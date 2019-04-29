Узбекистан, Центральная Азия

До того, как Узбекистан стал хлопковой сверхдержавой (фото из коллекции генерала фон Кауфмана)

Доклады фон Кауфмана царю – увлекательные исторические документы.

Дэвид Триллинг Apr 29, 2019
Обработка хлопка. Обработка хлопка.

Вдоль дорог в Центральной Азии можно нередко увидеть объекты, воспевающие главную местную сельхозкультуру. Под белыми (и часто свежеокрашенными) бетонными скульптурами в честь хлопка крупными буквами написано: «белое золото». Хлопок настолько важен для экономики региона, что он изображен на гербах четырех их пяти постсоветских республик.

Как известно, в советские времена выращивание хлопка довели до крайности, иссушив Аральское море и «подсадив» экономику региона на монокультуру, выращиваемую с применением подневольного труда. Хлопководством в регионе занимались тысячелетиями, но до середины XIX века хлопок в основном выращивали на приусадебных участках для внутреннего пользования.

Крупным игроком в мировой торговле хлопком Центральную Азию стала при царях. Завоевание региона российскими генералами примерно совпало по времени с Гражданской войной в США, из-за которой обвалились поставки хлопка на мировой рынок.

После взятия генералом Константином фон Кауфманом Ташкента в 1865 году он начал посылать в Санкт-Петербург иллюстрированные доклады. В начале 1870-х годов под его руководством был подготовлен шеститомный альманах об истории, археологии, этнографии и экономике новозавоеванных территорий. Представленные в данном фотоэссе снимки почерпнуты из сборника, копия которого хранится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

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Хлопковый рынок.

3

Производство нити.

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Подготовка пряжи для изготовления хлопчатобумажной ткани по самаркандскому методу.

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Подготовка пряжи для изготовления хлопчатобумажной ткани по ташкентскому методу.

6

Разматывание нити для получения уточной пряжи.

7

Ткацкий станок.

8

Продажа тростника и хлопковых ниток.

9

Высушивание ткани, используемой для тюрбанов.

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Прядильный станок.

11

Нанесение узоров на ткань.

12

Нанесение узоров на ткань.

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На этой карте, вошедшей в «Туркестанский альбом» под названием «Блокада и штурм укрепленного города Ташкента с 9 мая по 15 июня 1865 года», показано, как использовалась земля вокруг города. Почти вся земля занята фруктовыми деревьями и виноградниками, и лишь небольшие участки к востоку от Ташкента, окрашенные светло-фиолетовым цветом, отведены под хлопок.

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На данной карте 1926 года, подготовленной комиссией Академии наук СССР, отражены семенные фермы и хлопковые эксперименты, а также земли, где уже имелась ирригационная инфраструктура для выращивания хлопка (закрашены зеленым). Области, заштрихованные темно розовым, – это отведенные под хлопок земли, где планировалось наладить ирригацию. Области, окрашенные светлые розовым цветом, – земли, пригодные для выращивания хлопка, но где пока не планировалось создание ирригационной инфраструктуры.

Дэвид Триллинг – управляющий редактор Eurasianet.org.

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