Завещание Гиффена: влиятельный участник событий в Центральной Азии рассказал о многом, но не обо всем

Джеймс Гиффен, несомненно, был одним из самых колоритных персонажей постсоветской истории Центральной Азии. Одни считают его патриотом, использовавшим свои обширные деловые связи для продвижения американских экономических и политических интересов в этом регионе. Другие видят в нем человека, стимулировавшего коррупционные схемы таких огромных масштабов, что они то и дело сводили на нет все усилия по установлению в Центральной Азии верховенства закона и общего экономического благополучия.

Гиффен умер в октябре в возрасте 81 года, оставив вопросы о своем неоднозначном наследии без ответа. Как отмечается в его некрологе в газете New York Times, один из главных вопросов, на которые до сих пор нет ответа, касается мотивов его действий в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда он оказался замешан в крупнейшем в Центральной Азии коррупционном скандале. Что двигало им — корыстные соображения или гражданская позиция?

История «Казахгейта», как окрестили этот скандал, никогда не была рассказана и, возможно, так и останется неизвестной. В 2010 году, после многолетних судебных тяжб, федеральный суд в США закрыл дело по обвинению Гиффена в коррупции, засекретив относящиеся к нему документы и, по сути, оправдав бизнесмена. Сейчас появилась возможность ознакомиться с жизнью и делами Гиффена в его собственной интерпретации: пространное интервью с ним было опубликовано 7 декабря в проекте «Устная история» Института Гарримана при Колумбийском университете. (Редакция Eurasianet.org располагается в здании Института Гарримана.) Гиффен преподавал в этом институте около десятилетия.

Хотя было ясно установлено, что в казахстанском деле произошла незаконная передача денег, Гиффен всегда настаивал на своей невиновности, утверждая, что действовал с ведома (и, следовательно, с молчаливого одобрения) ЦРУ и других государственных органов США. По сути дела, он был агентом властей США. В конце концов судья, председательствовавший на рассмотрении его дела, согласился с этим. Однако отсутствие публичного доступа к значительной части документации оставляет достаточно оснований для сомнений.

В интервью Институту Гарримана, которое взял в мае 2019 года Джордж Гаврилис, Гиффен уходит от разговора о взятках. Вместо этого он вываливает кучу пикантных подробностей о нечистоплотных маневрах и дворцовых интригах с участием самых высокопоставленных лиц Казахстана. Попутно он также отпускает критические замечания по адресу бывшего вице-президента США Дика Чейни и других американских официальных лиц и государственных учреждений.

Прочитать расшифровку интервью Гиффена можно по этой ссылке.

Гиффен утверждает, что был всего лишь добросовестным посредником, который старался организовывать взаимовыгодные сделки и способствовать демократизации Казахстана, а власти США бросили его на произвол судьбы. Он изображает жертву, а в одном месте называет себя разоблачителем, против которого ополчились те силы в США и Казахстане, которым вредила его деятельность. Он так и не признается, были ли запачканы его собственные руки.

Хотя читателю интервью Гиффена, возможно, хотелось бы большей ясности в отношении «Казахгейта», рассказ о его карьере воротилы полон других увлекательных подробностей. Его деятельность в этом регионе началась еще до распада Советского союза. В эпоху разрядки середины 1970-х годов он был предпринимателем-первопроходцем, помогавшим открыть бывший СССР для западных инвестиций.

Возможно, поразительнее всего утверждение Гиффена о том, что во время направленного против Михаила Горбачева неудавшегося путча 1991 года Бориса Ельцина должны были убить, но его, возможно, спас запой. По словам Гиффена, за день до начала путча Ельцин был в Казахстане, где встречался с казахстанским руководителем Нурсултаном Назарбаевым. Как говорил сам Гиффен:

«На прощальном обеде в воскресенье, 18 августа 1991 года Ельцин выпил столько рюмок водки, что едва стоял на ногах. Хотя по плану он должен был улететь в 17:00, Ельцин наконец добрался до своего самолета и вылетел в Москву только в 20:00. Эта непредвиденная задержка оказалась спасительной. Мне рассказывали, что одним из первых действий верховных заговорщиков после начала исполнения планов переворота 18 августа была отправка советским войскам ПВО на военной базе на западе Казахстана приказа сбить самолет, вылетающий из Алма-Аты в Москву в 17:00. Военные были готовы выполнить этот приказ, но в 17:00 самолет не прилетел, и они дали отбой. А три часа спустя, когда самолет Ельцина пролетел над ними, они ничего не сделали».

Возможно, Гиффен и не был грешником, но при внимательном чтении расшифровки его интервью становится ясно, что не был он и святым. Создается впечатление, что он был типичным крупным игроком, самовлюбленным и пристрастившимся к особым правам и привилегиям. Он хранил верность отдельным людям, а не государствам. Источником его жизненной силы была информация для посвященных.