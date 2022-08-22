Жителей приграничной Армении беспокоит открытие границы с Турцией

Начиная с 1990-х годов жители армянского пограничного села Маргара смотрели на Турцию только через заграждение из колючей проволоки.

Теперь, когда наконец начались разговоры о возможном открытии границы, многим трудно в это поверить.

«Мы уже 30 лет постоянно слышим слухи, разговоры о возможном открытии границы с Турцией. Я не верю этим слухам», — сказала Eurasianet.org жительница Маргары по имени Армине. Она показала гостям свой задний двор: огород, в котором она растит помидоры и другие овощи, упирается прямо в пограничное заграждение. Ей даже слышны призывы на молитву, раздающиеся из мечети на турецкой стороне.

Несмотря на сомнения местных жителей насчет открытия границы, армянские и турецкие власти утверждают, что оно действительно состоится, по меньшей мере в ограниченных масштабах. 1 июля министерства иностранных дел обеих стран объявили, что договорились «как можно скорее» открыть сухопутную границу для граждан третьих стран.

Хотя стороны пока не обнародовали никаких планов относительно предоставления возможности пересечения границы армянам и туркам, цель процесса нормализации представляется именно такой. И, хотя жители Маргары не верят, что это произойдет, сделанные заявления заставили их встревожиться о собственной безопасности, как физической, так и экономической.

«Я против открытия границы. Турция не может стать нашим добрым соседом. Им нельзя доверять. Они придумают разные способы нас обмануть», — говорит Ашот Маргарян, преподающий в старшей школе Маргары военную подготовку.

Многие подробности того, как будет выглядеть открытая граница, — какими будут визовый режим, таможенные пошлины на импортируемые товары, правила покупки недвижимости — по-прежнему остаются неизвестными. Но многие из местных жителей опасаются самого худшего.

«Сейчас мы спим, не запирая двери домов. Я боюсь, что после открытия границы сюда хлынут турки, и здесь станет небезопасно», — сказал Маргарян Eurasianet.org.

Со времени распада Советского союза эту границу охраняют российские пограничные войска. Их поддерживает российская 102-я военная база в близлежащем городе Гюмри, на которой служат около 5000 человек. Из дома Армине видна одна из наблюдательных вышек российских пограничников.

«Если на этой границе нет проблем, это не из-за того, что делаем мы, а из-за России, солдаты которой охраняют нашу границу с Турцией», — говорит Маргарян.

Изредка инциденты все же случаются: время от времени российские пограничники сообщают о попытках пересечения границы мигрантами и контрабандистами. Такие сообщения чаще появляются летом, когда мелеет образующая границу река Аракс, в густой растительности легче прятаться, и температура ночью более благоприятна для переходов. За последние годы пограничники задерживали за незаконный переход границы граждан Афганистана, Бангладеш и Турции.

«Турция убьет наше сельское хозяйство»

Некоторые жители Маргары в принципе поддерживают нормализацию или открытие границ, но беспокоятся о возможных экономических последствиях этого шага.

«Я не против установления нормальных отношений с Турцией. Даже враждебно относящиеся друг к другу соседи рано или поздно начинают устанавливать отношения, разговаривать друг с другом», — говорит житель села Паруйр Антонян. Но он опасается, что помидоры, огурцы и другие продукты, которые выращивают местные крестьяне, не смогут конкурировать с турецкой продукцией.

«Открытие границ может иметь плохие последствия: дешевая и субсидированная сельскохозяйственная продукция из Турции заполонит наш рынок и убьет наши фермы, — сказал он Eurasianet.org. — У них сельское хозяйство субсидируют. Мы не сможем с ними конкурировать».

Таможенные пошлины в Армении регулирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входит эта страна. Тем не менее некоторая турецкая сельскохозяйственная продукция — например, помидоры — уже сейчас продается в Армении по конкурентоспособным ценам, несмотря даже на дополнительные затраты, связанные с перевозкой через Грузию.

Отвечая на подобные опасения, армянские официальные лица стараются подчеркнуть позитивные аспекты.

«Возможно, в определенном сегменте экономики некоторые товары и утратят конкурентоспособность, но это заставит задуматься о том, какие новые возможности появятся после открытия границы», — сказал 24 января на проходившей онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

Тем временем идут работы, направленные на облегчение будущего пересечения границы. Начиная с июня ремонтируют и расширяют дорогу, ведущую в Маргару; мосты, расположенные на этом маршруте, также благоустраивают.

Министерство территориального управления, ведающее в Армении дорогами, отказалось дать Eurasianet.org комментарии относительно этих строительных работ. Однако местные жители говорят, что они, по-видимому, связаны с открытием границы и означают, что ожидается сильное увеличение транспортных потоков.

«Эта дорога долго была в ужасном состоянии. И вдруг начался ремонт. Ясно, что дорогу чинят, чтобы открыть границу с Турцией», — сказал Eurasianet.org один из местных жителей, просивший не называть его имени.

Армянские бизнесмены также исследуют этот район на предмет потенциальных возможностей. Во время нашего пребывания в Маргаре какой-то мужчина подошел к группе людей, среди которых был и автор этой статьи, и спросил: «Ребята, может быть вы знаете кого-нибудь, кто продает дома или землю?».

Местные жители говорят, что такое случается постоянно. «Сюда часто приезжают бизнесмены, разные предприниматели, — сказал местный житель по имени Арсен. — Они спрашивают одно и то же — есть ли земельные участки на продажу, особенно рядом с шоссе».

Это подстегивает опасения, что местных жителей в скором времени могут вытеснить из этой местности.

«Мы боимся, что после открытия границы произойдет отуречивание нашего села и эмиграция его жителей, — сказал другой житель Маргары, также пожелавший остаться неизвестным. — Сейчас мой дом стоит 15–20 тысяч долларов. Если после открытия границы ко мне придет турецкий бизнесмен и предложит в 10–15 раз больше нынешней стоимости, — что тогда? Многие оставят свои дома и уедут из села, а здесь поселятся турки».

Историческое наследие

Над вопросом открытия границы тяготеет непростая история отношений между двумя сторонами, прежде всего геноцида армян в Османской империи, произошедшего в 1915 году. Вскоре после распада СССР в 1991 году две страны ненадолго открыли границу, но уже в 1993-м Турция вновь закрыла ее в рамках поддержки своего союзника, Азербайджана, в первой войне за Карабах.

С тех пор предпринимались безуспешные попытки восстановления отношений, последняя из которых была начата в прошлом году, после победы Азербайджана во второй Карабахской войне. В январе начались встречи один на один специальных представителей двух сторон.

Договоренность о частичном открытии границы и обещание возобновить прямые воздушные грузоперевозки между двумя странами были первыми конкретными результатами этого процесса.

График открытия границы остается неясным. Многие ожидали, что это произойдет в августе, но теперь кажется, что открытие откладывается. «Мы считаем, что было бы логично, если этот процесс даст первые результаты в ближайшие несколько месяцев», — сказали Eurasianet.org в Министерстве иностранных дел Армении.