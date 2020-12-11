ЕАЭС: Ох, уж этот газ!

«Газпром» решит, кто в этом году вел себя хорошо, а кто нет. (Фото: Газпром)

Люди начинают задумываться о жизни после коронавируса.

Общаясь с журналистами в кулуарах состоявшегося в декабре Первого Евразийского конгресса, главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров оптимистично предположил, что связанные с коронавирусом ограничения снимут уже весной и что за этим последует быстрое восстановление.

«В среднем по странам ЕАЭС в 2021 году рост прогнозируется в 3,2-3,4%, в России - 3,2%», – сказал Винокуров, правда, тут же добавив, что «если пандемия затянется, то все будет иначе».

Тем временем вводятся определенные инструменты, призванные смягчить влияние кризиса на рынок труда и туризма.

В частности, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 4 декабря на Евразийском межправительственном совете, упомянул о запуске пилотного проекта «Путешествуй без COVID-19». Людям, желающим свободно перемещаться между странами-членами ЕАЭС – Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, – может быть предоставлен цифровой документ, подтверждающий, что они прошли тест на коронавирус, и он у них не обнаружен.

«Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции», – сказал российский чиновник.

Но такой технооптимизм может показаться преждевременных в случае с Россией, где число регистрируемых ежедневно случаев COVID-19 неуклонно растет с лета. Если в середине сентября в стране фиксировалось около 5 тыс. новых случаев заболевания в день, то в последнее время цифры, как правило, колеблются в диапазоне 25-29 тыс. Дошло до того, что 7 декабря Мишустин даже предложил ограничить передвижение между регионами России, не говоря уже о ЕАЭС.

Говорить о цифровых коронавирусных пропусках, возможно, в любом случае пока рановато, учитывая, насколько ограничено транспортное сообщение.

Помощник руководителя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в очень расплывчатых формулировках заверила, что железнодорожное сообщение между странами ЕАЭС будет восстановлено где-то в первом квартале 2021 года. По ее словам, с этой целью был разработан «проект методических рекомендаций».

Между тем многие с нетерпением ждут возвращения к нормальной жизни. Согласно данным ЕАЭС, по состоянию на октябрь число зарегистрированных безработных в странах блока составило 4 миллиона человек, что эквивалентно 4,4% рабочей силы и в четыре раза больше показателя на аналогичный момент 2019 года. Но, учитывая, какая часть рынка труда находится в тени, эту цифру следует рассматривать только как ориентировочную. Например, по оценкам Росстата, в одной лишь России в октябре число безработных составляло около 4,7 миллиона человек (что на 35% больше, чем годом ранее).

Между тем, в отличие от пассажиропотока, транспортировке природного газа ничего не мешает. И этот вопрос должен был стать главной темой обсуждения между главами государств на виртуальном заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря.

Газ в ЕАЭС – это очень политизированная тема. Если вкратце, члены блока, являющиеся импортерами газа, считают, что в идеале у них должна быть возможность покупать газ у богатых энергоресурсами России и Казахстане по той же цене, которую платят домохозяйства и промышленные предприятия в этих двух государствах. Но поскольку правительства РФ и РК субсидируют цены на своих внутренних рынках, подобное предложение является для них неприемлемым. При этом негласный подтекст состоит в том, что пользующиеся российской щедростью страны должны в обмен отказаться от суверенитета.

Президент России Владимир Путин был очень близок к тому, чтобы сказать это прямым текстом, когда в мае этого года ответил на призывы своих коллег в Армении и Беларуси ускорить формирование общего газового рынка. По его словам, единый тариф на газ возможет только на общем рынке с общим бюджетом и общей налоговой системой.

А пока подобный уровень интеграции не будет достигнут, «цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», сказал Путин.

К слову, Михаил Мясникович, председатель Евразийской экономической комиссии, постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС, на межправительственном заседании 27 ноября озвучил интересную идею, которая, безусловно, перекликается с мыслями сторонников сверхглубокой интеграции. По его словам, парламентам стран-членов ЕАЭС следует координировать свою законотворческую деятельность, чтобы обеспечить большую гармонизацию регулирования.

Самую жесткую позицию по газовому вопросу занимает белорусский президент Александр Лукашенко, несмотря на то, что его проявляющий все большую жестокость режим в течение многих лет держался на плаву во многом благодаря именно выгодным ценам на поставки российских энергоносителей.

Между Минском и Москвой продолжаются переговоры о ценах на газ в 2021 году. Беларусь, которая ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров голубого топлива, хотела бы платить по расценкам, существующим в приграничной Смоленской области России. То есть снизить цену с нынешних 127 долларов за тысячу кубометров до 70 долларов.

Для сравнения, значительно более бедный член ЕАЭС – Армения – платит 165 долларов за тысячу кубов российского газа.

В ходе привычно жестких переговоров Минск в конце ноября уведомил Россию о своем намерении повысить тарифы на транзит нефти на 25 процентов с 2021 года. Лукашенко также попытался разжечь коллективную паранойю, заявив в конце ноября заговорщицким тоном, что ЕАЭС находится в разгаре «экономической войны». Подразумевается, что, если Россия не поддержит Беларусь всеми возможными способами, может рухнуть весь блок.

На этом фоне достижение консенсуса по газу в масштабах всего блока может оказаться трудновыполнимой задачей, даже несмотря на то, что ЕАЭС установил 2025 год в качестве отправной точки начала формирования общего газового рынка. Председатель Евразийской экономической комиссии Мясникович заявил 4 декабря, что Россия представит проект соглашения об общем газовом рынке в этом или следующем месяце.

На 2025 год назначено и многое другое.

Одним из пунктов повестки саммита глав государств 11 декабря был проект программы интеграции, известной как Стратегия-2025. Эта «дорожная карта» включает список запланированных шагов на период до 2025 года, в том числе подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных актов и около 25 поправок к Договору о Евразийском экономическом союзе, лежащему в основе блока.

Тем временем не вступят к тому времени в ЕАЭС новые члены?

Россия, безусловно, положила глаз на Узбекистан, который по-прежнему отказывается принять твердое решение. Одним из пунктов повестки совещания Высшего Евразийского экономического совета было предоставление Узбекистану – а также, как ни странно, Кубе – статуса наблюдателя в ЕАЭС. Для Ташкента это может стать первым шагом на пути к полноправному членству.

Между тем в ноябре Садык Сафаев, заместитель председателя Сената Узбекистана и опытный политик в сфере международных отношений, давно назначенный ответственным за вопросы, касающиеся возможного вступления в ЕАЭС, а до этого Таможенный союз, продолжил делать двойственные высказывания.

По его словам, первоочередной задачей для Узбекистана является вступление во Всемирную торговую организацию. Однако при этом он не исключил и членство в ЕАЭС, размышляя вслух о том, какие преимущества ЕАЭС может предложить в плане обеспечения занятости граждан Узбекистана, снижения транспортных расходов и увеличения торговли с членами блока.

Попросив предоставить ему статус наблюдателя, Ташкент обозначил интерес к ЕАЭС, но захочет ли он взять на себя серьезные обязательства?