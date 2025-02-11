Заморозка средств Госдепартамента и USAID наносит значительный ущерб СМИ – доклад

Финансируемый правительством США тренинг для журналистов в Восточной Европе в 2024 году. Объявленная недавно правительством США заморозка финансирования окажет существенное негативное влияние на СМИ по всему миру, говорится в докладе «Репортеров без границ». (Фото: USAGM)

Из замороженных средств, выделявшихся ранее по линии USAID и Госдепартамента, как минимум $268,4 млн предназначались на финансирование проектов по борьбе с дезинформацией и содействию распространению основанной на фактах информации в закрытых обществах, сообщили «Репортеры без границ» (РБГ), являющиеся одной из ведущих международных организаций по защите прав СМИ.

Решение о временном прекращении финансирования, вступившее в силу 26 января, вызвало «сеющую хаос неопределенность» в среде независимых СМИ, говорится в докладе РБГ. Но особенно пагубно оно сказалось на негосударственных медиаорганизациях, освещающих события в странах с авторитарными режимами в таких регионах, как Евразия. В отчете не приводится разбивка финансирования по странам или регионам.

«Замороженные программы оказывали жизненно важную поддержку проектам, занимавшимся укреплением СМИ, прозрачности и демократии, – пишет в докладе Клейтон Ваймерс, глава представительства РБГ в США. – Трагическая ирония состоит в том, что данная мера создаст вакуум, который будет на руку пропагандистам и авторитарным государствам».

Согласно данным USAID, в 2023 году агентство предоставило финансирование для поддержки более 6000 журналистов, 707 негосударственных СМИ и почти 280 медийных организаций по всему миру. Данных за 2024 год нет.

Между тем в статье узбекской службы «Голоса Америки» говорится, что заморозка коснулась получателей помощи в Центральной Азии несколько меньше, чем в других регионах мира.

Но решение о приостановке финансирования, безусловно, выгодно режиму Владимира Путина, потому что в результате работающие в изгнании независимые российские медиаорганизации внезапно столкнулись с дефицитом средств и ограниченными возможностями его оперативно восполнить.

«СМИ в изгнании находятся в еще более уязвимом положении, чем другие, поскольку мы не можем монетизировать свою аудиторию, а краудфандинг имеет свои ограничения – особенно с учетом того, что оказание финансовой помощи “Медузе” является в России уголовно наказуемым деянием», – приводятся в докладе слова Катерины Абрамовой, директора по коммуникациям «Медузы».

Прим. ред.: Часть полученных Eurasianet грантов выделялась за счет средств Госдепартамента США.