ЕАЭС запустит портал для поиска работы на территории всех стран-участниц

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до конца 2020 года запустит портал «Работа без границ», предназначенный для поиска работы на территории всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом решении по итогам заседания комиссии с участием заместителей глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна сообщила пресс-служба организации. Проект станет частью цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости, которая формируется в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

«Электронная биржа труда позволит работодателям и людям, которые ищут работу, на одной площадке размещать и находить вакансии. И заключать трудовые контракты. Это достаточно перспективный проект», – ранее заявлял Саркисян.

Основой для единой базы данных в сфере труда станут существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС, которые уже содержат информацию о свободных рабочих местах и соискателях вакансий. По замыслу ЕЭК, проект позволит увеличить движение экономически активного населения по всей территории союза с минимальными издержками. Планируется, что по итогам первого года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, а количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и 10 тыс. соответственно.

Инициатива создания единой базы вакансий и резюме ЕАЭС принадлежит России: Федеральная служба по труду и занятости РФ в начале этого года направила в ЕЭК свои предложения по запуску проекта по аналогии с российским порталом «Работа в России». Первая версия этого сайта появилась еще в 2009 году. Тогда это была база вакансий от служб занятости, не затрагивающая нишу высокооплачиваемых профессий. После перезапуска в июле 2015 года на сайте появился рейтинг регионов с данными о местном уровне цен, доступности жилья и показателях безработицы. Несмотря на обновление, посещаемость «Работы в России» является низкой по сравнению с коммерческими базами резюме и вакансий. Так, в среднем в 2018 году ежемесячная аудитория портала не превышала 5 млн. человек, в то время как аудитория основных рекрутинговых сайтов в РФ hh.ru и superjob.ru, по оценкам SimilarWeb, составляла 42,26 млн и 12,94 млн в месяц.

Сейчас, по оценке ЕЭК, на территории ЕАЭС в совокупности к экономически активному населению относятся 94,1 млн. человек, а численность занятых в экономике составляет 89 млн. человек. Уровень занятости населения в Беларуси и Казахстане составляет свыше 70%, в России – 61,8%, Кыргызстане – 59,1%, Армении – 46,2%. Во всех странах большинство занятых трудятся в сфере услуг (от 50,6% в Армении до 66,3% в России). В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил 5,4% численности экономически активного населения. Ее максимальный показатель зафиксирован в Армении (17,8%), самый низкий – в Казахстане (4,9%).

Затраты на рабочую силу в пересчете на доллары США в 2017 году составили в Кыргызстане 274 доллара, Армении – 406 долларов, Казахстане – 505 долларов, Беларуси (в 2016 году) – 544 доллара, России – 1 027 долларов. Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчете на доллары США в 2017 году составила в России 671 доллар, Казахстане – 463 доллара, Беларуси – 426 долларов, Армении – 368 долларов, Кыргызстане – 228 долларов.