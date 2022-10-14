Еще не время отпевать ОДКБ

Возглавляемый Россией военный альянс ОДКБ переживает не лучшие времена.

В прошлом месяце Армения объявила, что не будет участвовать в учениях в Казахстане. По сути этот шаг был завуалированным выражением протеста против нежелания альянса оказать помощь Армении на фоне атак со стороны Азербайджаном.

Затем, 9 октября, Кыргызстан заявил, что не собирается проводить на своей территории еще одни военные учения — под названием «Нерушимое братство-2022», — которые должны были проходить в течение пяти дней, до 14 октября.

Министерство обороны не уточнило причину такого решения, но общепринятое объяснение состоит в том, что власти в Бишкеке не желали принимать войска из Таджикистана, силы которого в середине сентября нанесли удары по селам в Баткенской области на юге Кыргызстана.

Впоследствии Кыргызстан сообщил, что не будет отправлять войска и для участия в учениях «Рубеж-2022», которые Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводит в этом месяце в Таджикистане.

При этом начало года казалось чрезвычайно многообещающим для ОДКБ.

В январе, когда Казахстан был охвачен внутренними волнениями, президент Касым-Жомарт Токаев привел в действие статью о взаимной обороне и запросил военной помощи, чем создал важный прецедент.

В страну быстро прибыли войска — в основном из России, но также из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

К тому времени, когда они развернулись в Алматы, беспорядки почти полностью прекратились.

Последнее обстоятельство подчеркивает распространенное заблуждение относительно ОДКБ. Этот блок — не столько военный альянс наподобие НАТО, сколько политическое образование. Основной задачей развертывания сил ОДКБ в Казахстане было не восстановление порядка, а оказание Токаеву моральной поддержки.

«Политические сигналы были важнее, чем военная составляющая этой операции, и именно поэтому операцию признали успешной», — сказала Eurasianet.org научный сотрудник Центра евразийских исследований МГИМО Юлия Никитина.

Однако аналитики не могут прийти к единому мнению по вопросу о том, в чем именно состоит политическое назначение ОДКБ.

«Самый важный актор в этой организации — это Россия. ОДКБ позволяет России сохранять влияние на Кавказе и в Центральной Азии», — написала по электронной почте старший преподаватель Университета Пенсильвании Екатерина Локоман.

С этой точки зрения главная задача этого блока — сдерживать других потенциальных стратегических игроков, которые стремятся углубить свои отношения со странами региона.

Россия «заинтересована в сохранении этой организации в качестве средства ограничения способности членов ОДКБ сотрудничать с НАТО или ограничения влияния других стран — например, Китая, — и усиления собственного влияния в евразийском регионе», пишет Локоман.

Хотя некоторые из стран-членов ОДКБ пытаются диверсифицировать свои связи в области безопасности, членство в блоке, в котором ведущую роль играет Москва, ограничивает их возможности.

«Почти несомненно, что такая страна как Казахстан, имеющая с 2006 года [индивидуальный план партнерства] с НАТО, расширила бы свои отношения с НАТО, если бы могла. Но вследствие давления России ей приходится воздерживаться от таких шагов», — говорит директор Института политики безопасности и развития (ISDP) Сванте Корнелл.

Однако Никитина ставит под вопрос утверждения о том, что Россия контролирует эту организацию.

«В большинстве случаев национальные интересы оказываются важнее, чем логика региональной интеграции, — говорит она. — Все страны-члены организации ценят свой суверенитет и не хотят создавать прецеденты для внешнего вмешательства, даже если речь идет о дружественной группе военных союзников».

Важная проблема состоит в следующем: в прошлом не существовало практически никакого согласия относительно того, когда вмешательство можно считать законным, необходимым или даже возможным.

В июне 2010 года, когда город Ош в южном Кыргызстане погрузился в пучину межэтнического кровопролития, неустойчивое переходное правительство того времени умоляло ОДКБ о помощи. Однако представители силовых органов стран-членов союза согласились предоставить лишь технику и транспорт, но не солдат.

Если в этом случае альянс просто не решился вмешаться в происходящее, то в других его бездействие проистекало из недостатка солидарности.

«Самый очевидный пример дает армяно-азербайджанский конфликт. И Беларусь, и Казахстан явно находятся в отношении этого конфликта на стороне Азербайджана, хотя Армения и входит в ОДКБ. Это по сути дела лишает ОДКБ возможности играть в этом конфликте какую бы то ни было роль, — говорит Корнелл из ISDP. — А сторонами более недавнего кыргызско-таджикского конфликта оказались два члена ОДКБ — и ОДКБ снова отсутствует без уважительных причин».Недовольство президента Кыргызстана Садыра Жапарова этим бездействием проявилось 13 октября во время встречи глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшей 13 октября.

«К сожалению, существующие авторитетные региональные организации не в полной мере стараются реализовать имеющиеся возможности и механизмы для упреждения конфликтов, напрямую влияющих на стабильность в регионе», — сказал Жапаров в своем выступлении, впрочем, прямо не упоминая ОДКБ.

Еще одним «слоном в комнате» была война, которую Россия ведет против Украины.

«Украинская война делает ОДКБ чрезвычайно токсичной для некоторых ее членов, в частности Казахстана и Кыргызстана», — говорит Корнелл.

Ничто из этого не означает, что ОДКБ уже изжила себя. Дело в том, что страны-члены этой организации никогда и не считали ее аналогом НАТО, так что ее неспособность действовать так же, как западный альянс, не воспринимается как недостаток.

«В отличие от стран НАТО, в которых мы видим сегодня консолидацию и солидарность с позицией Вашингтона по Украине, […] ситуация с ОДКБ совершенно иная», — говорит Игорь Давидзон, автор вышедшей в 2021 году монографии «Управление региональной безопасностью в постсоветской Евразии».

С точки зрения членов ОДКБ, самым важным фактором является материальная составляющая военного сотрудничества с Россией.

«Все эти страны получают военную технику по внутренним российским ценам, а обучение своего офицерского корпуса — почти бесплатно», — говорит Давидзон.

С учетом сочетания материальной выгоды и, в случае некоторых стран, отсутствия реальной альтернативы, отпевать эту организацию вероятно, еще рано.

«ОДКБ будет существовать и дальше, потому что некоторые из ее членов находят ее выгодной для их собственной безопасности и статуса на международной арене, — говорит Локоман. — Поскольку безопасности государств, подобных, например, Армении, угрожают другие региональные акторы, им выгоднее быть в союзе с Россией, чем вне такого союза. А Беларусь по-прежнему находится в международной изоляции, и поэтому место в ОДКБ обеспечивает ее режиму легитимность и стабильность».