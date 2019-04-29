До того, как Узбекистан стал хлопковой сверхдержавой (фото из коллекции генерала фон Кауфмана)

Вдоль дорог в Центральной Азии можно нередко увидеть объекты, воспевающие главную местную сельхозкультуру. Под белыми (и часто свежеокрашенными) бетонными скульптурами в честь хлопка крупными буквами написано: «белое золото». Хлопок настолько важен для экономики региона, что он изображен на гербах четырех их пяти постсоветских республик.

Как известно, в советские времена выращивание хлопка довели до крайности, иссушив Аральское море и «подсадив» экономику региона на монокультуру, выращиваемую с применением подневольного труда. Хлопководством в регионе занимались тысячелетиями, но до середины XIX века хлопок в основном выращивали на приусадебных участках для внутреннего пользования.

Крупным игроком в мировой торговле хлопком Центральную Азию стала при царях. Завоевание региона российскими генералами примерно совпало по времени с Гражданской войной в США, из-за которой обвалились поставки хлопка на мировой рынок.

После взятия генералом Константином фон Кауфманом Ташкента в 1865 году он начал посылать в Санкт-Петербург иллюстрированные доклады. В начале 1870-х годов под его руководством был подготовлен шеститомный альманах об истории, археологии, этнографии и экономике новозавоеванных территорий. Представленные в данном фотоэссе снимки почерпнуты из сборника, копия которого хранится в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

Хлопковый рынок.

Производство нити.

Подготовка пряжи для изготовления хлопчатобумажной ткани по самаркандскому методу.

Подготовка пряжи для изготовления хлопчатобумажной ткани по ташкентскому методу.

Разматывание нити для получения уточной пряжи.

Ткацкий станок.

Продажа тростника и хлопковых ниток.

Высушивание ткани, используемой для тюрбанов.

Прядильный станок.

Нанесение узоров на ткань.

Нанесение узоров на ткань.

На этой карте, вошедшей в «Туркестанский альбом» под названием «Блокада и штурм укрепленного города Ташкента с 9 мая по 15 июня 1865 года», показано, как использовалась земля вокруг города. Почти вся земля занята фруктовыми деревьями и виноградниками, и лишь небольшие участки к востоку от Ташкента, окрашенные светло-фиолетовым цветом, отведены под хлопок.

На данной карте 1926 года, подготовленной комиссией Академии наук СССР, отражены семенные фермы и хлопковые эксперименты, а также земли, где уже имелась ирригационная инфраструктура для выращивания хлопка (закрашены зеленым). Области, заштрихованные темно розовым, – это отведенные под хлопок земли, где планировалось наладить ирригацию. Области, окрашенные светлые розовым цветом, – земли, пригодные для выращивания хлопка, но где пока не планировалось создание ирригационной инфраструктуры.