приведет к потере 25 процентов общей площади Каспия и обнажению около 93 тысяч квадратных километров дна, что примерно равно площади Португалии».

Число людских потерь, вызванных изменением климата и наносимым окружающей среде ущербом, продолжает расти. К примеру, промышленные и сельскохозяйственные выбросы отравляют водные ресурсы. В докладе отмечается, что около 80 процентов жителей сельских районов Таджикистана в настоящее время не имеют доступа к чистой питьевой воде. Даже в Казахстане, казалось бы, самом экономически благополучном государстве Центральной Азии, большинство сельских жителей испытывают нехватку безопасной питьевой воды. Вспышки передающихся через воду заболеваний, включая брюшной тиф и холеру, вероятно, участятся в ближайшие десятилетия на фоне стремительного прироста населения, предупреждает опубликованный в июне отчет, подготовленный базирующейся в Брюсселе организацией «Международное партнерство за права человека».

«По прогнозам ООН, предполагаемый рост населения приведет к увеличению спроса на воду примерно на 2 кубических километра в год, – говорится в отчете. – Если эта ситуация не разрешится, то возникнет значительный риск заболеваний из-за перебоев с водоснабжением, загрязнения воды и отсутствия доступа к питьевой воде».

Большое число различных факторов препятствует усилиям центральноазиатских стран по решению экологических проблем. Большинство государств региона не располагают достаточным количеством средств и опыта для реализации планов по ликвидации последствий. Некоторые принимают меры по охране окружающей среды на бумаге, но не на деле. Авторитарные лидеры препятствуют проявлению инициативы и внедрению инноваций; коррупция и отсутствие прозрачности определяют региональные политические системы. А тем временем широко распространенная бедность, безработица и неадекватная инфраструктура вынуждают население сосредоточиться на повседневных экономических проблемах, а не на охране окружающей среды. Экологические группы проявляют активность, но нехватка ресурсов, неспособность распространять идеи посредством СМИ и слабая координация действий значительно снижают эффективность их работы в качестве поборников перемен.

До сих пор усилия по борьбе с пагубными последствиями загрязнения и потепления в Центральной Азии зависели от правительств иностранных государств. Но иностранное участие может принести не только пользу, но и вред.

«Важно признать, что участие иностранных игроков может иметь непредвиденные последствия в виде поддержки неэффективной государственной политики, – утверждает отчет. – Хотя иностранная финансовая помощь может быть существенной поддержкой в условиях бюджетных ограничений, финансирование крупных проектов иностранными организациями привело к тому, что власти стран Центральной Азии стали проводить политику, основанную скорее на специальных решениях, принятых в ответ на предоставление средств, чем на постоянной, продуманной стратегии».

В отчете рекомендуется пересмотреть подход донорского сообщества с целью ускорить формирование более эффективной политики. Донорским организациям следует умерить амбиции и, расширив свои горизонты, поддерживать небольшие проекты, вероятность полной реализации которых выше, а также устанавливать партнерские отношения не только с политическими властями, но и с неправительственными субъектами. Отчет также указывает на необходимость совершенствовать систему мониторинга и оценки, установив более четкие стандарты для проектов, что позволит обеспечить подотчетность получателей помощи.

«При вовлечении международного сообщества должен учитываться авторитарный и неопатримониальный характер политических режимов в регионе, что влияет на способы решения экологических вопросов», – говорится в отчете.

Доноры должны «активизировать усилия по наращиванию потенциала независимого гражданского общества, занимающегося вопросами окружающей среды и изменения климата, а также поддерживать исследования и образование».

Призывая доноров изменить свой подход, отчет не приводит никаких примеров из тематических исследований прошлых лет, указывающих на недочеты реализованных ранее проектов. Кроме того, отчет не содержит рекомендаций по четкой тактике, направленной на решение стратегических проблем.

Искандар Абдуллаев, заместитель директора базирующегося в Ташкенте Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в целом одобрил изложенные в отчете выводы. По его мнению, необходимость в привлечении внешнего финансирования сохранится, но ответственность за разработку конкретных проектов должна быть переложена на местных исполнителей. Они должны «нести больше ответственности за реализацию этого процесса и принимать свои собственные решения», – сказал Eurasianet.org Абдуллаев.

Для этого, по мнению Абдуллаева, сообщество доноров должно инвестировать в создание сетей, способствующих развитию трансграничных связей между заинтересованными сторонами как со стороны правительств, так и со стороны неправительственных структур. Учитывая местные реалии, экология, пожалуй, является одной из сфер, где авторитарные лидеры могут взаимодействовать с активистами. Сохранение статус-кво, добавил Абдуллаев, означает, что международному сообществу «придется остаться здесь навечно, чтобы решать проблемы региона».