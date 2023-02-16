Жители Южного Кавказа размышляют об опасности землетрясений

Активные разломы на Южном Кавказе и вокруг него. (Карта: Eurasianet. Данные: Global Earthquake Model Foundation, U.S. Geological Survey)

После поразивших Турцию и Сирию 6 февраля крупномасштабных землетрясений, в результате которых десятки тысяч человек погибли, а многие другие остались без крова, жители близлежащего Южного Кавказа задумываются о надежности своей собственной городской застройки.

Во всех трех странах этого региона — Армении, Азербайджана и Грузии — вызывает беспокойство тот факт, что здания старой постройки ослаблены разрушительным воздействием времени, а многие из более новых построек возведены без должного контроля и зачастую с использованием небезопасных методов строительства.

Азербайджан

Такое беспокойство отличается особенной остротой в столице Азербайджана, городе Баку. Турция — ближайший союзник Азербайджана, и ее трагедия занимает важное место в мыслях азербайджанцев. Многие не могут не задаваться вопросом о том, что может произойти в их собственном городе в случае аналогичного бедствия.

По данным Государственного статистического комитета, население Баку составляло на январь 2022 года чуть более 2,3 миллиона человек. Однако по неофициальным оценкам, с учетом большого числа недавних мигрантов из сельской местности, оно значительно превышает 3 миллиона.

А в условиях происходившего в это время строительного бума никто из застройщиков не консультировался с Республиканским центром сейсмологической службы с 2019 года, сказал на пресс-конференции директор этого центра.

«Чтобы минимизировать риски и спасти человеческие жизни, необходимо изучать фундаменты всех зданий до единого. Это должно быть приоритетной задачей в сейсмоактивных районах со сложной геологической структурой, таких как Баку», — сказал также Гурбан Етирмишли.

Другой сейсмолог из того же центра, Тахир Мамедов, сказал каналу Public TV, что в Баку множество зданий, которые «легко обрушатся» в случае землетрясения. Так же считает и географ Анвар Алиев, работающий в Национальной академии наук Азербайджана.

«В Баку строится так много квартир. Даже у самых современных зданий есть проблемы. Четыре или пять зданий строятся бок о бок, в метре друг от друга. Если в одном из них будет проблема, возникнет эффект домино, и оно обрушит еще три или четыре», — сказал он изданию Modern.az, отметив, что в советское время такая плотная застройка была запрещена.

Но проблема не ограничивается нестрогим регулированием строительства в постсоветский период, пишет издание Pressklub.az: «Проблема Баку, в котором живет более трех миллионов человек, не сводится к одним лишь вновь построенным зданиям. От советской эпохи остались тысячи устаревших и обветшавших зданий, что является потенциальным источником опасности для жизни десятков тысяч людей».

Официальное число бакинских зданий, находящихся в опасном состоянии, приближается к тысяче, сообщил СМИ в прошлом году глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

9 февраля на государственном телевидении выступил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов, который заверил население, что в последние годы государство контролировало и утверждало строительство зданий, хотя и не смог поручиться за устойчивость старых домов. «В Баку есть здания, построенные 100–200 лет назад. А до 1961 года в строительстве не было никаких норм и порогов сейсмической устойчивости», — сказал он, добавив, что опасность представляют и некоторые дома, построенные в «лихие 90-е годы».

Последнее значительное землетрясение произошло в Баку в 2000 году. Его магнитуда составила от 6,1 до 6,3 балла; три человека погибли (двое из них умерли от сердечных приступов). Здания не получили существенных повреждений, хотя во многих из них появились трещины.

Армения

Сходные опасения высказываются и в Армении, которая перенесла в 1988 году разрушительное землетрясение в районе Спитака. Оно сравняло с землей некоторые части второго по величине города страны, Гюмри (тогда называвшегося Ленинаканом). Десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч остались бездомными.

С тех пор каждое землетрясение в близлежащих странах вызывает новые дебаты о сейсмической устойчивости городской многоквартирной застройки.

Как сообщается в обзоре, составленном в 2020 году Комитетом городского развития Армении, около 85 процентов из приблизительно 19 000 многоквартирных домов были построены до 1990 года. Это означает, эти здания в подавляющем большинстве своем уже существовали на момент землетрясения 1988 года, и постепенно изнашивались на протяжении нескольких десятилетий.

По официальным данным в Армении, 614 многоквартирных зданий (3,2 процента от общего числа) находятся в плохом техническом состоянии, а 90 из подлежат сносу.

В Гюмри, где трагедия землетрясения 1988 года до сих пор не забыта, имеются 92 непрочных многоэтажных жилых здания, в которых проживают в общей сложности около 6500 человек.

Но даже эти цифры не отражают нынешней ситуации, считает начальник Отдела управления жилищным фондом и коммунальными инфраструктурами Комитета градостроительства Таня Арзуманян. Всеобъемлющие исследования такого рода не проводились с 2003 года.

Грузия

Замдиректора Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга Лаша Сухишвили то и дело участвует в обсуждении вопросов сейсмической устойчивости страны в грузинских СМИ.

Он сказал новостному сайту «Батумелеби», что Грузии угрожает некоторая сейсмическая опасность, но ее масштабы несравнимы с землетрясениями, произошедшими в Турции, которая расположена на активном разломе.

По его словам, действующие в Грузии правила строительства разработаны на основе геологических данных 2009 года и остро нуждаются в пересмотре. В нынешних нормативных условиях лишь очень немногие застройщики проявляют готовность заботиться о долговременной безопасности больше, чем о прибылях, сказал он.

12 февраля сейсмологи попытались успокоить население юго-западной Грузии после трех несильных толчков в Гурии — крае, расположенном у Черного моря.

Тремя днями раньше, 9 февраля, сейсмологи выступили в СМИ с опровержением ходивших в мессенджере WhatsApp слухов о шестибалльном землетрясении, которое якобы ожидалось в Тбилиси.

«Мы не можем предсказывать землетрясения. Это попросту невозможно. Мы можем только делать долгосрочные прогнозы», — сказала телеканалу «Мтавари» сейсмолог Тея Годоладзе.