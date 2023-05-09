Евгения Альбац: украинцы уверены в победе

Неизбирательные удары России по Украине оказались контрпродуктивными: вместо того, чтобы заставить Украину подчиниться, бомбардировки гражданской инфраструктуры укрепляют решимость украинцев к сопротивлению. Именно к такому выводу пришла известная российская журналистка, совершая недавно поездку по Украине с целью оценить народные настроения.

Евгения Альбац, видный критик российского правительства и редактор русскоязычного интернет-издания «Новое время» (The New Times), провела этой весной 10 дней в Украине, посетив города и поселки на западе и юге страны. О своих впечатлениях от поездки она рассказала во время недавней презентации в Институте Гарримана при Колумбийском университете.

«Любая война — это трагичное время», — сказала Альбац, но война также дает возможность «увидеть лицо» вовлеченных в нее правительств и обществ. Лица украинцев, добавила она, отражают стойкость и решимость. Многие опрошенные Альбац жители Украины говорили, что устали от войны, но в то же время никто не хотел мира любой ценой. Украинцы были полны решимости выстоять до победы.

«Для украинцев это Великая Отечественная война, — сказал Альбац, сравнивая неспровоцированное нападение РФ на Украину в 2022 году с наполеоновским вторжением в Россию в 1812 году и наступлением нацистской Германии на СССР в 1941-м. — Украинцы твердо убеждены, что рано или поздно победа будет за ними», — добавил Альбац.

Яркие свидетельства этой уверенности она, в частности, нашла в Буче, городе под Киевом, который стал символом российских военных преступлений на первом этапе войны в середине 2022 года. Жители вернулись в Бучу, а некоторые даже восстанавливают свои дома, кроют крыши. «Люди пытаются заново наладить жизнь, возродить свои надежды, — сказала Альбац.

Российские войска стремятся уничтожить символы украинской культуры, грабя музеи и библиотеки и разрушая исторические памятники. «Они пытаются подорвать основу украинской памяти, — сказала Альбац, добавив, что подобная тактика возымела обратный эффект. — Украинский язык стал важным примером сопротивления».

Альбац бежала из России в США летом 2022 года. Ей тогда грозил арест за неугодные Кремлю репортажи о войне. По ее словам, на получение украинской визы и журналистской аккредитации ушло четыре месяца. Целью поездки было предоставить жителям России возможность из первых рук получить независимую информацию о действиях российских войск в Украине. Издание «Новое время», которое она возглавляет, распространяет свой контент через YouTube, который в России пока не заблокирован. Путешествие Альбац началось в городе Хмельницкий на западе Украины, затем она посетила Киев и его окрестности, потом отправилась на юг до окрестностей Херсона и завершила поездку в Одессе.

Перед поездкой Альбац думала, что украинцы примут ее в штыки, так как она россиянка. Однако в действительности, по ее словам, все ее встречи с местными жителями (кроме одной) оказались открытыми и приятными.

В Одессе Альбац стала свидетелем того, что, несмотря на тяготы войны, эмоции не затмили разум. Хотя в городе были переименованы многие улицы и культурные объекты, названия которых прославляли имперское прошлое России, жители проголосовали за сохранение названий улиц в честь таких выдающихся деятелей культуры, как Пушкин и Маяковский.

Хотя большинство украинцев, с которыми пообщалась Альбац, излучали уверенность, во время поездки она убедилась, что война наносит украинскому обществу огромный урон. «Ущерб [с точки зрения гибели людей] наносится не только нынешнему поколению, но и грядущим», — сказала она.