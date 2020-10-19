Кавказ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах

Жизнь азербайджанских беженцев из Карабаха (фотоэссе)

Жизнь азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в заброшенном кинотеатре сквозь линзу итальянского фотографа.

Алессандро Перкьяцци Oct 19, 2020
Шестнадцатилетний подросток Нурулла поднимается на крышу. (Все фото Алессандро Перкьяцци) Шестнадцатилетний подросток Нурулла поднимается на крышу. (Все фото Алессандро Перкьяцци)

Мурад родился в заброшенном кинотеатре в Сумгаите, центре нефтехимической промышленности советских времен. Сейчас ему 14 лет, и он уже почти достаточно взрослый, чтобы пойти сражаться за землю, которую он никогда не видел и о которой слышал только от старших, бежавших из-за разгоревшегося там конфликта поколение назад.

Создается впечатление, что мир вспоминает о войне между Арменией и Азербайджаном только когда вспыхивают боевые действия, как это было 27 сентября. Но тысячи людей продолжают жить в подвешенном состоянии, как если бы боевые действия продолжались безостановочно с 1988 года.

После распада СССР армянские силы взяли под свой контроль Карабах и семь прилегающих к нему районов. ООН продолжает признавать эти территории частью Азербайджана. В результате войны с обеих сторон десятки тысяч человек погибли, и сотни тысяч были вынуждены бежать из своих домов.

После заключения перемирия в 1994 году прошла четверть века, но у некоторых из них до сих пор нет собственного дома.

На протяжении последних двух лет фотограф Алессандро Перкьяцци проводил время с группой азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц, живущих в заброшенном кинотеатре.

«Несмотря на то, что я был привилегированным чужаком, мне оказывали теплый прием и позволяли стать частью многих семейных событий, которые разворачивались передо мной и моим фотоаппаратом», – говорит Перкьяцци.

Перкьяцци привлекла «стойкость семей, и то как они живут в этом здании, одновременно справляясь с ожиданием возвращения домой или получения подходящего жилья».

«Несмотря на то, что им пришлось бежать из своих домов и жить в тяжелых условиях, им, тем не менее, удалось свить гнездо и вырастить детей в здании кинотеатра».

2

Гамлет (слева) и Замиг (справа). Замиг переехал в здание кинотеатра со своей женой Эсмирой в 1998 году. Замиг бежал из города Физули, а Эсмира – из Лачина.

3

Кинотеатр, построенный немецкими военнопленными после Второй мировой войны, служил местом отдыха жителей Сумгаита до распада СССР в 1991 году.

4

Отец двоих детей Абульфаз, которому сейчас 50 лет, пьет чай перед началом рабочей смены. Он работает охранником. Ему пришлось покинуть свой дом в Кубатлинском районе, когда армянские силы взяли эту территорию под свой контроль. Пожив в России и Украине, он вместе с женой переехал в кинотеатр в Сумгаите в 2004 году.

5

Мохлет режет курицу на обед.

6

Вход в кинотеатр.

7

38-летняя Конул из Кубадлинского района Нагорного Карабаха и ее 8-летний сын Рамиль тоже живут в кинотеатре.

8

Мохлет играет со своими козами во время перерыва на работе. Ему пришлось бежать из своего дома в Сисиане (Армения) в 1988 году, и с 1994 года он живет в кинотеатре со своей женой Аидой.

9

Мурад, которому сейчас 14 лет, родился в этом кинотеатре. Его родители переехали сюда в 1998 году.

10

51-летняя Аида, мать троих детей, приехала в Сумгаит на учебу. Здесь она познакомилась со своим мужем Мохлетом.

Алессандро Перкьяцци – работающий в Лондоне итальянский фотограф-документалист.

Другие материалы по теме

Армения поднимается (фотоэссе)
В армяно-азербайджанском конфликте США не видно и не слышно
Армяно-азербайджанская война ставит Россию перед тяжелым выбором