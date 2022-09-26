Договоренность о демилитаризации между Кыргызстаном и Таджикистаном вызывает гнев жителей приграничных селений

21 сентября руководитель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев общался с жителями села Ак-Саи, сильно пострадавшего в боях этого месяца. (Фото: Даниль Усманов)

Кыргызстан и Таджикистан договорились о демилитаризации участка границы, на котором часто возникают конфликты. Однако это соглашение вызвало гнев кыргызских общин, пострадавших от беспорядков этого месяца.

По условиям протокола, подписанного 25 сентября главами служб безопасности двух государств, обе стороны выведут свои войска с четырех пограничных застав, расположенных вблизи мест столкновений.

«Я надеюсь, что все пункты протокола, которые подписаны, будут исполняться», — сказал глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

По словам Ташиева, соглашение позволит вернуться домой приблизительно 140 000 человек, покинувшим свои дома в Баткенском и Лейлекском районах.

«Мы все организуем. С сегодняшнего дня я могу заверить, что на границе будет мирно», — сказал он.

Однако эта договоренность вызвала враждебную реакцию внутри Кыргызстана: многие недовольны тем, что Бишкек, по их мнению, поддается давлению Таджикистана. В отсутствие кыргызских войск на спорных территориях, утверждают противники соглашения о демилитаризации, таджикские общины могут попытаться занять спорные земли. 26 сентября перед зданием районной администрации в городе Баткене на юго-западе Кыргызстана собралась рассерженная толпа.

Судя по всему, такая критика задела ГКНБ Кыргызстана. Он выступил с ответным заявлением, в котором подчеркивается, что на этой неделе подписано лишь временное соглашение.

«В настоящее время охрану кыргызско-таджикской границы на этих [спорных] участках осуществляют передвижные подразделения, которые продолжат нести службу на границе, используя установленные и согласованные маршруты», — говорится в заявлении ГКНБ.

Ранее было заключено соглашение, разработанное для предотвращения возобновления военных действий, которое обязывало обе стороны отвести тяжелое вооружение. В последних боевых столкновениях использовались мощные артиллерийские установки, пулеметы, бронемашины и даже один боевой дрон. Оружие, применяемое в пограничных стычках между Кыргызстаном и Таджикистаном за последние несколько лет, становится все более мощным и разрушительным, вызывая опасения, что со временем стороны могут ввязаться в конфликт, напоминающий полномасштабную войну.

Выступая 25 сентября на Генеральной ассамблее ООН, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин утверждал, что Кыргызстан нарушал условия соглашения, заключенного 20 сентября, «создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах».

Вся «ответственность за любой очередной виток напряженности на таджикско-кыргызской границе будет полностью лежать на Кыргызстане», — сказал Мухриддин в своей речи.

Обе стороны возлагают друг на друга вину за начало и эскалацию кровавых пограничных столкновений этого месяца, унесших более 100 жизней. Все имеющиеся данные, по-видимому, указывают на то, что от повреждений инфраструктуры, причиненных в ходе конфликта, больше всего пострадало гражданское население Кыргызстана. Власти Бишкека приводят этот факт в качестве доказательства того, что их страна стала жертвой преднамеренного военного нападения.