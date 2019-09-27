ЕАЭС запустит портал для поиска работы на территории всех стран-участниц
Начало работы единой электронной биржи труда намечено на 2020 год.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до конца 2020 года запустит портал «Работа без границ», предназначенный для поиска работы на территории всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом решении по итогам заседания комиссии с участием заместителей глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна сообщила пресс-служба организации. Проект станет частью цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости, которая формируется в рамках цифровой повестки ЕАЭС.
«Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты. Это достаточно перспективный проект», – ранее заявлял Саркисян.
Основой для единой базы данных в сфере труда станут существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС, которые уже содержат информацию о свободных рабочих местах и соискателях вакансий. По замыслу ЕЭК, проект позволит увеличить движение экономически активного населения по всей территории союза с минимальными издержками. Планируется, что по итогам первого года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, а количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и 10 тыс. соответственно.
Инициатива создания единой базы вакансий и резюме ЕАЭС принадлежит России: Федеральная служба по труду и занятости РФ в начале этого года направила в ЕЭК свои предложения по запуску проекта по аналогии с российским порталом «Работа в России». Первая версия этого сайта появилась еще в 2009 году. Тогда это была база вакансий от служб занятости, не затрагивающая нишу высокооплачиваемых профессий. После перезапуска в июле 2015 года на сайте появился рейтинг регионов с данными о местном уровне цен, доступности жилья и показателях безработицы. Несмотря на обновление, посещаемость «Работы в России» является низкой по сравнению с коммерческими базами резюме и вакансий. Так, в среднем в 2018 году ежемесячная аудитория портала не превышала 5 млн. человек, в то время как аудитория основных рекрутинговых сайтов в РФ hh.ru и superjob.ru, по оценкам SimilarWeb, составляла 42,26 млн и 12,94 млн в месяц.
Сейчас, по оценке ЕЭК, на территории ЕАЭС в совокупности к экономически активному населению относятся 94,1 млн. человек, а численность занятых в экономике составляет 89 млн. человек. Уровень занятости населения в Беларуси и Казахстане составляет свыше 70%, в России – 61,8%, Кыргызстане – 59,1%, Армении – 46,2%. Во всех странах большинство занятых трудятся в сфере услуг (от 50,6% в Армении до 66,3% в России). В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил 5,4% численности экономически активного населения. Ее максимальный показатель зафиксирован в Армении (17,8%), самый низкий – в Казахстане (4,9%).
Затраты на рабочую силу в пересчете на доллары США в 2017 году составили в Кыргызстане 274 доллара, Армении – 406 долларов, Казахстане – 505 долларов, Беларуси (в 2016 году) – 544 доллара, России – 1 027 долларов. Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в 2017 году составила в России 671 доллар, Казахстане – 463 доллара, Беларуси – 426 долларов, Армении – 368 долларов, Кыргызстане – 228 долларов.
Анастасия Мануйлова — московский корреспондент издательства «Коммерсантъ», специализируется на экономических и социальных темах, в особенности на вопросах социального обеспечения и здравоохранения.
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