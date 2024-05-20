Жизнь в России становится дороже

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Официальная статистика по инфляции, даже с учетом всех ухищрений, в очередной раз подтвердила патологическую склонность главы РФ Владимира Путина обманывать россиян. Еще недавно хозяин Кремля браво рапортовал о замедлении роста цен в стране и буквально на днях рассказывал, как страдают простые американцы от введенных в отношении РФ санкций. Однако, кажется, анализ экономических процессов снова подкачал российского лидера. Помимо роста цен, увеличивается и дефицит федерального бюджета, в котором снова начала шириться дыра – по удивительном совпадению сразу после «переизбрания» Путина президентом.

Рост, да не тот

В конце апреля Путин проводил совещание по экономическим вопросам, на котором сообщил долгожданную весть: в России «постепенно замедляется инфляция». Спорить с ним, конечно, никто не стал. Как никто не посмел перечить хозяину Кремля в его анализе экономической ситуации в мире. Так, по мнению главы РФ, из-за введенных в отношении России санкций в ответ на развязанную войну против Украины прежде всего наносится «прямой ущерб мировой экономике». Особенно достается простым американцам, о которых, уверен Путин, совсем не думает правительство США, накладывая экономические ограничения на РФ и КНР, из-за чего в Штатах разгоняется инфляция.

Другими словами, если поверить главе РФ, многим в мире довольно трудно живется из-за ошибочных решений зарубежных политиков, но только не России и россиянам. Однако статистика официальных же органов говорит о том, что Путин либо врет, либо ошибается. Как сообщили российские СМИ со ссылкой на Росстат, который нередко пытается представить показатели попригляднее, инфляция в России в апреле ускорилась – то есть в том месяце, когда, по версии хозяина Кремля, она замедлилась.

Так, в апреле рост цент по сравнению с мартом составил 0,5%, тогда как аналогичный показатель в марте по отношению к февралю фиксировался на уровне 0,39%. В результате, подчеркивает РБК, годовая инфляция достигла 7,84%, тогда как в марте этот показатель находился на уровне 7,72%. При этом, как отмечает агентство «Интерфакс», уже на 13 мая годовая инфляция в России перевалила за 8%, что произошло впервые с февраля 2023 года.

В реальности же поводов для оптимизма нет. Как заключили аналитики профильного Telegram-канала MMI, со всех сторон проанализировав официальную статистику, «сейчас цены растут втрое быстрее, чем год назад», а значит, стоит ожидать от Центробанка ужесточения денежно-кредитной политики.

На этом фоне поползли вверх инфляционные ожидания у населения, которое считает, что годовая инфляция составляет никакие не 7-8%, а все 14%. И есть множество фактов, которые говорят о том, что россияне воспринимают ситуацию намного адекватнее властей.

В частности, согласно данным исследовательской организации «Ромир», стоимость товаров первой необходимости (продуктов, одежды, лекарств и т.д.), на которые большинство россиян тратят львиную долю своих доходов, выросла за год примерно на 19,6% (по состоянию на конец марта). При этом, в отличие от «Росстата», расчеты которого проводятся на основе некоей виртуальной корзины, цифры «Ромира» основаны на реальных ценах и фактических покупках, совершенных россиянами.

Например, после того как чиновникам, казалось, удалось приглушить бензиновый кризис, одолевавший страну весь 2023 год, цены на топливо вновь поползли вверх. Биржевая стоимость Премиум-95 и Регуляр-92 17 мая росла на 1,32% и 0,58% соответственно, а потребительские цены на бензин в апреле увеличивались на 0,54% после роста в марте на 0,13% и символических 0,01% в феврале.

Кроме того, автодилеры предупредили, что летом автомобили могут подорожать на 2-3%. Правда, в мае минимум пять брендов на 2–7% уже повысили цены на свои машины. И это при том, что, как сообщал телеканал RTVI в марте, за два года войны против Украины стоимость легковых машин в РФ взлетела как минимум в полтора раза. С февраля 2022-го по февраль 2024-го стоимость легковушек российского производства в среднем подскочила на 51%, новых иномарок – на 70%, а подержанных иномарок – на 56%. В некоторых же регионах страны рост и вовсе перевалил за 100%, составив, например, в Тульской области 152%, в Хабаровском крае – 126%, а в Пензенской области – 122%. Таким образом, крылатая фраза «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», сказанная Остапом Бендером – героем романа «Золотой теленок» советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, становится все менее актуальной для современных россиян.

Определенным индикатором того, что страна переживает не временные трудности, а полноценный кризис, стали цены на курятину. Стоимость мяса птицы уже становилась национальным бедствием в конце 2023 года, из-за чего даже Путину пришлось вмешиваться в ситуацию и требовать от правительства срочно принять хоть какие-то меры. Однако попытки властей вернуть населению доступную курицу, кажется, не увенчались успехом. Несмотря на действующий в стране с начала 2024 года беспошлинный ввоз курятины, цены на этот продукт в марте подскочили на 31-48% год к году. Так, за куриное бедро граждане вынуждены в среднем платить на 31% больше, чем годом ранее, а за куриный окорок – на все 48%. Хорошо, что хотя бы яйца Путина пока не беспокоят, а глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский спешит отчитаться о наметившейся «тенденции к снижению цен» на данный товар.

Военный аппетит

Между тем Минфин отчитался о росте доходов бюджета в январе-апреле 2024-го на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом нефтегазовые доходы выросли на 82,2% в годовом выражении – до 4,16 трлн рублей, а ненефтегазовые – на 37%, до 7,53 трлн рублей, суммарно аккумулировав в казне 11,68 трлн рублей. Казалось бы, неплохие показатели. Однако Путин ведет войну, поэтому вряд ли рост доходов государства на что-то положительно повлияет. Тем более, что расходы бюджета уже на 21,5% превысили прошлогодние показатели и достигли 13,17 трлн рублей.

Более того, как отмечают СМИ, после «переизбрания» в марте Путина президентом России Кремль «открыл финансовые краны» и вернул федеральный бюджет к глубокому дефициту, несмотря на рост доходов: с начала года «дыра» в бюджете составила 1,5 трлн рублей. По мнению аналитиков Bloomberg, причина проста – война против Украины пожирает все больше денег. Впрочем, власти это понимают и работают над тем, чтобы поглубже залезть в карман россиянам. Еще несколько месяцев назад Путин под предлогом борьбы с бедностью обещал провести в стране налоговую реформу, в реальности планируя вытрясти из населения несколько дополнительных триллионов рублей на оккупацию Украины. Теперь глава Минфина Антон Силуанов, выступая перед Госдумой на заседании по вопросу его переутверждения в должности министра, заверил, что ведомство в скором времени вплотную займется введением прогрессивной шкалы налогообложения физлиц, в рамках «совершенствования налоговой системы».

Между тем с назначением нового министра обороны, которым стал экономист Андрей Белоусов, расходы на войну, вероятнее всего, еще сильнее возрастут. На днях, объясняя выбор в пользу Белоусова, Путин признал, что совокупные расходы на оборону и безопасность в 2024 году составят «примерно 8,7% ВВП» или «может быть, будет чуть-чуть больше». По его словам, это «не 13%, как было в Советском союзе, но все-таки уже солидная величина», поэтому такими деньгами надо «распорядиться очень рачительно и эффективно». Примечательно, что глава МВД Владимир Колокольцев, выступая перед Советом Федерации на заседании по его переутверждению, пожаловался на острый кадровый голод (даже в Москве, где дефицит участковых составил 75%) и нехватку в стране 152 тыс. полицейских. Кроме того, по его словам, речь идет о недофинансировании ведомства. Таким образом, из слов путинского министра можно сделать вывод, что львиная доля из официальных «8,7% ВВП» на оборону и безопасность уходят на внешнюю агрессию, тогда как благополучием граждан внутри страны Кремль готов жертвовать.

При этом, как следует из комментариев аналитиков, которые собрало издание The Moscow Times, речи о каком-то сокращении расходов на войну не идет. Напротив, назначение Белоусова говорит о намерении Путина сделать военно-промышленный комплекс двигателем экономики и за счет ее милитаризации еще долго продолжать агрессию против Украины. Другими словами, деньги из реальной экономики будут еще активнее сгорать во имя геополитических амбиций Кремля в ущерб всему остальному. Авторы Telegram-канала MMI также считают, что с приходом Белоусова в Минобороны стоит приготовиться «к длительному периоду военной экономики» и не надеяться на «оптимизацию военных расходов».

Другим подтверждением намерений воевать вдолгую стало заявление Белоусова о приоритетной задаче Минобороны, которой он обозначил «комплектование» вооруженных сил. И хотя ставленник Путина заверил, что «речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», доверия этим заявлением немного. Иначе почему тогда комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке мобилизации для отцов троих детей. Эту же меру не поддержали в правительстве. По мнению депутатов, «постоянное стремление» защитить как можно больше граждан от мобилизации может негативно сказаться на комплектовании армии. Однако, если никакой мобилизации не планируется, то за что же так переживают «народные избранники»? Кроме того, совсем не понятно, как это соотносится с громким заявлением Путина, прозвучавшим в конце апреля, о том, что «улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности – приоритетная общенациональная задача».

Таким образом, власти пытаются убедить россиян, что им надо как можно больше рожать, но неспособны защитить даже многодетных отцов от перспективы отправиться на убой в соседнюю страну. А ведь в достоверно подтвержденном списке погибших бойцов РФ в результате полномасштабного вторжения в Украину на 10 мая уже значатся 52 тысячи 789 фамилий россиян. Всего же, по оценкам западных специалистов, Россия могла потерять в войне убитыми и ранеными до 450 тыс. человек, не считая наемников «Вагнера».

Несмотря на очевидную связь войны и усугубления демографической ситуации, власти упорно игнорируют эту корреляцию и предлагают объяснения – одно абсурднее другого. На днях, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире телеканала ОТВ заявил, что в низкой рождаемости в РФ виноват Голливуд. По его словам, именно из-за американских фильмов молодежь не хочет «плодить нищету», а некоторые и вовсе «восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений». В общем, как всегда, «напакостила» Америка, а решение Путина отправить на смерть сотни тысяч россиян и вынудить сотни тысяч или даже миллионы молодых граждан уехать из страны тут вовсе ни при чем.

Хотя то, что именно развязанная Кремлем война катастрофически сказывается на социально-экономическом состоянии страны, наглядно демонстрирует пример Белгородской области. Как выяснило издание «Верстка», до полномасштабного вторжения в Украину этот приграничный регион – с комфортным климатом и относительно стабильной экономической ситуацией – считался одним из самых благополучных в России и даже обгонял Москву по миграционному приросту. Однако два года агрессии против соседнего государства превратили область в один из самых депрессивных субъектов РФ. Отток населения из области в 2023 году взлетел почти на 30% по сравнению с 2021-м (и то – статистика учитывает только официально снявшихся с регистрации), прибыль предприятий упала на 64%, а продуктовая инфляция за этот период лишь официально подскочила почти на 22%. Понятно, что в целом ситуация в стране не столь плачевная, как в этом наиболее пострадавшем от путинской агрессии регионе, однако белгородский пример дает общее представление о том, куда могут завести Россию геополитические аппетиты Кремля.