Дунганская община Казахстана потрясена кровавым насилием

Машины, сожженные во время беспорядков в Масанчи. (Все фото Джоанны Лиллис)

В доме у разбитой дороги в селе Масанчи на юго-востоке Казахстана семья оплакивала своего сына.

«Я потерял сына. У меня был единственный сын», – сказал глава семьи. На нем не было лица от горя, когда люди подходили, чтобы выразить соболезнования.

Из кухни хихикая вошел малыш, пока не понимавший, что его отец стал одной из жертв волны кровавого насилия, обрушившейся на этническую дунганскую общину в ночь на 7 февраля. По последним данным, погибли 10 человек.

«Я еле держу себя в руках. Мои нервы сдают», – сказал Eurasianet.org отец погибшего, когда над погромленным селом Масанчи начали сгущаться сумерки.

Несколькими часами ранее он похоронил своего сына, который умер, получив огнестрельное ранение в спину.

Люди разговаривали с Eurasianet.org на условиях анонимности, поскольку боялись за свою безопасность в ситуации, которая остается неопределенной.

В Масанчи царит опустошение. После волны беспорядков потрясенные местные жители бродили вокруг обгоревших останков своих домов и торговых точек, муниципальные работники в оранжевых жилетах убирали мусор, а полицейские в защитном снаряжении патрулировали улицы.

Среди тлеющих развалин стоит целехонький оптовый магазин «Кайрат», по названию которого нетрудно догадаться, что владелец заведения – казах. Масанчи почти полностью населен дунганами – мусульманами китайского происхождения, говорящими по-китайски, которые бежали в Центральную Азию 140 лет назад во время восстания в Китае.

Правительство охарактеризовало насилие в Масанчи и других близлежащих селах не как межэтническое столкновение, а как массовую драку, которая началась из-за бытового спора о том, кто должен уступить дорогу.

Однако жители Масанчи утверждают обратное.

Очевидцы рассказали Eurasianet.org, что толпы казахов, вооруженных камнями, кусками арматуры и огнестрельным оружием, напали на село с двух сторон. По их словам, молодые люди учинили погром, избивая и расстреливая дунган и забрасывая коктейли Молотова в дома и магазины, но при этом не тронули строений, принадлежащих казахам.

Местные жители в обеих общинах подтвердили, что все началось из-за слуха о том, что дунгане избили старика казахской национальности. Хотя большинство казахов в этом районе утверждают, что так оно и было, дунгане сомневаются в правдивости этой истории.

Масла в огонь подлил распространившийся видеоролик, где показано, как дунгане сцепились с казахской полицией в селе Сортобе, расположенном в нескольких минутах езды от Масанчи. Правительство заявляет, что подстрекательские сообщения, которые разлетелись в социальных сетях и мессенджерах, лишь усилили агрессивные настроения.

По меньшей мере 170 человек ранены (в том числе двое полицейских, получивших огнестрельные ранения), состояние 14 из них оценивается как тяжелое.

Выяснить, что именно стоит за учиненным насилием – задача не из легких, учитывая введенное государством табу на обсуждение этнической напряженности, наличие которого власти всегда либо преуменьшают, либо полностью отрицают. Официальная точка зрения, подразумевающая, что около 100 национальностей в Казахстане живут в мире и согласии, является основополагающим принципом идеологии, созданной за три десятка лет президентского правления Нурсултаном Назарбаевым, ушедшим в отставку в прошлом году.

Дунгане, которых насчитывается 72 000 человек, составляют всего 0,4% от общей численности населения. Большинство из них живут в Кордайском районе на юге страны. Когда начались погромы, тысячи дунган из Масанчи и других сел бежали в соседний Кыргызстан.

Некоторые дунгане, опрошенные Eurasianet.org, определенно понимая щепетильность этнического вопроса, опасались говорить открыто и лишь расплывчато упоминали некие «третьи силы».

Другие выдвигали более мрачную версию, предполагая, что произошедшие события были не случайными, а заранее спланированными и организованными.

Очевидец из села Булар Батыр сказал Eurasianet.org, что полицейские, не вмешиваясь, наблюдали, как нападавшие бесчинствовали, угоняя машины и врезаясь на них в толпу.

Правоохранительные органы заявляют, что местных сотрудников просто смяли и они были бессильны против толпы. Им пришлось ждать подкрепления из ближайшего крупного города – Алматы, примерно в четырех часах езды от мест событий.

Из-за темноты и неразберихи теперь непросто опознать нападавших, но многие дунгане убеждены, что большинство из них были посторонними, которые приехали не только из соседних сел, но и издалека.

«Люди приезжали со всего Казахстана, чтобы крушить и убивать людей, – сказал один молодой человек, студент, изучающий бизнес. – Были чужаки, все было подготовлено».

Проверить подобные утверждения, которые другие считают маловероятными, пока не представляется возможным, но в атмосфере шока и страха рождаются самые разные слухи.

Власти озвучили имя одного из погибших – Дархан Абдрахим, казах, оказавшийся на момент смерти в дунганском селе. Все остальные жертвы, судя по всему, были дунганами.

Казахскую же версию событий сложно определить. В населенном казахами селе Каракемер, расположенном по другую сторону реки от Масанчи, большинство опрошенных заявили, что ничего не знают о произошедшем. Несколько жителей сказали, что не слышали выстрелов и не видели горящих зданий всего в километре от них.

Другие, впрочем, высказывались более открыто и прямолинейно. Один казах разоткровенничался в беседе с Eurasianet.org: «То, что произошло, должно было случиться».

«Эти люди, дунгане, совсем обнаглели. Это произошло не за один день – это накапливалось годами, – сказал он, не называя своего имени. – Чаша терпения переполнилась. Они разбогатели, а когда люди богатеют, то начинают смотреть на других людей свысока. Они начали говорить нам: «Земля ваша, а власть у нас».

Однако между Масанчи и Каракемером нет явных социальных различий – в обоих селах царит атмосфера относительного благополучия. С этим согласился и сам казах, жаловавшийся на дунган, загружая багаж в дорогой джип возле своего большого дома.

Правительство создало комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым, чтобы выяснить причины и обстоятельства насилия и наказать виновных. В то же время, как сообщается, 47 человек, арестованных в связи с недавними событиями, были отпущены. Власти заявляют, что возбуждено 25 уголовных дел для расследования беспорядков.

Власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и за поврежденные имущества – это 30 разрушенных домов, 15 коммерческих заведений и 23 автомобиля.

Президент Касым-Жомарт Токаев уволил начальника областной полиции, заместителя губернатора области и главу района.

Но для жертв этого слишком мало и слишком поздно.

В Масанчи убитый горем отец молодого человека, застреленного в ходе беспорядков, осматривал свой благоустроенный дом, который он собирался передать своему единственному сыну.

«Кому теперь это все? – спросил он, уныло разводя руками. – Ведь я построил это для него».