Доля России в международных научных публикациях рекордно рухнула

Все более радикальная и иррациональная политика Кремля продолжает разрушать российскую науку.

По результатам «военного» 2022 года количество публикаций российских ученых в научных изданиях, индексируемых в Scopus, рухнуло «на 14,4%, до 110,5 тыс.», что является рекордом за всю историю наблюдений с 2010 года, «а удельный вес России в общемировом потоке публикаций — до 3%», выявил Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Scopus – это крупнейшая и наиболее уважаемая единая международная библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы.

(График: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Если в предвоенные 2010-2021 гг. «темпы роста числа публикаций в России превышали среднемировые» и в результате к 2021 году «в мировом рейтинге по уровню публикационной активности Россия занимала 8-е место», то в 2022 году «на фоне обострения геополитической обстановки ... страна переместилась на 11-е место», пишут авторы доклада.

(График: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

При этом ситуация с международными публикациями российских ученых, похоже, будет только ухудшаться.

«Во многих изданиях, особенно высокорейтинговых, от момента подачи рукописи до выхода статьи проходит не менее года. Таким образом, многие изданные в 2022 г. работы скорее всего были приняты к печати еще в 2020-2021 гг.», – отмечают исследователи ВШЭ.

Примечательно, что по уровню совместных публикаций российских ученых с зарубежными коллегами по-прежнему лидируют «недружественные» США и Германия, от которых заметно отстает «главный друг» Китай.

«Сопоставление рейтингов стран-партнеров в 2010 и 2022 гг. показывает, что за истекший период география научного сотрудничества России существенно изменилась. Удельный вес США, Германии, Франции в общем количестве совместных публикаций снизился, а значимость ряда азиатских стран», – говорится в докладе ВШЭ.

Действительно главными лидерами по темпам роста среди международных партнеров России стали Казахстан и Саудовская Аравия. Совместные публикации российских исследователей с казахстанскими коллегами выросли с 81 в 2010 году до 1221 в 2022-м, а с саудовскими – с 15 до 1135.

(График: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Представленные ВШЭ цифры вполне согласуются с выводами других исследователей. В частности, Москва в 2022 году скатилась с 47-го до 60-го места в рейтинге ведущих научных городов мира, который публикует Nature, один из старейших и наиболее влиятельных научных журналов мира. При этом Москва оказалась единственным российским городом, хотя бы попавшим в этот рейтинг.