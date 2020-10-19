Жизнь азербайджанских беженцев из Карабаха (фотоэссе)

Мурад родился в заброшенном кинотеатре в Сумгаите, центре нефтехимической промышленности советских времен. Сейчас ему 14 лет, и он уже почти достаточно взрослый, чтобы пойти сражаться за землю, которую он никогда не видел и о которой слышал только от старших, бежавших из-за разгоревшегося там конфликта поколение назад.

Создается впечатление, что мир вспоминает о войне между Арменией и Азербайджаном только когда вспыхивают боевые действия, как это было 27 сентября. Но тысячи людей продолжают жить в подвешенном состоянии, как если бы боевые действия продолжались безостановочно с 1988 года.

После распада СССР армянские силы взяли под свой контроль Карабах и семь прилегающих к нему районов. ООН продолжает признавать эти территории частью Азербайджана. В результате войны с обеих сторон десятки тысяч человек погибли, и сотни тысяч были вынуждены бежать из своих домов.

После заключения перемирия в 1994 году прошла четверть века, но у некоторых из них до сих пор нет собственного дома.

На протяжении последних двух лет фотограф Алессандро Перкьяцци проводил время с группой азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц, живущих в заброшенном кинотеатре.

«Несмотря на то, что я был привилегированным чужаком, мне оказывали теплый прием и позволяли стать частью многих семейных событий, которые разворачивались передо мной и моим фотоаппаратом», – говорит Перкьяцци.

Перкьяцци привлекла «стойкость семей, и то как они живут в этом здании, одновременно справляясь с ожиданием возвращения домой или получения подходящего жилья».

«Несмотря на то, что им пришлось бежать из своих домов и жить в тяжелых условиях, им, тем не менее, удалось свить гнездо и вырастить детей в здании кинотеатра».

Гамлет (слева) и Замиг (справа). Замиг переехал в здание кинотеатра со своей женой Эсмирой в 1998 году. Замиг бежал из города Физули, а Эсмира – из Лачина.

Кинотеатр, построенный немецкими военнопленными после Второй мировой войны, служил местом отдыха жителей Сумгаита до распада СССР в 1991 году.

Отец двоих детей Абульфаз, которому сейчас 50 лет, пьет чай перед началом рабочей смены. Он работает охранником. Ему пришлось покинуть свой дом в Кубатлинском районе, когда армянские силы взяли эту территорию под свой контроль. Пожив в России и Украине, он вместе с женой переехал в кинотеатр в Сумгаите в 2004 году.

Мохлет режет курицу на обед.

Вход в кинотеатр.

38-летняя Конул из Кубадлинского района Нагорного Карабаха и ее 8-летний сын Рамиль тоже живут в кинотеатре.

Мохлет играет со своими козами во время перерыва на работе. Ему пришлось бежать из своего дома в Сисиане (Армения) в 1988 году, и с 1994 года он живет в кинотеатре со своей женой Аидой.

Мурад, которому сейчас 14 лет, родился в этом кинотеатре. Его родители переехали сюда в 1998 году.

51-летняя Аида, мать троих детей, приехала в Сумгаит на учебу. Здесь она познакомилась со своим мужем Мохлетом.