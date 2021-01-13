Займется ли Байден забытыми Центральной Азией и Кавказом?

Когда 20 января Джо Байден станет президентом США, его будет окружать внешнеполитическая команда с большим опытом работы в странах бывшего СССР. Но вопрос о том, сможет ли – да и захочет ли – Вашингтон оказывать значительное влияние на Кавказе и в Центральной Азии, остается открытым.

Сам Байден давно является одним из самых выдающихся внешнеполитических деятелей США, и история его работы с регионом восходит к 1970-м годам. В бытность вице-президентом при Бараке Обаме он играл первую скрипку во внешнеполитических вопросах, и лично знаком со многими ведущими фигурами в регионе.

В частности, Байден – давний сторонник Грузии. В бытность сенатором он был одним из инициаторов выделения Грузии пакета помощи на миллиарды долларов после войны с югоосетинами и Россией в 2008 году. После его избрания президентом США в ноябре многие грузины шерили видеозапись выступления Байдена в парламенте Грузии в 2009 году (к тому времени он уже был вице-президентом), в котором он процитировал поэта Илью Чавчавадзе и назвал страну «источником вдохновения».

Но затем Байден курировал «перезагрузку» администрации Обамы с Россией, которую многие прозападно настроенные грузины считали наивной политикой умиротворения их агрессивного врага.

Мир – и особенно постсоветское пространство – продолжает кардинально меняться, и пока не ясно, что Байден может сейчас принести региону. Многие ключевые игроки его внешнеполитической команды – это люди из администрации Обамы, которые с тех пор работали в аналитических центрах и университетах, или в качестве консультантов. Многие из них сейчас занимают ястребиную позицию по отношению к России.

«Все, кто присоединяется к администрации Байдена, весьма способные люди, но среди них не очень много новых лиц. Нам нужны будут новые идеи», – сказал Пол Стронски, старший научный сотрудник Российско-евразийской программы базирующегося в Вашингтоне Фонда Карнеги за международный мир.

В список ключевых фигур команды Байдена входят:

• Энтони Блинкен в качестве госсекретаря; он был заместителем госсекретаря в администрации Обамы.

• Венди Шерман – заместитель Блинкена; она была главным переговорщиком США при подготовке ядерного договора, подписанного с Ираном в 2015 году.

• Уильям Бернс – директор Центрального разведывательного управления; при Обаме он тоже был заместителем госсекретаря, а до этого – послом США в России.

• Виктория Нуланд – заместитель государственного секретаря по политическим вопросам; она известна своей активной поддержкой антироссийских протестов в Украине в 2013 году.

• Андреа Кендалл-Тейлор – директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности; она давно занималась Азербайджаном и Казахстаном.

• Аманда Слоат – директор по Европе (включая Кавказ) в Совете национальной безопасности.

• Нэнси МакЭлдауни – советник вице-президента Камалы Харрис по национальной безопасности; она работала заместителем главы миссии в посольствах США в Баку и Анкаре.

«Мир сильно изменился с тех пор, как Байден покинул пост [вице-президента]. Осознают ли эти люди, что доверие к США подорвано, что теперь мир двинулся в гораздо более многополярном направлении, и США реально трудно будет продвигать идеи демократии, учитывая хаос, который у нас здесь был?» – сказал Стронски в интервью Eurasianet.org.

Как минимум, новая администрация, вероятно, активизирует взаимодействие с регионом, в то время как администрация Трампа в значительной степени от него отстранилась. При Трампе внешняя политика США концентрировалась на нескольких крупных приоритетах, таких как Китай, Иран, Израиль и Северная Корея, а большая часть остального мира нередко просто игнорировалась.

Это относилось в том числе и к Кавказу и Центральной Азию: когда в 2019 году произошел очередной виток напряженности между Грузией, являющейся близким партнером США, и Россией, бездействие Вашингтона бросалось в глаза. То же самое произошло, когда в конце 2020 года разгорелась война между армянами и Азербайджаном.

Если регион и оказывался в поле зрения администрации Трампа, то обычно это объяснялось тем, что регион каким-то образом вписывался в вышеупомянутые первостепенные приоритеты. Наиболее ярким примером был визит на Кавказе тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона в 2018 году, который запомнился тем, что американский чиновник сказал армянам, что им необходимо разрешить конфликт с Азербайджаном ради того, чтобы иметь возможность помочь Вашингтону изолировать Иран.

Армяно-азербайджанская война разразилась во время президентской гонки в Соединенных Штатах. Участие США на высоком уровне было незначительным, но несколько высокопоставленных чиновников сделали (нескоординированные) заявления, а сам Трамп несколько раз говорил о войне, на что его, судя по всему, подвиг вид армянских флагов на некоторых из его предвыборных митингов.

Тем временем кампания Байдена выступила с серьезным заявлением по поводу конфликта. Но в ноябре война закончилась в результате заключенного при посредничестве Москвы договора о прекращении огня, и Россия, безусловно, сейчас играет самую доминирующую роль в разрешении последствий конфликта. При новой администрации США, вероятно, попытаются принять более активное участие в разрешении конфликта, но «я не знаю, насколько это сейчас возможно; этот поезд уже ушел», сказал Стронски.

Тем не менее, обе стороны надеются на более активное участие США, как минимум ради того, чтобы снизить свою зависимость от России. Хотя Азербайджан обеспокоен тем, что демократы «обычно дружат с армянским лобби» в Вашингтоне, он также ожидает, что США будут проводить более жесткую линию в отношении России, сказал Фарид Шафиев, глава связанного с правительством Азербайджана Центра анализа международных отношений. Однако, «я не ожидаю больших изменений», сказал он Eurasianet.org. «В целом, США начали уход с Южного Кавказа при администрации Обамы, и я не ожидаю более активного участия» при Байдене, добавил Шафиев.

Одним из значительных сдвигов для соседей Ирана станет намерение Байдена восстановить заключенный в 2015 году с Тегераном ядерный договор. На фоне воинственной позиции администрации Трампа по отношению к Ирану, соседние страны, в первую очередь Армения и Азербайджан, постоянно находились под угрозой оказаться «щепками», которые полетели бы в случае начала войны.

По словам Стронски, подход к другим ключевым соседям, таким как Россия и Китай, также будет иметь решающее значение, но здесь все менее предсказуемо. В Вашингтоне все, вне зависимости от политических взглядов, видят в Китае угрозу господству США, но и необходимого партнера по глобальным вопросам. Между тем отношение к России значительно изменилось со времен перезагрузки, и теперь многие сторонники Байдена рассматривают ее в основном как страну, оказывающую пагубное влияние как на глобальном уровне, так и в США.

«Учитывая столь пристальное внимание к России и Китаю, если отношения с этими странами продолжат ухудшаться, то государства [Кавказа и Центральной Азии] попадут под перекрестный огонь», – сказал Стронски.

В то время Кавказ и Центральная Азия, скорее всего, в лучшем случае продолжат оставаться второстепенным приоритетом, возможно одно исключение.

«Единственная страна, где может иметь место возрождение взаимодействия, – это Грузия, – сказал Стронски. – Байден очень интересовался Грузией, он был ответственным лицом по Украине и Грузии в администрации Обамы».

В Тбилиси, безусловно, надеются на это, сказал Корнелий Какачия, руководитель Грузинского института политики. «При администрации Трампа, и даже раньше, регион игнорировался, – сказал он Eurasianet.org. – Недавний конфликт в Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировал отсутствие крупных западных игроков, таких как США и ЕС, что создало вакуум власти в регионе».

По словам Какачии, в Грузии предпочли бы видеть рост упора на продвижение демократии, расширение военного сотрудничества и возобновление процесса по вступлению в НАТО. «Грузия ждет больше внимания со стороны США», – сказал он.