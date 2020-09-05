ЕАЭС: Беларусь загнала себя в торговый угол

Когда Александр Лукашенко заявил по победе в спорных президентских выборах в Беларуси в прошлом месяце, государства-партнеры по Евразийскому экономическому союзу были одними из первых, кто поспешил его поздравить.

К этому хору присоединился даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пришел к власти в результате демократических протестов, подобных тем, что сейчас проходят в Минске и других районах Беларуси. И ничего, что в апреле 2018 года Лукашенко поздравил политического противника Пашиняна, Сержа Саргсяна, когда тот пересел в кресло премьер-министра благодаря конституционному трюку, который в конечном итоге ускорил его падение.

Подобное лицемерие подчеркивает холодную стратегическую основу блока, который занимается политикой не меньше, чем торговлей. Однако это не снимает вопросов о том, чем меняющаяся ситуация в Беларуси обернется для ЕАЭС.

В беседе с московским изданием «Евразия.Эксперт» ереванский аналитик Александр Искандарян выдвинул предположение, что одним из последствий, скорее всего, будет ослабление внутреннего авторитета и власти правящей системы, что, в свою очередь, ослабит ее способность вести переговоры с внешними партнерами, а именно, с Россией.

«Ситуация в Беларуси влияет на интеграционные процессы в ЕАЭС и ОДКБ, потому что в этой ситуации мы с большой вероятностью будем иметь ослабевшую власть. Кто бы ни был у власти в Беларуси, понятно, что степень легитимности у нее будет ниже, чем было», – сказал Искандарян.

То, что сокращение внутренних и международных возможностей Лукашенко сказывается на торговле, очевидно уже сейчас.

В конце августа северные соседи Беларуси – Литва, Латвия и Эстония – запретили въезд Лукашенко и десяткам других высокопоставленных белорусских чиновников. В ответ тот заявил, что переориентирует транзит белорусских грузов с литовских портов на Россию.

«Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», – сказал Лукашенко 1 сентября.

Как отмечает новостное агентство «Рейтер», это не мелочь, поскольку «товары из Беларуси, не имеющей выхода к морю, обеспечивают почти треть железнодорожного и портового грузооборота Литвы».

Также Москву может порадовать угроза Лукашенко отобрать у европейских компаний возможность экспортировать товары через Беларусь в Россию. Уже давно звучат утверждения о том, что белорусские реэкспортеры зарабатывают легкие деньги, просто заменяя наклейки на произведенных в Евросоюзе продуктах питания на белорусские, тем самым обходя контрсанкции России в отношении ЕС.

А в случае падения Лукашенко последует период неопределенности, о котором даже нет смысла строить догадки.

Между тем в случае сохранения статус-кво члены ЕАЭС, вероятнее всего, еще крепче сомкнут ряды против внешнего мира. Прокремлевские комментаторы, в поисках положительных моментов ситуации, начали заявлять, что, уступив некоторую степень суверенитета этому и другим блокам, возглавляемым Москвой, Беларусь в целом укрепит свой суверенитет в долгосрочной перспективе. Комментаторы утверждали, что это ничем не будет отличаться от того, как, например, страны Балтии бросились в объятия НАТО и ЕС после распада СССР.

Другой кризис, а именно пандемия коронавируса, по-видимому, положительно сказался на торговле продуктами питания внутри ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), исполнительный орган ЕАЭС, отметила в заявлении от 26 августа, что в первой половине 2020 года объем торговли этими товарами увеличился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2019-го, достигнув 4,1 миллиарда долларов. Драйверами роста стали соевые бобы, сахар и молочные продукты. Между тем торговля непродовольственными сельскохозяйственными продуктами, в число которых входят удобрения, древесина и волокна, выросла на 13% до 320 миллионов долларов.

Но торговля – это лишь один из аспектов деятельности ЕАЭС.

Другим направлением интеграционной повестки является общая для всех стран ЕАЭС пенсионная программа. Идея такова: скажем, кыргызский трудовой мигрант, работавший и плативший налоги в России, будет иметь право на пенсию от правительства этой страны, независимо от того, уехал ли они впоследствии обратно в свою страну.

Работа над соглашением по этому поводу велась с 2014 года, а в декабре 2019-го оно наконец было подписано пятью лидерами блока на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин внес соглашение на ратификацию в Госдуму, которая наверняка не станет затягивать вопрос.

Несмотря на автаркический характер ЕАЭС, очевидно, что блок торгует с остальным миром, но на практике все зачастую не так просто. Именно по этой причине ЕЭК решила подготовить очередную дорожную карту – излюбленный прием ЕАЭС, когда нужно запихнуть проблему в долгий ящик. Члены коллегии ЕЭК собрались 10 августа, чтобы попытаться сдвинуть дело с мертвой точки.

В частности была поднята проблема того, что Армения не граничит ни с одним другим государством ЕАЭС, вследствие чего она вынуждена отправлять свои товары через Грузию до пограничного пункта «Верхний Ларс» примерно в 30 км к югу от российского Владикавказа. Инспекции российских пограничников с целью убедиться, что импортируемые из Армении товары действительно армянского производства, превратились в головную боль, написало новостное агентство ARKA в июне со ссылкой на одного эксперта.

«Самая большая проблема – это сложности на КПП "Верхний Ларс", которые вынуждены преодолевать наши импортеры. Там искусственно создаются препятствия (для перевозчиков), что не имеет объяснений с учетом того, что мы члены ЕАЭС», – приводит агентство слова эксперта по сельскому хозяйству Гарника Петросяна.

Речь, кстати, идет о немалых объемах экспорта. По оценкам правительства Армении, в 2019 году страна экспортировала 141 200 тонн сельскохозяйственной продукции, причем почти исключительно в Россию.

По прогнозам ЕЭК, вышеупомянутая дорожная карта позволит «исключить или минимизировать меры контроля за товарами, перемещающимися между странами-членами блока», и «повысить уровень взаимного доверия».

Но это вряд ли. Казахстан относится к Кыргызстану с глубоким недоверием, о чем свидетельствует строгий режим на границе между этими государствами. И предстоящие политические изменения в Кыргызстане вряд ли улучшат ситуацию. В результате парламентских выборов в Кыргызстане, которые состоятся 4 октября, почти наверняка в законодательный орган страны пройдет значительно число депутатов от новой партии, поддерживаемой бывшим высокопоставленным чиновником таможни, которого антикоррупционные активисты обвиняют в организации масштабной схемы по контрабанде.