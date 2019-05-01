Зарождающееся виноделие Нагорного Карабаха начинает приносить плоды

На первой неделе апреля 2016 года, в разгар посадочного сезона, Григорий Аветисян разбил свой второй виноградник, купив под него участок земли в своем селе Тох.

Однако на той же неделе начались самые ожесточенные за последние десятилетия бои за Нагорный Карабах между армянскими и азербайджанскими силами — так называемая «Апрельская война».

Как теперь вспоминает Аветисян, он все равно продолжал сажать виноград. Не боялся ли он, что все это может пропасть в войне? «Мне это даже в голову не приходило», — говорит он, уточняя, однако, что — на всякий случай — выпил на той неделе несколько бутылок, которые хранились у него в особом запасе.

Теперь этот виноградник — часть винодельческого хозяйства «Катаро». Это предприятие, произведшее свою первую продукцию в 2010 году, стало сейчас одним из лидеров растущей винодельческой промышленности непризнанной республики. Сегодня в регионе работают около 15 винодельческих хозяйств, производящих вина из уникальных местных сортов винограда, и их деятельность развивается параллельно с общим возрождением виноделия в Армении.

Григорий Аветисян осматривает свой первый виноградник в Тохе.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, но эта территория контролируется армянскими силами со времен войны между двумя странами, разгоревшейся на фоне распада СССР. Де-факто правительство Карабаха и его виноделы надеются, что развитие виноделия обеспечит непризнанному государству не только экономическую выгоду, но и международный престиж.

Карабахские виноделы утверждают, что делали вино тысячелетиями, как и их соседи в Армении. В Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР существовал винзавод в городе Аскеране, недалеко от столицы, Степанакерта. Он выпускал столовые вина из местного винограда. Во время войны он был полностью разрушен, но впоследствии восстановлен и стал производственной площадкой компании «Арцах Бренди», производящей осветленные фруктовые бренди, водку, выдержанные коньяки и вино. Компания принадлежит 73-летнему Георгию Оганяну, который родился в советском Карабахе, но в 1968 году уехал в Россию.

«В конце войны, в 94–95 годах, многие местные армяне уехали, но кому-то надо было вернуться и начать новую жизнь», — говорит Оганян. Он решил начать производство бренди, «чтобы принести максимальную экономическую пользу [...] у нас тут работает множество разных людей, которые выращивают и собирают урожай, делают бочки и т.д.»

Компания экспортирует свою продукцию в США, Канаду, Россию и Европу, причем весь экспорт идет через корпорацию, зарегистрированную в Армении. Этим средством пользуются все карабахские производители: бренди Оганяна и вина Аветисяна появляются на прилавках в Лос-Анджелесе и Чикаго с этикетками «Сделано в Армении».

За последние 15 лет долго находившееся в спячке армянское виноделие вновь расцвело, возрождая к жизни старинные сорта и технологии, которые, как утверждают производители, оказались забыты в советское время, так как все силы были брошены на коньяк. Некоторые из ведущих винодельческих марок Армении, в том числе производитель получивших широкое признание вин «Зора Караси», используют эту историю в рекламе своей продукции. Оганян считает Карабах частью этого движения. «Конечно, мы ощущаем эту волну, — говорит он, — такой же энтузиазм, как в Армении, возрождение виноделия».

Хачатур Григорян представляет «Апун Кини» («Дедушкино вино») своей семьи на дегустации в Степанакерте.

Это возрождение было широко представлено в начале апреля на первой в истории «Большой арцахской дегустации» в отеле «Валлекс Гарден» в Степанакерте, выстроенном в псевдоклассическом стиле. Мероприятие, организаторами которого были «Катаро» и Ассоциация виноградарей и виноделов Арцаха (под председательством Аветисяна), должно был стать рекламой для карабахских вин и дать виноделам возможность познакомиться друг с другом и попробовать продукцию своих коллег.

«Наша цель — собрать всех этих людей в одном месте, чтобы помочь им [образовать] сообщество, — говорит Карине Закарян, менеджер проектов из «Катаро». — Карабах — не место для конкуренции».

В 2015 году министерство культуры Карабаха заметило успешно развивающуюся деятельность Аветисяна и предложило ему основать Ассоциацию виноделов для поддержки расширения производства качественного вина. Аветисян согласился, но утверждает, что старается иметь как можно меньше дел с государственными органами. Тем не менее, на дегустации в Степанакерте присутствовали де-факто министры культуры и обороны.

Перед главным номером программы — дегустацией, открытой для публики, — 15 виноделов, выставлявших в этот день свою продукцию, собрались на «дегустацию вслепую», которую проводил российский сомелье армянского происхождения Артур Саркисян. Он представил виноделам 15 разных вин, объясняя принципы, по которым на дегустациях присуждаются медали, и рассказывая, как нужно пробовать и описывать вино. Многие из виноделов оказались на такой официальной дегустации впервые. Все представленные на ней вина были сделаны из хндохни, карабахского сорта винограда.

«В “Катаро” приехал один французский винодел, и Григорий [Аветисян] спросил его: “Я хочу использовать сира или мерло или еще что-нибудь; что вы посоветуете?” — говорит Закарян. — Тот ответил: “Хндохни! Только хндохни! У вас такой интересный местный виноград, зачем вам что-то еще?”»

Несмотря на труднопроизносимое название, хндохни — это, возможно, самое лучшее, что есть у карабахского виноделия. Этот виноград не выращивают ни в Армении, ни в других частях Азербайджана, только в Карабахе. Из него получаются красные вина с травянистым, почти овощным букетом, богатые танинами. Неправильно произведенное вино из хндохни может стать слишком терпким, что не позволяет раскрыться тонким фруктовым ароматам винограда. Но, если все сделать верно, из хндохни получаются вина, в которых энергичность находится в равновесии с бархатистыми фруктовыми оттенками. Они удачно сочетаются с едой и в то же время обладают вдумчивым, серьезным характером. Самые удачные партии бережно выдерживают в бочках кавказского дуба, также сделанных из дерева, которое выращивают в Карабахе.

Аветисян говорит, что научился делать качественное вино из хндохни методом проб и ошибок. Сейчас его вина входят в число самых популярных в дорогих ресторанах Еревана.

Однако некоторым из виноделов, выставлявшихся на дегустации, еще предстоит пройти большой путь. Многие вина были несбалансированными, некачественными или со слишком сильными дубовыми оттенками. Другие представленные вина были сделаны на заводе WineWorks, расположенном на территории Армении предприятии, которое предоставляет свои услуги виноделам. Эти вина получились качественными, но им не хватало индивидуальности и характера. Они могли быть сделаны где угодно.

Самое замечательное из попавших на дегустацию вин было произведено семейным предприятием. Семья Григорянов выпускает в год всего 1000 бутылок своего «Апун Кини» — «Дедушкиного вина», произведенного традиционными методами, без добавления сульфитов или осветлителей. «Апун Кини» — вино уникальное, похожее терпкостью и растительными привкусами на другие лучшие образцы вин из хндохни, но обладающее при этом живыми, сочными оттенками красных ягод. Оно демонстрирует потенциал местного виноделия, и у организаторов выставки явно ощущалась решимость реализовать этот потенциал.

«У Франции есть бордо и бургундское, у Испании есть херес, у Португалии есть портвейн, — говорит Закарян. — У Арцаха должно быть хндохни».