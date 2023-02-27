Жизнь в Карабахе в условиях блокады – фотоэссе

Повлияет ли перестановка в руководстве Нагорного Карабаха на осуществляемую Баку блокаду, которая длится уже 77-й день?

23 февраля де-факто президент Араик Арутюнян освободил Рубена Варданяна от должности государственного министра. Варданян – российский миллиардер и филантроп армянского происхождения, который отказался от российского гражданства и переехал в Карабах в сентябре прошлого года.

Тогда многие местные жители надеялись, что он сможет использовать свои финансовые возможности и международные связи на благо переживающего тяжелые времена региона, признанного международным сообществом неотъемлемой частью территории Азербайджана.

Но ситуация только ухудшилась.

Блокада началась 12 декабря, когда группа азербайджанцев, называющих себя «независимыми экологическими активистами», но при этом пользующихся поддержкой властей, разбила лагерь на дороге неподалеку от Шуши. Фактически они перекрыли Лачинский коридор – жизненно важную транспортную артерию, связывающую Карабах с Арменией и внешним миром, что вызвало острую нехватку различных товаров и трудности с доставкой предметов первой необходимости. Теперь по нему подвозится лишь ограниченное количество грузов при помощи Международного комитета Красного Креста (МККК) и российских миротворцев.

Местные жители также страдают от частых перебоев в подаче газа и электроэнергии, и им с трудом удается сохранять тепло в домах зимой.

22 февраля Международный суд ООН обязал Азербайджан «обеспечить беспрепятственное движение» по коридору. Однако это решение, скорее всего, не возымеет должного эффекта, поскольку не существует механизма принудительного исполнения, а Азербайджан категорически отрицает, что осуществляет блокаду.

Многие подозревают, что снятие Варданяна с поста было уступкой Баку, который давно требовал убрать «человека Москвы», утверждая, что он срывает мирные переговоры, последовавшие за победой Азербайджана во второй карабахской войне 2020 года.

Президент назначил де-факто генерального прокурора Карабаха Гургена Нерсисяна на эту должность, которая изначально наделяла Варданяна значительными полномочиями, в том числе при проведении переговоров.

Школьницы занимаются при свечах. Из-за веерных отключений, направленных на экономию электроэнергии, жители ежедневно проводят в темноте не менее шести часов.

Пустые полки в супермаркете. Блокада привела к острой нехватке товаров. Только российские миротворцы и машины МККК могут проехать по Лачинскому коридору, чтобы обеспечить жителей Карабаха крайне ограниченным количеством продовольствия и медикаментов.

В условиях нехватки продуктов питания некоторые жители устанавливают в своих домах импровизированные теплицы, чтобы выращивать зелень и другие овощи.

Из-за дефицита топлива движение на улицах Степанакерта, столицы Карабаха, практически остановилось. Местные жители в основном пользуются общественным транспортом, который работает в ограниченном режиме.

Перебои с поставками продовольствия приводят к возникновению у магазинов длинных очередей за основными продуктами питания. Ряд продуктов, например, яйца и мясо, производятся в самом регионе.

Школьники играют в волейбол со своим преподавателем на школьном дворе в селе Колхозашен.

Жители приобретают фрукты, овощи, рис, гречку, макароны, сахар и подсолнечное масло по специальным талонам, введенным в январе. Власти выдают каждому жителю один талон на приобретение 1 килограмма каждого продукта в месяц.

Жители Колхозашена занимаются сельским хозяйством. Сельские жители, привыкшие выращивать собственные продукты питания, лучше адаптируются к дефициту.

В магазине женских аксессуаров продаются подснежники. Цветочные магазины, которые зависят от поставок из Армении, пусты или закрыты. Подснежники – одни из единственных доступных сейчас цветов, поскольку их можно собирать в горах.