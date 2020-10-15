Захват Кыргызстана почти завершен, президент ушел в отставку

Президент Кыргызстана неожиданно подал в отставку, объяснив свой шаг нежеланием проливать кровь ради выхода из продолжающегося политического кризиса в стране.

Сооронбай Жээнбеков объявил о своем уходе 15 октября на фоне угроз со стороны сторонников его оппонента, новоназначенного премьер-министра Садыра Жапарова, взять резиденцию президента штурмом.

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны – протестующие, с другой – правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно, – сказал Жээнбеков. – Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Жээнбеков явно имел в виду события 2010 года, закончившиеся свержением президента Курманбека Бакиева, войска которого убили почти 90 человек во время антиправительственных беспорядков.

Услышав новость об отставке Жээнбекова, толпы людей, планировавшие идти маршем на резиденцию президента, разразились ликованием.

Подчинившись требованиям Жапарова, бывшего депутата и ярого националиста с судимостью, который, как многие считают, имеет тесные связи с организованными преступными группировками, Жээнбеков, возможно, сделал слишком мало и слишком поздно, чтобы умерить амбиции своего оппонента.

Теперь пост президента, согласно Конституции, перейдет спикеру парламента Канату Исаеву, назначенному на этот пост 13 октября. Но сторонники Жапарова на улицах дали понять, что хотят, чтобы Исаев тоже ушел.

У гостиницы «Иссык-Куль» на южной окраине Бишкека, где сторонники Жапарова митинговали весь день, крики об отставке Исаева начали доноситься еще до заявления Жээнбекова об отставке. Более того, толпы время от времени выкрикивали «Канат Исаев камалсын!» (Каната Исаева под арест!).

Если Исаев тоже будет вынужден уйти с поста и.о. президента, Жапаров может занять этот пост и тем самым захватить все рычаги власти в стране.

Исаев уже дал понять, что, возможно, он не захочет взяться за работу, из-за которой может попасть под прицел. Когда репортеры стали настойчиво спрашивать его, станет ли он исполняющим обязанности президента, он ушел от ответа, добавив притянутый за уши аргумент, что «не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий парламента шестого созыва истекает».

Жапаров прожил захватывающие 10 дней с тех пор, как был освобожден из тюрьмы на фоне беспорядков, вспыхнувших после разгона милицией митинга протеста против ныне дискредитированных парламентских выборов.

Через несколько часов после его освобождения сторонники Жапарова отвезли его на площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, где провозгласили его своим кандидатом, который должен получить власть в стране.

На следующий день, 7 октября, собравшаяся в гостинице средней руки группа депутатов парламента избрала Жапарова премьер-министром. Но многие другие оппозиционные силы отказались это принять, указывая на непрозрачный характер процесса, а также то, что в гостинице собралось лишь меньшинство депутатов.

Но Жапаров всегда одерживал верх благодаря своей готовности применить насилие руками находящихся на его стороне толп, бродивших вокруг правительственных зданий в центре Бишкека. Когда другой претендент на кресло премьер-министра, мультимиллионер и экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов, попытался вместе с несколькими другими видными политиками провести митинг на площади Ала-Тоо, собравшиеся подверглись жестокому нападению.

В одного из присутствовавших политиков, экс-президента Алмазбека Атамбаева, стреляли, когда он пытался уехать с места событий на автомобиле.

Когда 14 октября Жапаров был, наконец, утвержден на посту премьер-министра, сначала казалось, что достигнут компромисс, который устроит все стороны. Но к вечеру, когда сторонники Жапарова продолжили настаивать на новых уступках, стало ясно, что это не так.

Следующий день начался с новостей о том, что Жээнбеков и Жапаров проведут дополнительные переговоры по поводу переходного периода. Но затем лагерь Жапарова объявил, что тот заболел и не может присутствовать на переговорах, что еще больше запутало ситуацию.

Однако когда Жээнбеков ушел в отставку, таинственная болезнь улетучилась.

«Садыр Жапаров не болен. С ним все хорошо», – сказал журналистам его давний соратник Камчыбек Ташиев.

Все это, вероятно, разочарует международных партнеров Кыргызстана.

Посольство США в Бишкеке ранее на этой неделе выступило с необычно откровенным заявлением, в котором выразило сожаление по поводу «попытки организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы». Евросоюз выразил озабоченность по поводу того, как сторонники Жапарова пытались протолкнуть его к креслу премьер-министра. Вряд ли их обрадует успех организованного теми же людьми заговора по свержению президента путем запугивания.

Россия, важный экономический и стратегический партнер Кыргызстана, тоже вряд ли придет в восторг. Компромисс, согласно которому Жээнбеков сохранил свой пост (хоть и был ослаблен), Жапаров возглавил правительство, а Исаев занял место спикера, был достигнут ранее на этой неделе после визита в Бишкек заместителя главы администрации президента Владимира Путина Дмитрия Козака. Но теперь этот компромисс оказался в мусорном ведре.

Еще до объявления об отставке Жээнбекова российское издание РБК сообщило, что Министерство финансов РФ приостанавливает оказание финансовой помощи Кыргызстану до тех пор, пока политическая ситуация не стабилизируется.

По информации РБК, последний платеж в размере 30 миллионов долларов был осуществлен в 2019 году. С 2005 года Россия списала Кыргызстану долгов на сумму свыше 700 миллионов долларов.

Жапаров, обладающий крайне ограниченным опытом работы в каких-либо правительственных структурах, теперь встанет во главе страны, стоящей на грани экономического коллапса, усугубляемого новой волной COVID-19.

По данным Национального статистического комитета, ВВП Кыргызстана за первые девять месяцев 2020 года сократился на 6 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причем эта цифра не учитывает произошедшего после начала беспорядков, в результате которых работа правительства была в значительной степени приостановлена, а ряд важных иностранных горнодобывающих объектов подверглись нападению.