Европарламент проголосовал за возможные санкции против неофициального лидера Грузии

Европейский парламент призвал ЕС рассмотреть возможность введения личных санкций против грузинского миллиардера и неформального руководителя Бидзины Иванишвили, утверждая, что его предполагаемые связи с российским руководством влияют на осторожную позицию его страны в отношении войны в Украине.

9 июня европейские законодатели приняли составленную в резких выражениях резолюцию об ухудшающемся положении со свободой СМИ в Грузии. Эта тема становится все более болезненным аспектом отношений между Евросоюзом и Грузией. Однако наибольшее внимание в Грузии привлек один абзац в глубине этого шестистраничного документа — призыв рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за «его роль в деградации политических процессов в Грузии».

В резолюции утверждается также, что у Иванишвили есть «личные и деловые связи с Кремлем», которые «определяют позицию нынешнего правительства Грузии в отношении санкций, наложенных на Россию».

В документе не приводится никаких подробностей этих утверждений, а другие официальные лица западных стран уже защищали грузинские власти от обвинений в чересчур мягком отношении к санкциям против России.

Но поскольку эта новость появилось в то самое время, когда Грузия с беспокойством ожидает решения ЕС по вопросу о предоставлении этой стране статуса кандидата, она произвела в Тбилиси эффект разорвавшейся бомбы.

Резолюция состоит из «фактических неточностей и лжи», заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что даже учреждение ЕС столь высокого ранга пало жертвой одного из тяжелых недугов современного мира — так называемых “фейк ньюс”», — сказал Кобахидзе на брифинге для прессы, проведенном 9 июня после принятия резолюции.

Оппозиция же, напротив, сразу же взяла резолюцию на вооружение. «Вы — не страна, поддерживающая европейские ценности; вы — страна, правитель которой заслуживает санкций, говорят нам из Европы», — сказал Ника Мелия, председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Иванишвили заработал состояние в России, а затем занялся грузинской политикой, основал «Грузинскую мечту» и стал премьер-министром, когда его партия пришла к власти в 2012 году. С тех пор он то и дело то исчезал, то снова появлялся на публичной арене. В 2013 году он ушел с постов премьер-министра и председателя партии, а в 2018-м вернулся и стал лидером партии. Хотя в начале 2021 года он вновь отказался от всех официальных должностей и заявил, что навсегда уходит из политики, многие считают его неофициальным правителем страны и самым влиятельным человеком, который из-за кулис верховодит грузинской политикой.

Хотя Иванишвили утверждал, что после прихода к власти распродал свои российские активы, разговоры о его связях с Россией не стихают. Вопрос о подобных связях вновь оказался в центре внимания в свете подчеркнуто сдержанных высказываний Грузии в адрес Москвы после российского вторжения в Украину.

25 апреля в прессу просочились датированные 10 марта записи телефонного разговора Иванишвили с попавшим под санкции российским бизнесменом Владимиром Евтушенковым, в котором собеседники якобы обсуждали некие неназванные коммерческие сделки. В апреле надзорная организация по борьбе с коррупцией Transparency International Georgia опубликовала доклад, в котором приводятся документальные подтверждения нескольких деловых связей Иванишвили и его родственников с Россией.

Хотя все это подлило масла в огонь утверждений грузинской политической оппозиции о том, что Иванишвили в какой-то мере подчиняется указаниям Москвы, аналитик Томас де Ваал, давно занимающийся проблемами Кавказа, считает такое толкование ошибочным.

«Называть Иванишвили агентом Кремля, как делают самые яростные из его противников, неверно, — пишет де Ваал в опубликованной 9 июня статье, написанной по заказу Carnegie Europe. — Проблема заключается в том, что он и его друзья придерживаются чисто прагматичных взглядов на геополитику, определяющихся тем, кто лучше всего может защитить их деловые интересы».

Хотя Иванишвили и не попал под санкции, его юристы утверждают, что в последнее время в его коммерческой деятельности стали возникать подозрительные препятствия.

В их число входят задержки финансовых транзакций Иванишвили с распорядителем, назначенным швейцарским банком Credit Suisse, причиной которых распорядитель, как сообщается, неоднократно называл «геополитический климат в Восточной Европе». Приближенные Иванишвили утверждают также, что столкнулись с похожими помехами при транспортировке некоторых из принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка, а также при доставке из Германии в Грузию нового вертолета.

Начиная с 4 марта «мы действуем, живем и оперируем фактически под санкциями», — сказал 9 июня телерадиокомпании «Имеди TV» адвокат Иванишвили Виктор Кипиани.

К чему бы ни привел призыв к введению санкций против Иванишвили, эта парламентская резолюция, несомненно, не сулит ничего хорошего в отношении вступления Грузии в Евросоюз. Надежды этой страны на членство в ЕС оживились в связи с нападением России на Украину и связанным с ним усилиями Брюсселя по ускорению процесса приема в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

Однако у некоторых членов Евросоюза вызывают беспокойство недавние действия властей Грузии по ограничению свободы СМИ и затягиванию выполнения обещаний по судебной реформе. В отдельном заявлении, принятом главами политических групп, представленных в Европейском парламенте, говорится, что Грузия кажется менее готовой к процедуре вступления в ЕС, чем Молдова и Украина. Это заявление рекомендует предоставить двум последним странам статус кандидатов, но лишь «вести работу в направлении предоставления такого же статуса» Грузии.

Предполагается, что руководители стран Евросоюза обсудят заявки трех стран на встрече, запланированной на 23-24 июня.