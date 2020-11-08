Жизнь под землей в Карабахе

На фоне приближения азербайджанских войск более половины населения Нагорного Карабаха покинули свои дома. Но в подвалах Степанакерта и других городов продолжают оставаться люди, в основном преклонного возраста.

Кто-то остался, чтобы поддерживать мужчин на фронте, прочие – чтобы сражаться за свои дома.

«Мой сын на передовой. Иногда он приезжает ко мне на два-три дня, потом возвращается на фронт, – сказала 59-летняя Людмила Едигарян, прятавшаяся в подвале своего дома. – Мы очень напуганы. Они [азербайджанцы] все время ведут обстрел. Иногда я бегаю в свою квартиру за едой, но, т.к. я живу на пятом этаже, это еще страшнее, потому что мне нужно время, чтобы подняться по лестнице».

Сотни, или даже тысячи таких, как Едигарян, превратили мрачные подвалы бетонных многоквартирных домов советской постройки в импровизированное жилье с отоплением, кухнями, спальнями и всем необходимым, чтобы выдержать длительную осаду.

Едигарян говорит, что останется, пока сын будет на фронте. Она надеется, что Россия вмешается и положит конец боевым действиям, в результате которых также погибли десятки мирных жителей вдали от линии фронта на азербайджанской стороне.

Алена Шахраманян (слева). Ее отец, дядя и муж находятся на передовой. «Я разговариваю с ними как можно чаще».

«Мы все боимся возвращаться домой, даже чтобы приготовить еду или принять душ, – говорит она, добавляя, что тоже надеется, что Россия остановит войну. – Какой смысл продолжать эту войну, когда гибнет так много людей?»

«Я спасла соседского ребенка от обстрела, быстро унеся его в подвал. Священник и мой сосед благословили меня, и когда-нибудь у меня тоже родятся свои дети».

Степанакерт

Лусине Сароян из села Арутюнагомер близ Мартунинского фронта. Она и члены ее семьи хорошо вооружены и остались защищать свой дом от азербайджанских войск. Ее сын на фронте.

89-летняя женщина прячется в подвале в центре Степанакерта от обстрела со стороны азербайджанских войск.

Степанакерт. Эти две женщины прячутся в своем подвале с начала войны.

Степанакерт во время затишья.

«Я нужна мальчикам». Эта женщина, отказавшаяся назвать свое имя, добровольно помогает на Мартунинском фронте. Дома в Ереване у нее остались двое детей, но она не говорит им правду, чтобы они не волновались. «Я стараюсь как могу помогать на передовой – готовлю, ухаживаю за ранеными мальчиками. Поскольку у меня военное образование, я могу помогать на фронте».

Мартуни после обстрела. Мужчина идет мимо своего дома.

Этот житель Мартуни отказывается покидать свой дом, несмотря на постоянные обстрелы.

Главное кладбище Степанакерта. Мужчина хоронит своего младшего брата, погибшего накануне в бою.

Степанакерт. С начала обстрелов в подвале собора Пресвятой Богородицы проживают около 30 человек.

Шуша. Четверо мужчин укрывались в подвале своего здания на фоне ежедневных обстрелов города азербайджанскими силами.

Нора из Гадрута в подвале собора Пресвятой Богородицы в Степанакерте. Вся ее семья живет и работает в России, поэтому с начала войны она была одна. «Было очень трудно покидать свой дом, несмотря на ожесточенные бои, но в конце концов мне пришлось это сделать. Я все бросила. Когда я пришла сюда в церковь в Степанакерте, у меня ничего не было».