Живущие в Тбилиси русские со стыдом и тревогой наблюдают за войной в Украине

Все последние дни при выходе из своего дома, расположенного в старой части Тбилиси, Наталья Бедина накидывает капюшон и надевает медицинскую маску. «У меня явно русская внешность, и я не хочу, чтобы люди косились на меня, – говорит она. – Я также стараюсь не говорить по-русски».

Будучи москвичкой, переехавшей в Тбилиси около года назад, Бедина была потрясена (впрочем, как и все жители грузинской столицы) вторжением ее страны в Украину. Она ходила на антивоенные митинги в центре города, делилась в социальных сетях фотографиями войны и пристально следила за эфирами единственного в России независимого телеканала «Дождь», пока на прошлой неделе Кремль не вынудил его окончательно прекратить вещание.

Наталья Бедина

Разворачивающиеся в Украине трагические события носят для Бединой и личный характер, поскольку ее дед был украинцем. В подобной ситуации оказалось множество смешанных семей по обе стороны конфликта между Украиной и Россией.

Но вскоре она почувствовала, как вызванный российским вторжением гнев грузин оборачивается против таких простых русских, как она.

За последние несколько лет Тбилиси стал домом для тысяч российских эмигрантов, в большинстве своем либерально настроенных квалифицированных специалистов, которых привлекает относительная свобода и легкость жизни в Грузии. При этом они, как правило, не высказываются на политические темы, т.к. в стране сильна неприязнь к Москве, не в последнюю очередь из-за нападения России на Грузию в 2008 году и мучительных последствий той войны.

На этот раз охвативший всех жителей города гнев против российского вторжения, пожалуй, сильнее, чем где-либо в мире, не считая Украины. Многие чувствуют родство с украинцами, которые поддерживали грузин (даже в качестве бойцов-добровольцев) во всех конфликтах Грузии с Россией за последние десятилетия.

По этой причине беспрецедентное количество жителей Тбилиси проводят массовые протесты в режиме нон-стоп, чтобы выразить солидарность с украинцами, осудить осторожную позицию собственных властей и обличить Россию.

Экспаты из России принимают активное участие в этих акциях, некоторые даже демонстративно сожгли свои российские паспорта во время митингов. «Я не хочу принадлежать к миру, который приносит разрушение, смерть и боль. Это не моя Россия», – сказала одна россиянка на прошедшей 27 февраля демонстрации, поднося зажигалку к своему паспорту.

Поначалу Бедина была не прочь присоединиться к протестующим. Но в течение нескольких дней после начала вторжения возросли антироссийские настроения, и после ряда инцидентов она решила проявить осторожность и оставаться дома. Первый инцидент связан с курьером, который бросил доставленные для нее продукты на землю, узнав, что она русская. Затем продавщица в магазине холодно посмотрела на Бедину, увидев у нее кредитную карту российского банка. Она также слышала историю о том, как в булочной отказались обслужить ее соотечественника, проживающего в Тбилиси.

«Разве можно винить меня за решения моего правительства? – задается она вопросом, который на данный момент волнует многих и в Грузии, и во всем мире. – Причина, по которой я здесь, заключается в том, что я не выношу свое правительство и то, во что они превратили Россию».

У себя на родине Бедина принимала участие в протестах против системы, выстроенной президентом России Владимиром Путиным. Она была среди тысяч участников марша, которые вышли на Болотную площадь в Москве в начале 2010-х годов с требованием честных выборов и установления демократии. Но после массовых арестов, избиений и запугиваний, которыми завершилась акция, она с нарастающим пессимизмом размышляла о будущем своей страны и в итоге приняла решение уехать.

«Я верю в мирные протесты и демократическую смену власти, я желаю этого своей стране, но нам практически нечего противопоставить грубой силе, – сказала она. – Людей, которые сегодня выходят в России на антивоенные митинги, арестовывают, им угрожают, а некоторых обвиняют в государственной измене, а это 20 лет тюрьмы», – сказала она.

Залина Аюбова

Дизайнер интерьеров Залина Аюбова – еще одна проживающая в Тбилиси россиянка – не почувствовала негативного к себе отношения, но отметила, что антироссийские настроения ей понятны. «На днях я увидела на митинге группу украинцев, хотела подойти к ним и извиниться, но не смогла заставить себя сделать это, поскольку мне было стыдно, – сказала она. – Мне кажется, что многие россияне будут долгие годы жить с чувством стыда, аналогичным тому, какой испытывали немцы после Второй мировой войны».

«Я должна задать самой себе вопрос: достаточно ли я сделала для того, чтобы предотвратить это? Обратила ли я внимание на происходящее в Крыму, в Грузии?» – продолжила она, упомянув об аннексии Россией украинского полуострова в 2014 году и о войне 2008 года.

Являясь уроженкой сибирского города Сургута, Аюбова на протяжении нескольких лет приезжала в Грузию, с каждым разом увеличивая время пребывания, пока, наконец, не решилась окончательно переехать по причинам не совсем политического характера.

«Мой отец избил и ударил ножом мою мать. Я подала на него в суд, но, несмотря на тяжесть полученных моей матерью травм, самое большое наказание, которое можно получить в России за подобное преступление, – это штраф в размере около 500 долларов, только если это не рецидив. Я потратила гораздо больше на адвокатов, а мой отец все еще на свободе», – сказала она.

«Для сравнения, за критику власти в интернете или за футболку с именем Навального вы можете получить 10 лет тюрьмы, – сказала она. – Поэтому, забрав маму, я переехала в Грузию».

Она проводит параллель между ситуацией в своей семье и общей картиной, сложившейся в ее родной стране, отмечая, что свободомыслящие россияне страдают от такого же бытового насилия со стороны путинского режима, как и ее мать страдала от жестокости отца. По ее словам, многие из живущих за пределами России не до конца осознают, насколько жестока карательная машина Кремля, насколько действенна государственная пропаганда и насколько тщательно Путин готовился к этому моменту.

«Возможно, это нелегко сделать сейчас, когда многие находятся на пике эмоций, но я прошу всех разграничивать россиян, которые приняли это решение [начать войну в Украине], и тех, кто находится в шоке от происходящего, – сказала она. – Вы должны понимать, что мне гораздо легче ходить на митинги, распространять информацию и просто оставаться в курсе событий [здесь], чем живущим в России людям, потому что я нахожусь в свободной стране».

На этой неделе Кремль заставил замолчать некоторые из последних независимых СМИ, закрыв «Дождь» и «Эхо Москвы». Теперь в России не осталось альтернативы телевизионным передачам, транслирующим версии властей.

«Людей, особенно бедных и необразованных, бесконечно кормят байками о праведной войне России со своими врагами, показывают изображение ракеты, вылетающей из пусковой установки, но не показывают, что происходит, когда эта ракета падает на землю, – сказала она. – Многие люди там даже не понимают, насколько серьезный удар все это нанесет по российской экономике, что совершенно очевидно для нас, россиян, живущих за границей», – добавила она.

В Тбилиси также проживает небольшая, но растущая община белорусских диссидентов. Они тоже с ужасом наблюдают за тем, как их страна потворствует вторжению России.

Ярослав Олейник

Ярослав Олейник приехал с женой в Грузию в 2020 году для изучения права в области прав человека, а затем застрял в Тбилиси из-за пандемии. Когда полеты возобновились, супругам сообщили, что их антиправительственная активность делает небезопасным их возвращение домой в Минск.

Сейчас, когда президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил территорию своей страны российским войскам для нападения на Украину, Олейник надеется на понимание украинцами того, что у его народа не было возможности предотвратить это.

«Беларусь сегодня находится под оккупацией Лукашенко и российской армии, – сказал Олейник. – Путин поддержал Лукашенко тогда, а теперь он просит Беларусь об ответной услуге».

Многие украинцы призвали белорусов массово выйти на улицы с требованием вывода российских войск. В Грузии также находятся те, кто считает, что белорусы должны последовать примеру грузин, организовавших шествие в знак осуждения своих властей за отказ присоединиться к международным санкциям против России, и провести аналогичную акцию протеста против своего правительства.

Олейник отметил, что все должны знать, какую страшную цену платят люди в Беларуси за то, что высказывают свое мнение. «Людей задерживают, пытают, многих помещают в одну тюремную камеру с самыми опасными преступниками», – сказал он.

Еще одна проживающая в Тбилиси белоруска рассказала, что ее сын решил бежать из Беларуси на этой неделе после того, как его призвали в армию. «Он боится, что его отправят на войну и заставят убивать людей, поэтому он взял своих детей и жену и едет сюда», – рассказала она. Она попросила не называть ее имени, поскольку опасается за безопасность других членов семьи, оставшихся в Минске.

«Мой сын и моя дочь возмущены, они стыдятся того, что происходит в Беларуси. Мы все рассержены, но у них маленькие дети, о которых они должны позаботиться», – сказала она.

«Я думаю, что украинцы в большинстве своем понимают, что Беларусь находится в заложниках, и они не держат на нас зла, – сказал Олейник. – Но с Россией все иначе. Украинцам потребуется очень много времени, чтобы простить».