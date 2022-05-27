Евросоюз становится важным участником армяно-азербайджанских переговоров

Руководители Армении и Азербайджана во второй раз подряд встретились при посредничестве Европейского Союза: по-видимому, Брюссель берет на себя ведущую роль в мирных переговорах, которые до этого в основном проходили под эгидой России.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии председателя ЕС Шарля Мишеля. Этому предшествовала другая встреча, прошедшая в апреле — также в Брюсселе и также с участием Мишеля. Судя по всему, на этот раз сторонам удалось добиться значительного прогресса: два дня спустя состоялось первое, долго откладывавшееся совещание созданных обеими сторонами комиссий по делимитации и демаркации границ между двумя странами.

Превращение ЕС в важную платформу переговоров происходит на фоне явного сокращения роли России. Последняя встреча Алиева и Пашиняна с участием российского президента Владимира Путина, бывшего посредником в переговорах о прекращении огня, которым закончилась война 2020 года между двумя странами, и руководившего дипломатическими процессами в начале послевоенного периода, прошла в ноябре — более полугода назад.

Однако нельзя сказать, чтобы Россию оставляли совершенно не у дел. И двухтысячный российский миротворческий контингент, находящийся в Карабахе с 2020 года, и тесные общие связи России с обеими странами по-прежнему делают ее участие незаменимым. 25 мая замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сказал, что вторая встреча пограничных комиссий пройдет «на следующей неделе» в Москве.

Двойная платформа для переговоров возникла по мере углубления раскола между Россией и Западом, вызванного войной в Украине. Это ускорило процессы, начавшиеся еще до войны, в том числе существенное уменьшение значения Минской группы ОБСЕ — организации, служившей в течение десятилетий механизмом совместного российско-западного посредничества в урегулировании конфликта.

«Я это вижу, как инициативу Европы, у которой на руках все карты, — сказал азербайджанскому новостному веб-сайту Haqqin.az российский аналитик, специалист по международной политике Аркадий Дубнов. — Москве уже не так удобно, как раньше, оставаться в роли посредника – она слишком занята в Украине и это, конечно, в значительной степени ослабляет ее позиции».

Усиление роли ЕС явно радует Азербайджан, который подозревает, что Россия может преследовать цели сохранения своего военного присутствия в регионе. В соответствии с этой гипотезой Москва может быть не очень заинтересована в достижении двумя сторонами соглашения, которое положило бы конец конфликту и устранило бы необходимость продолжения миротворческой миссии.

«Армяно-азербайджанский конфликт никогда не являлся частью [повестки дня отношений между Азербайджаном и ЕС], потому что вопросом занималась Минская группа, и Европейский союз был немного далек от него, — сказал Алиев на недавней пресс-конференции. — Однако сегодня, наряду с вопросами торговли, энергетики, транспорта, гуманитарного и демократического развития, в нашей повестке дня есть и этот вопрос. Мы считаем Европейский союз справедливым посредником и приветствуем его усилия. […] Брюссель сегодня превратился в основной пункт назначения моих визитов».

С точки зрения Армении усиление роли Евросоюза — явление неоднозначное. Многие армяне отметили, что в заявлении Мишеля, сделанном после недавней встречи, использовался термин «Карабах», который использует азербайджанская сторона, а не «Нагорный Карабах», как предпочитают называть эту территорию в Армении. Они связывают это обстоятельство с недавней программной речью Пашиняна, в которой он сказал, что «международное сообщество» требует, чтобы Армения «снизила планку» относительно статуса территории. Эти слова были расценены как признак подготовки к значительным территориальным уступкам в районах, которые находились под контролем армян со времени первой войны между двумя странами, произошедшей в 1990-х годах.

В то же время Еревану трудно отвечать на инициативы Евросоюза отказом: Брюссель предоставляет Армении значительную финансовую помощь, в том числе новый инвестиционный пакет в 2,6 миллиарда евро, о котором Мишель и Пашинян объявили на встрече в Брюсселе перед трехсторонним совещанием с Алиевым. (Параллельно с этим Азербайджан получает пакет на 2 миллиарда евро.)

Кроме того, и Армении, и Азербайджану выгодно, чтобы Евросоюз действовал в качестве геополитического противовеса России, которая остается доминирующей силой региона.

Официальные представители России выражают неудовольствие тем, что ее отодвигают в сторону. Министр иностранных дел Сергей Лавров пожаловался, что участие России в Минской группе, сопредседателями которой являются Соединенные Штаты, Франция и Россия, «отменили». Пресс-секретарь МИД Мария Захарова выступила с критикой «бесстыдных попыток Брюсселя присвоить» соглашения между двумя сторонами, заключить которые уже помогла Россия.

«Теперь у нас есть две отдельные платформы — Запад и Россия, — сказал Eurasianet.org Бениамин Погосян, глава ереванского аналитического Центра политических и экономических стратегических исследований. — Россия может быть против этого, но она понимает, что не может просто запретить Армении или Азербайджану [работать с ЕС]».

Многие приоритеты Евросоюза и России совпадают: это делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, восстановление транспортных связей между двумя странами и, в конечном счете, достижение соглашения, которое положило бы конец длящемуся десятилетиями конфликту.

Но позиции двух посредников по вопросу о статусе Карабаха могут различаться. «ЕС хочет, чтобы статус Нагорного Карабаха был определен в процессе переговоров, понимая, что статус после поражения в войне может означать предоставление Нагорному Карабаху какой-то официальной или неофициальной автономии в составе Азербайджана, — говорит Погосян. — Россия в этом не заинтересована, потому что если Армения и Азербайджан договорятся о статусе, российские миротворцы станут не нужны. Цель России — постоянное присутствие в Нагорном Карабахе».

Вице-ректор бакинского университета АДА Фариз Исмаилзаде говорит, что Евросоюз в отличие от России может больше использовать не кнут, а пряник. «Оба процесса уделяют основное внимание одним и тем же вопросам — делимитации границ и мирному соглашению, — сказал он Eurasianet.org. — Но ЕС в основном использует мягкую силу и финансовые стимулы, а Россия воспринимается как жесткая сила, особенно после украинских событий».

12 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что пограничные комиссии должны встретиться в Москве 16–17 мая. Эта встреча не состоялась; хотя официальных объяснений этому не последовало, 18 мая Алиев обвинил в отмене встречи армянскую сторону. Однако, поскольку датой этой встречи он назвал 29 апреля, неясно, говорил ли он о том же мероприятии.

Встреча пограничных комиссий состоялась 24 мая в неназванном месте на армяно-азербайджанской границе. Армянский аналитик из Карабаха Тигран Григорян считает это попыткой уменьшить влияние России. «Я думаю, что целью встречи на границе было уменьшение роли России в этом процессе», — сказал он в интервью местному новостному сайту Civilnet. Однако, добавил он, исключить Россию из процесса невозможно хотя бы по чисто техническим причинам, так как она имеет доступ к самым подробным картам региона. «По меньшей мере в том, что касается карт, существует зависимость от российской поддержки», — сказал Григорян.

Тем временем Алиев, Пашинян и Мишель планируют снова встретиться в июле или августе, сообщил Мишель.