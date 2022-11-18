Европа добивается расположения Центральной Азии по мере уменьшения привлекательности России

Выступление Борреля на конференции по взаимосвязанности в Самарканде 18 ноября. (@JosepBorrellF/Twitter)

Пока война, которую Россия ведет в Украине, продолжает усугублять раскол в ее отношениях с центральноазиатскими партнерами, высокопоставленные западные политики проторили тропу в этот регион, стараясь наладить более тесное сотрудничество и проложить новые торговые пути.

17–18 ноября пришла очередь главы дипломатического ведомства Евросоюза, посетившего Казахстан, а затем отправившегося в Узбекистан, где он встретился с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и принял участие в конференции, посвященной развитию новых связей между Европой и Центральной Азией.

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, воспользовался этой возможностью, чтобы представить те выгоды, которые принесет традиционным союзникам России более тесное сотрудничество с Европой.

«Иметь связи и возможности хорошо. Но чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись слишком дорого», — сказал он на конференции по взаимосвязанности Европейского Союза и Центральной Азии.

В этих словах содержался очевидный, хоть и не высказанный прямо, намек на зависимость Центральной Азии от России, хотя, как сказал Боррель, то же относится и к энергетической безопасности Европы.

«Поскольку мы, европейцы, сосредоточены на развитии своей стратегической автономии, мы признаем желание наших партнеров добиваться того же, — продолжил он. — Мы уважаем и поддерживаем естественное желание наших центральноазиатских партнеров не соглашаться на зависимость ни от какого одного международного партнера, какими бы ни были исторические или географические обстоятельства. Мы поддерживаем право наших друзей из Центральной Азии на свободу выбора».

Это не тот случай, когда если кто-то выиграет, то другой должен обязательно проиграть, так как «мы убеждены, что разные возможности не исключают и не должны исключать друг друга».

«Когда мы говорим о взаимосвязанности Евросоюза и Центральной Азии, она не достигается в ущерб другим связям. Она скорее усиливает и дополняет эти связи в рамках более широкой сети».

Россия придерживается другого мнения.

Ранее Москва резко критиковала более тесное сотрудничество между Центральной Азией и Западом, особенно в отношении Казахстана, нежелание которого поддержать Россию в ее войне в Украине расценивается как проявление нелояльности.

В очередной раз Москва выразила свое неудовольствие в этом месяце, после того, как помощник госсекретаря США Дональд Лу посетил Центральную Азию и пообещал выделить на укрепление торговых маршрутов и привлечение инвестиций 25 миллионов долларов.

Вашингтон все повторяет свой «рефрен» о том, что «Америка способна стать “выгодной” альтернативой вместо Москвы и Пекина», язвительно сказала представительница МИД Мария Захарова.

Но на самом деле Вашингтон стремится «превратить независимые страны в послушных сателлитов», посетовала она.

Россия же, напротив, «с уважением относится к странам и народам Центральной Азии, действуя транспарентно во благо их развития и экономического процветания», заявила Захарова.

Ее высказывания еще яснее показывают, насколько тревожит Россию утрата престижа в Центральной Азии.

Евросоюз предусмотрительно старается занять освободившееся место. В прошлом месяце на встречу на высшем уровне с руководителями стран Центральной Азии приезжал президент Евросовета Шарль Мишель.

Затем Еврокомиссия заключила с Казахстаном — который Мишель назвал «жизненно важным» партнером Евросоюза — договор о поставках «зеленого» водорода и редкоземельных металлов.

О партнерстве с Казахстаном оптимистично высказывался и Боррель, встретившийся с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Астане по дороге в Самарканд.

Намекая на политику Астаны в отношении Украины, он подчеркнуто поблагодарил Казахстан «за его непреклонность в защите хартии Объединенных Наций и, в частности, территориальной целостности всех стран».

К установлению более тесных связей с Европой активно стремится и Узбекистан.

«Сложные и непредсказуемые геополитические процессы» подчеркивают необходимость «расширения взаимовыгодного партнерства», сказал на конференции по взаимосвязанности, призванной «обогатить наше сотрудничество практическими программами и проектами», президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Одновременно с приездом Борреля администрация Мирзиёева объявила, что на следующей неделе узбекский лидер посетит Францию. (Однако в этой благостной картине могут возникать и некоторые проблемы, которые охотно использует к своей выгоде Россия. 18 ноября агентство Reuters сообщило со ссылкой на журнал Spiegel, что в последние недели Ташкент и Берлин проводили «кризисные переговоры» о европейских санкциях против российско-узбекского олигарха Алишера Усманова и прошедших в Германии обысках принадлежащей ему недвижимости. Как сообщается, Ташкент пытается добиться от Брюсселя отмены этих санкций, наложенных в связи с войной в Украине.)

Евросоюз и Центральная Азия чрезвычайно заинтересованы в развитии транспортного маршрута, который называют «Срединным коридором». Он проходит в обход России и пересекает Каспийское море, но устранение его узких мест может занять еще несколько лет.

«Жители Европы и Центральной Азии едины перед лицом имеющихся проблем», — сказал Боррель.

На ближайшие четыре года Евросоюз выделил на финансирование этого региона 300 миллионов евро, и «сегодня наша задача состоит в выявлении путей, которыми мы можем задействовать существующий потенциал и построить прочные связи».