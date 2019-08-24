Долговая амнистия в Казахстане решит или отложит проблему?

Дорогие и сравнительно небольшие кредиты чаще всего используются для покупки одежды, обуви и электроники. (Фото: Eurasianet.org)

Четверти миллиона казахстанцев полностью списывают кредиты.

По инициативе властей, банки в августе списали малоимущим семьям пени и штрафы по просроченным потребительским кредитам. До осени будут закрыты и сами долги.

Для таких, как Анара Рыскулова, матери четверых несовершеннолетних детей из города Каскелен, расположенного к западу Алматы, списание кредита станет большой помощью. Рыскулова работает в двух местах, зарабатывая до 400 долларов в месяц, и ей часто приходится прибегать к кредитам, чтобы оплатить аренду квартиры, одежду, лечение.

Но помощь правительства, возможно, принесет лишь временное облегчение, т.к. люди с серьезными финансовыми проблемами вынуждены брать новые кредиты.

«Уже пора собирать детей в школу, но денег нет, хоть новый кредит бери», – сетует она Eurasianet.org.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах правительства по снижению долговой нагрузки социально уязвимых слоев населения 26 июня. Потребительские кредиты до 800 долларов будут списаны полностью, займы побольше уменьшатся эквивалентно этой сумме. Как Токаев сказал новостному агентству Bloomberg, инициатива в целом охватит 3 миллиона человек – шестую часть населения Казахстана.

Мотивы Токаева были главным образом политическими. В Казахстане разгорелись протестные настроения среди населения вследствие ухудшения экономической ситуации в стране. Особое беспокойство властей, по всей видимости, вызвала активность многочисленных групп возмущенных матерей. Властям на протяжении многих лет удавалось выставлять оппозиционных политиков как жаждущих власти нарушителей порядка. Однако на нуждающихся многодетных матерей такой ярлык повесить оказалось сложнее.

«Долговая» амнистия получила неоднозначные оценки. Некоторые казахстанцы считают несправедливым, что одни прилагают усилия, чтобы отвечать по своим обязательствам, в то время как другим просто подарили эти займы.

Алматинец Курмет Жакипов считает, что подобные меры поощряют кредитную безответственность среди населения.

«Теперь многие думают: почему бы не взять в кредит новый смартфон и не платить, если за тебя может расплатиться государство», – сказал Жакипов Eurasianet.org.

«Плохие» кредиты – одна из главных головных болей казахстанских банков. По данным Национального банка на 1 июля, около 10% выданных физическим лицам займов имеют просрочку свыше месяца. Согласно же другим показателям, проблема куда серьезнее.

Чаще всего люди берут беззалоговые потребительские займы, кредитная ставка по которым превышает 20% годовых. По данным Первого кредитного бюро, базы данных кредитных историй, такие займы составляют 55% банковского кредитного портфеля.

По данным банков, с которыми связался Eurasianet.org, дорогие и сравнительно небольшие кредиты чаще всего используются для покупки одежды, обуви и электроники.

Рыскулова говорит, что раньше она ездила за дешевой одеждой на рынок на окраине города, а теперь посещает торговые центры, где использует кредитную карту, чтобы совершать покупки.

«Выходит немного дороже, зато не обязательно иметь деньги, чтобы приобрести все, что нужно. Не нужно ждать, копить – очень удобно», – говорит она.

Ну и, конечно же, праздники.

В июле председатель Национального Банка Ерболат Досаев на заседании парламентариев сообщил, что, согласно полученным данным, около 10% потребительских займов люди берут на проведение торжественных мероприятий.

Свадьбы в Казахстане обходятся очень дорого, при этом их устраивают также и те, кто едва может их себе позволить. Люди, которые зарабатывают несколько сотен долларов в месяц, часто тратят тысячи, а то и несколько десятков тысяч, на пышные торжества, которые в Казахстане называют «тои». В противном случае можно испортить свою репутацию в глазах родственников и знакомых. Местные банки даже предлагают специальные той-кредиты на сумму до $15 000 под 15% годовых без предоставления залога.

1000 процентов

Банки – лишь верхушка айсберга. Есть гораздо более популярные «игроки» на рынке потребительских кредитов – онлайновые компании, функционирующие в условиях меньшего регулирования, чем банки.

Онлайн-компании непривередливы к кредитным историям и платежеспособности. Достаточно заполнить онлайн-заявку, и деньги переводятся на банковский счет заемщика в течение нескольких минут. Но цена удобства высока – проценты по этим кредитам превышают банковские в десятки раз, несмотря на установленный Национальным Банком лимит ставки в 100% годовых. Онлайн-кредиторы обходят законодательные ограничения, заявляя, что они вне юрисдикции Национального Банка.

Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков в июне заявил, что рост долговой нагрузки среди заемщиков онлайн-компаний и ломбардов в два раза больше, чем среди клиентов банков.

Анна Смирнова, жительница Алматы, судится с несколькими онлайновыми компаниями, которые требуют погасить долги, несмотря на то, что она уже погасила основной долг и выплатила очень приличные проценты. Смирнова признает, что подписала договор, где были указаны все условия, однако считает, что они противоречат казахстанскому законодательству.

«Только в одной компании у меня вышло больше 1000% годовых вместе с пенями и штрафами за просрочку, – сказала она Eurasianet.org. – Таких онлайн-займов у меня несколько – и никаких шансов закрыть их».

Смирнова рассказала, что из-за того, что коллекторы не только постоянно звонили ей домой, но и приходили к ней в офис, она потеряла работу. В правовой борьбе ей везет – она уже выиграла два судебных процесса и смогла вернуть переплаченные деньги.

Директор Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова утверждает, что потребительские кредиты в Казахстане – ярмо на шее малообеспеченных.

«Когда в 2005 году в стране начали распространяться экспресс-займы, жители сел радовались, что жизнь, наконец, начала налаживаться, – сказала она Eurasianet.org. – Они воспринимают кредит как волшебный инструмент исполнения желаний».

Впрочем, эпохе легких кредитов в Казахстане вскоре может прийти конец. Вместе с «долговой» амнистией Токаев также утвердил меры, ужесточающие условия выдачи займов. Впредь будет более тщательная оценка платежеспособности заявителей. При этом кредиты больше не будут выдаваться гражданам с месячным доходом ниже прожиточного минимума ($77), а также тем, кто имеет просрочку по действующим кредитам свыше 60 дней.

Национальный банк также намерен закрыть лазейки, используемые онлайн-кредиторами и ломбардами, требуя, чтобы они зарегистрировались до июля 2020 года.

Глава департамента внешних коммуникаций Национального Банка Алия Адамбаева сообщила Eurasianet.org, что новый закон повысит прозрачность рынка кредитования и снизит риски финансовых организаций и заемщиков.

«Теперь онлайновые компании и ломбарды будут обязаны соблюдать новые требования по кредитованию, а Национальный Банк будет обладать полной информацией о долговой нагрузке граждан», – сказала она.

Илеуова считает, что запрет кредитования малоимущих – болезненная, но правильная мера.

«Если заемщики сами не могут нести за себя ответственность, придется другим решать за них», – сказала она.