Жители карабахского села готовятся к его передаче Азербайджану

После войны в Агавно вновь возвращается жизнь. В садах все цветет и зеленеет, а со школьного двора доносятся звонкие детские голоса.

Но из села также просматривается новая дорога, которую строят азербайджанские рабочие. Как только строительство завершится (а это, похоже, вопрос нескольких месяцев), село, по заявлению Баку, перейдет под контроль Азербайджана. И когда это произойдет, населяющие село армяне должны будут решить, оставаться им или уехать.

Агавно занимает особое место в сложной геополитике послевоенного Карабаха. До первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах оно было населено азербайджанцами и называлось Забух. Во время первой войны оно было разрушено и оказалось под контролем армянской стороны, как и весь Лачинский район, на территории которого оно расположено.

Село было восстановлено благодаря щедрой финансовой поддержке организаций армянской диаспоры, переименовано в Агавно и заселено армянами (частью из Армении и частью из армянских общин Сирии и Ливана).

Село расположено у дороги, известной как Лачинский коридор, который по сути является связующей нитью между Арменией и Нагорным Карабахом. В соответствии с соглашением о прекращении огня, положившим конец недавней войне, весь Лачинский район должен был быть передан Азербайджану 1 декабря 2020 года, за исключением пятикилометровой буферной зоны вдоль коридора. На этом участке были размещены российские миротворческие силы, призванные обеспечить безопасное передвижение армян между Нагорным Карабахом и Арменией.

Накануне передачи земель в декабре 2020 года де-факто армянские власти Нагорного Карабаха велели жителям расположенных вдоль дороги сел покинуть свои дома, но несколько человек в Агавно, не подчинившись приказу, остались.

С тех пор их число выросло: из 270 человек, населявших село до войны, 185 вернулись. Для многих армян это село стало символом сопротивления и решимости, с которой его жители пытаются удержать свои позиции.

Живя здесь, приходится «постоянно преодолевать препятствия», сказал Eurasianet.org глава местной общины Андраник Чавушян.

«В селе никогда не было газа, поэтому мы пользуемся газовыми баллонами. У нас были перебои с электричеством, поэтому мы привезли генераторы. Нехватка воды? К счастью, у нас в селе есть река, – сказал Чавушян. – Мы полагались на себя, а не на власти, и отказались покидать село. Мы живем здесь сегодня, потому что верили в себя».

История села вдохновила различные патриотические организации в Армении на оказание помощи оставшимся там жителям. Участники инициативы «Мшакутамет», в рамках которой молодые преподаватели из Армении на добровольных началах проводят еженедельные занятия по шитью, игре на фортепиано, традиционным танцам в сельских районах, разработали программу для Агавно. Образовательный фонд «Преподавай, Армения», который распределяет молодых педагогов по селам Армении и Карабаха, в последнем учебном году направил в школу Агавно учителя английского языка, что для школ в карабахских селах относительная редкость.

До войны в школе училось 48 учеников, теперь же их стало еще больше, сказал Eurasianet.org директор Погос Агабекян. Около половины из 55 ныне учащихся приезжают из районного центра – Лачина (который армяне называют Бердзором) и близлежащей округи, где после войны школы остаются закрытыми.

Однако до сих пор остается неясным, что ждет жителей села в ближайшие несколько месяцев. По заявлению Азербайджана, после сдачи в эксплуатацию новой дороги, строящейся в обход села, территория вдоль нынешней дороги перейдет под его контроль. Охраняющие дорогу российские миротворцы, включая подразделение, размещенное в окрестностях Агавно, будут переброшены на новую дорогу.

«Мы [Азербайджан] сможем восстановить села в Лачинском районе и в этом коридоре, – сказал военный аналитик Адалат Вердиев проправительственному азербайджанскому новостному интернет-изданию «Йени Сабах». – В центре Лачинского района будет поднят азербайджанский флаг».

В апреле азербайджанские СМИ опубликовали первые снимки со строительства новой трассы. Она возьмет начало от армянской границы, в непосредственной близости от села Корнидзор, и проляжет до Степанакерта через населенные пункты Гайги Лачинского района, Киров (армянское название Хин Шен) и Мецкаладереси (армянское название Мец Шен) Шушинского района.

Строительство нового Лачинского коридора было предусмотрено соглашением о прекращении огня, которое положило конец войне 2020 года. В соответствии с этим соглашением, новый маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, будет намечен «в ближайшие три года», а после завершения строительства «российский миротворческий контингент должен быть впоследствии передислоцирован для охраны этого маршрута».

Но Азербайджан, похоже, работает с опережением графика. Глава Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал журналистам в апреле, что новая дорога будет готова к июлю.

Официальные лица Армении, России и Нагорного Карабаха практически никак не высказывались по поводу строительства новой дороги. Но в мае омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Гегам Степанян призвал жителей расположенных вдоль границы сел не покидать родные места.

«По имеющейся у меня информации, она [новая дорога] проляжет в обход Бердзора и Агавно, – сказал он. – Окончательного решения относительно армянского населения этих населенных пунктов принято не было. Мы настаиваем на том, чтобы армянское население продолжало там жить».

Жители Агавно испытывают смешанные чувства по поводу слухов о предстоящей передаче села.

По словам Анны Аракелян, преподавателя истории в школе, во время войны ее ученики были мрачно настроены, но постепенно все возвращается к довоенному укладу. Тем не менее они осознают, что ситуация нестабильная. «Иногда я слышу, как они говорят: “Если мы придем в школу в сентябре...” или “Если мы еще будем здесь летом...”, – сказала она Eurasianet.org – Но я уверена, что мы останемся до самой последней минуты».

Родители Аракелян были одними из первых армян, переехавших сюда в 1992 году из Мараги – села, расположенного в самой восточной части Нагорного Карабаха, которое оставалось под контролем Азербайджана. Она была первым ребенком, родившимся в Агавно после войны в 1994 году.

Когда в 2020 году началась война, она, будучи беременной, спаслась бегством в Армении. Там она родила ребенка, но сразу после окончания войны вернулась в Агавно. «Мы решили, что останемся, независимо от решения властей», – сказала она Eurasianet.org.

Но не все настроены столь же решительно, о чем свидетельствуют пустующие дома, чьи хозяева, очевидно, решили устроить свою жизнь в другом месте.

Глава общины Чавушян осуждает некоторых жителей за их так называемое «чемоданное настроение». Однако он утверждает, что основной костяк останется. «Количество не имеет значения. Главное – сохранять решимость, – сказал он. – Рядом со мной всего несколько десятков человек, но я доверяю им и могу положиться на них. Если кто-то готов сдаться, то они вольны уезжать, а мы все равно продолжим делать свое дело».

Сам Чавушян родом из сирийского города Камышлы, откуда в 2014 году он переехал в Лачин, а в 2016 году – в Агавно. Он рассказал, как во время войны 2020 года он организовал отряд добровольцев и получил оружие от правительства. В самом селе, расположенном далеко от линии фронта, бои практически не велись, и только два дома и школа были незначительно повреждены в результате обстрела с азербайджанской стороны. Но отряду Чавушяна пришлось защищать село от мародеров, приехавших из Армении грабить опустевшие села.

Сейчас жители вновь готовы защищать село, утверждает Чавушян. «Мы несем ответственность за наше будущее поколение. Мы защитили себя в 90-е годы, мы сделали это в 2020 году, и мы вновь готовы к борьбе. Нужна только воля и вера в себя», – сказал он.