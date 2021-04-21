Домашний скот появился в Центральной Азии на 3 тыс. лет раньше, чем считалось – исследование

Новые исследования показывают, что люди в Центральной Азии начали разводить и забивать домашних овец на три тысячи лет раньше, чем считалось. Полученные данные свидетельствуют о том, что Ферганская долина сыграла важную роль в распространении скотоводства – и, возможно, даже сельского хозяйства – в Азии.

Считается, что овец и коз одомашнили в Юго-Западной Азии – на территории современных Ирана, Ирака и Турции – примерно 9000-11000 лет назад. Оттуда они распространились по остальной части Азии, а также попали в Европу и Северную Африку. До недавнего времени считалось, что, согласно археологическим свидетельствам, скотоводство появилось в Центральной Азии примерно 5000 лет назад.

Но оказалось, что овец в Ферганской долине разводили уже 8000 лет назад, пишут Уильям Тейлор из Университета Колорадо-Боулдер и его коллеги в апрельском выпуске журнала Nature Human Behavior: «Эти результаты заставляют переоценить сроки и маршруты самого раннего распространения на восток земледелия и скотоводства, а также роль домашних животных и растений в развитии сложной социальной организации на этом перекрестке дорог».

Тейлор и его соавторы исследовали зубы жвачных животных, найденные ими на датируемом поздним неолитом комплексе стоянок под названием «Обишир-5» на юге Кыргызстана. Этот комплекс был исследован советскими археологами еще до появления современных методов секвенирования генов, но некоторые из этих исследователей еще тогда «выдвинули гипотезу о гораздо более раннем распространении земледелия и скотоводства из Юго-Западной Азии – между VII и IV тысячелетиями до нашей эры».

Они оказались правы.

Во время раскопок стоянок «Обишир-5», начавшихся в 2015 году, Тейлор и его коллеги обнаружили каменные орудия труда и останки животных, «свидетельствующие о переработке зерна и пастбищном животноводстве». При помощи методов радиоуглеродного датирования они смогли определить возраст своих находок – раньше VI тысячелетия до нашей эры, т.к. как минимум 8000 лет.

Затем они секвенировали ДНК в найденных зубах, подтвердив, что у животных был общий предок с современными популяциями овец в Северной Африке, Европе и Восточной Азии, исключив таким образом возможность того, что они были одомашнены в Центральной Азии.

Кроме того, археологи проанализировали кальцинированную ткань на корнях зубов. Поскольку плотность этой ткани меняется в зависимости от времени года, это позволило им установить, что все животные были забиты примерно поздней осенью или в начале зимы. Забой в это время года логичен для животноводческих общин, что дополнительно подтверждает утверждение, что овцы были домашними: «Даже сегодня в условиях пастбищного разведения овец и коз принято поздней осенью забивать животных, которые вряд ли переживут зиму, чтобы улучшить показатели выживаемости стада, а также потому, что зимой легче хранить мясо».

Каменные орудия, найденные на стоянках «Обишир-5», также подтверждают гипотезу о разведении одомашненного скота: обитавшие на этих стоянках люди меньше охотились и больше перерабатывали пищу. Сравнение «Обишира-5» с более ранними стоянками в Центральной Азии «демонстрирует важные экономические перемены, характеризующиеся сокращением использования метательных орудий при одновременном увеличении использования мелких режущих орудий для обработки туш и помольных камней для производства продуктов питания».

Авторы утверждают, что Ферганская долина могла послужить «ключевым узлом» для распространения домашних животных и растений с Ближнего Востока в Восточную Азию.