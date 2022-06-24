Евросоюз предоставил Грузии «перспективу членства», но не статус кандидата

Европейский союз распахнул двери перед Украиной и Молдовой, но оставил их лишь приоткрытыми для Грузии.

В историческом решении, принятом 23 июня, руководители Евросоюза поддержали рекомендацию Европейской комиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС и предложили Грузии «дорожную карту», следуя которой она сможет претендовать на такой же статус.

«Ваше огромное желание и стремление присоединиться к Евросоюзу было замечено в Брюсселе, — сказала, обращаясь к грузинскому народу, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Теперь необходимо осуществить несколько важных реформ и проявить политическую волю во взаимодействии с гражданским обществом и продвижении этих реформ, — и тогда станут возможны следующие шаги».

Решение о предоставлении Грузии не официального статуса кандидата, а «европейской перспективы» вызвало в стране дебаты: считать ли стакан наполовину полным или наполовину пустым? Правительство провозгласило это решение крупным свершением. «Это вполне заслуженное достижение, — сказал на пресс-конференции 24 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили. — Это признание приверженности Грузии европейским идеалам и […] признание 10 лет напряженной работы нашего правительства».

В то же время критики называют предоставление «европейской перспективы» вежливым отказом в статусе кандидата, к которому стремится Грузия, и трагически упущенной возможностью.

«Печально, что это решение разбивает так называемую объединенную тройку [Украины, Молдовы и Грузии] и исключает Грузию из числа стран-лидеров инициативы “Восточное партнерство” Евросоюза», — говорится в совместном заявлении нескольких бывших грузинских министров иностранных дел и дипломатов.

Грузия, Украина и Молдова долго шли к европейской интеграции нога в ногу: они почти одновременно добились безвизового въезда в Евросоюз, заключили с этим блоком договоры о свободной торговле и подали заявки на вступление — сталкиваясь в результате с негативной реакцией Москвы.

Однако в последние годы Грузия утратила статус образца в области проведения ориентированных на Евросоюз реформ и приобрела репутацию страны с регрессирующей демократией, что отодвинуло ее ближе к концу очереди.

В рекомендациях, выданных неделей раньше, Европейская комиссия очертила несколько реформ, которые Грузии необходимо будет осуществить для получения статуса кандидата. В их число входят ослабление политической поляризации, проведение реформ по укреплению независимости судебной системы и «деолигархизация».

Реакция официальных представителей правящей партии «Грузинская мечта» на эти рекомендации была неоднозначной: они обещали провести требуемые реформы и в то же время возлагали вину за недостаточные результаты на оппозицию.

Однако на пресс-конференции, прошедшей 24 июня, создавалось впечатление, что Гарибашвили запоздало прислушался к советам ЕС о смягчении поляризации.

«Первое условие и главный приоритет, и это в интересах нашего народа, — чтобы в нашей стране был мир, а не бесконечные склоки и взаимные оскорбления, — сказал Гарибашвили. — Ответственность за это отчасти лежит на нас, но она лежит и на оппозиции. Мы тоже не сможем выполнить это условие без ее участия».

Будущее покажет, получится ли у Гарибашвили и других руководителей партии сохранить этот курс. В агрессивном выступлении в парламенте 22 июня он утверждал, что Украина обошла Грузию, потому что она ведет войну, а Молдавия — из-за своего географического положения. Он также вступал в желчные личные перепалки с оппозиционными депутатами, называя их «жалкими» и «сумасшедшими», а те, к кому были обращены эти оскорбления, отвечали ему раздраженными выкриками.

Этот эпизод вызвал осуждение президента Саломе Зурабишвили, выступающей со все более критическими высказываниями о несдержанном поведении премьер-министра.

«Когда ожидаешь такого важного решения от наших партнеров, нужно сделать как минимум две вещи — во-первых, услышать голос своего народа, что требуется от любого правительства, а во-вторых, показать понимание того, что от вас ожидают партнеры, — сказала она. — Они ждали одной простой вещи, чтобы была выражена воля, чтобы мы прочитали рекомендации, проанализировали их».

В выступлении Гарибашвили от 24 июня он также заметно изменил тон в отношении президента и своих политических противников, которых он упоминал только в уважительных выражениях.

Одним из потенциальных препятствий на пути Грузии к выполнению условий Евросоюза может стать непоколебимая верность «Грузинской мечты» основателю партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили, против которого самым явным образом направлено выдвинутое ЕС требование «деолигархизации».

«Как вы смеете упоминать имя Иванишвили? — спрашивал Гарибашвили 22 июня в разговоре с оппозиционным депутатом Георгием Вашадзе. — Именно Иванишвили и его команда добились соглашения об ассоциации, свободной торговли и новых европейских перспектив». Затем премьер-министр заявил, что в условии «деолигархизации» имеется в виду не Иванишвили, а несколько состоятельных деятелей оппозиции и мать находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили.

Хотя после объявления о решении Евросоюза тон высказываний Гарибашвили на другие темы стал более умеренным, об Иванишвили он стал говорить еще более решительно.

«Господин Бидзина Иванишвили — величайший благотворитель, когда-либо бывший в этой стране», — сказал премьер-министр на пресс-конференции 24 июня. Хотя и признавая, что миллиардер оказывает влияние на грузинскую политику, он настаивал, что «господин Бидзина Иванишвили — не олигарх».

Тем временем грузинские сторонники Европы стали перехватывать инициативу, организуя серию митингов, которые должны побудить политическое руководство сделать все необходимое для выполнения условий Евросоюза. Один из таких митингов, прошедший 20 июня, стал крупнейшей за несколько лет демонстрацией в Тбилиси. Следующий назначен на вечер 24 июня.

Евросоюз, который будет оценивать прогресс Грузии ближе к концу этого года, отметил, что жители страны относятся к европейской интеграции с энтузиазмом: опросы показывают, что вступление в ЕС поддерживают более 80 процентов населения.

«Грузинский народ вышел на улицы и потребовал больше Европы», — сказал на пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что такой народный энтузиазм в отношении европейской интеграции обеспечит «поддержку осуществлению этих реформ».