Евразийские поставщики газа переориентируют экспортные потоки

Сотрудник «Газпром Кыргызстан» на станции в Бишкеке. Согласно недавно подписанному соглашению, «Газпром Кыргызстан» будет получать газ из России в течение 15 лет, начиная с 2025 года. (Фото: bishkek.gov.kg)

Страны Евразии активно пересматривают схемы поставок природного газа. Россия, чей экспорт газа в Европу резко сократился после начала российско-украинской войны, теперь намерена увеличить объемы газа, направляемого в Центральную Азию. А Азербайджан тем временем продвинулся в вопросе замещения российского газа на европейском рынке.

Неспровоцированное нападение России на Украину вынудило страны Евросоюза сократить свою зависимость от российского топлива. Объем поставляемого Москвой в Европу газа существенно снизился со 155 миллиардов кубометров в 2021 году (за год до вторжения) до 43 миллиардов кубометров в 2023-м.

До сих пор страны Евросоюза компенсировали сократившиеся объемы российского газа за счет наращивания импорта перевозимого на судах СПГ и увеличения выработки электроэнергии из других источников. Кроме того, Брюссель заключил соглашение с Азербайджаном об удвоении экспорта азербайджанского газа в Европу до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

Похоже, что планы Азербайджана по расширению экспорта наконец претворяются в жизнь: недавно Баку подписал соглашения о транзите газа из Туркменистана в Европу и заключил новые соглашения о расширении связей с государствами Центральной и Юго-Восточной Европы.

Пожалуй, самым значимым событием стало решение венгерской государственной компании MVM приобрести 5-процентную долю в проекте разработки гигантского газового месторождения Шахдениз, о чем было объявлено на прошедшей в начале июня Бакинской энергетической неделе. У MVM уже есть два соглашения на импорт азербайджанского газа.

Теперь, став обладателем доли в проекте «Шахдениз», MVM является единственным акционером, который также покупает добываемый на месторождении газ, создавая важную связь между производителем и потребителями. Увеличивая объемы импорта азербайджанского газа, Венгрия также сигнализирует об отдалении от России. Будапешт уже давно зависит от России как от основного источника газа и правительство Виктора Орбана сопротивляется введению санкций Евросоюза против Кремля.

Еще одной важной вехой стало подписание соглашения между Азербайджаном и Албанией о поставках 200 миллионов кубометров газа в год с 2026 года. Газ будет поступать по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), пропускная способность которого в настоящее время составляет около 10 миллиардов кубометров в год, но который требуется значительно расширить для выполнения растущих экспортных обязательств Баку перед европейскими странами.

На сегодняшний день владеющие трубопроводом страны, в число которых входит Азербайджан, выразили готовность расширить его только на 1,2 миллиарда кубометров в год, посетовав на невозможность инвестировать необходимые огромные суммы, не получив предварительных обязательств от европейских покупателей газа по приобретению дополнительных объемов. Объем, который будет поставляться в Албанию, может быть сравнительно небольшим, но он знаменует собой шаг к полномасштабной реализации плана расширения TAP.

Другая инициатива под названием «Вертикальный коридор», призванная обеспечить поставки азербайджанского газа, продвигается быстрее, чем ожидалось. Коридор предполагает расширение сети трубопроводов в Юго-Восточной Европе, при этом Болгария выступит в качестве газового хаба, соединяющего Грецию, Молдову, Румынию, Турцию и Украину.

6 июня Болгария подписала первые два контракта на расширение участка будущего коридора, расположенного на его территории. Расширение других участков ожидается в конце этого года и в начале следующего.

Россия тем временем пытается хотя бы частично компенсировать утраченные объемы европейского экспорта за счет поставок газа в Центральную Азию. 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме российский государственный энергетический гигант «Газпром» подписал новые соглашения о поставках с Кыргызстаном и Казахстаном, а также провел переговоры с Узбекистаном о будущих планах поставок газа.

По условиям сделки дочерняя компания «Газпрома» «Газпром Кыргызстан» будет получать российский газ в течение 15 лет, начиная с 2025 года. В свою очередь, «Газпром Кыргызстан» подписал соглашения о поставках газа АО «Электрические станции» – крупнейшему поставщику электрической и тепловой энергии в Кыргызстане, и с коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго», которое обеспечивает теплом и горячей водой столицу Кыргызстана. Детали контрактов, включая объемы и закупочные цены, пока не разглашаются.

Чтобы организовать процесс поставок в Казахстан, «Газпром» подписал соглашение со своим казахстанским дочерним предприятием НК «Казакгаз», согласно которому «Газпром» расширит существующую сеть газопроводов в Казахстане. Это решение также позволит увеличить экспорт газа в Узбекистан, который когда-то был экспортером газа, но теперь является нетто-импортером. В 2023 году Ташкент подписал двухлетнее соглашение об импорте российского газа, поставки которого начались в октябре прошлого года.

Нынешние и новые поставки российского газа в Узбекистан стали предметом обсуждения в ходе состоявшейся 7 июня встречи с участием главы «Газпрома» Алексея Миллера и вице-премьера Узбекистана Джамшида Ходжаева, а также министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова. Поскольку спрос на газ в Узбекистане растет, ожидается, что сделка с Россией будет продлена.