Таджикистан, Центральная Азия

Зачем Таджикистан запустил руку в карман трудовых мигрантов?

Центральный банк заявляет, что хочет повысить эффективность системы денежных переводов.

Сэм Бутия Oct 11, 2019
Здесь есть чем полакомиться. (President.tj) Здесь есть чем полакомиться. (President.tj)

На прошлой неделе Национальный банк Таджикистана объявил об установлении контроля над поступающими в страну денежными переводами трудовых мигрантов, объем которых в прошлом году составил около 2,5 млрд долларов.

НБТ (центральный банк страны) заявил, что создание так называемого национального центра обработки денежных переводов повысит эффективность системы переводов, сделает процесс прозрачнее и окажет содействие стабилизации финансовой системы Таджикистана.

По новым правилам, международные платежные системы, такие как Western Union и Unistream, должны будут держать значительные средства на счетах в центральном банке Таджикистана. Необязательно, что банк будет использовать эти средства, но в то же время опыт прошлого показывает, что таджикское правительство не любит, когда деньги лежат без дела.

Банковская система Таджикистана толком не оправилась от кризиса, который наступил в период экономического спада в регионе в 2014-2016 годах и усугубился из-за внутренних факторов. К концу 2016 года Душанбе пришлось спасать два крупнейших банка страны, выделив на эти цели 490 млн долларов. Тем не менее, о выздоровлении сектора сегодня речи не идет: хотя доля проблемных кредитов сократилась с 3,2 млрд сомони в конце 2016 года до 1,8 млрд год спустя, на конец августа 2019 года, согласно данным НБТ, объем просроченных займов все еще составлял 1,7 млрд.

Помимо просроченных кредитов, банковский сектор в целом развит слабо. В 2017 году в ходе исследования Всемирного банка только 47% взрослых таджикистанцев сообщили, что имеют банковский счет (средний показатель по развивающимся странам составляет 63%). После системных кризисов в 1998, 2009 и 2014 годах доверие к банкам остается низким. Таджикистанцы видят, как закрываются банки. По данным НБТ, в период с 2015 года по август 2019 года количество отделений частных банков сократилось с 355 до 241, до менее трех на 100 000 человек, по сравнению с 8,1 отделений на 100 000 жителей в соседнем Кыргызстане. 

Банковские услуги довольно дорогие. Разрыв между процентной ставкой, взимаемой по кредитам в сомони, и ставкой, уплачиваемой по депозитам в сомони, составляет более 15% (в Африке южнее Сахары – около 7%). Крупные государственные банки вытесняют частные банки. При этом они устанавливают правила кредитования по указанию политиков, а не исходя из реалий рынка, обеспечивая «своим людям» доступ к наличным деньгам по выгодным ставкам и повышая стоимость заимствования для всех остальных.

В проблемах этого сектора отражаются недостатки экономики в целом: раздутые государственные монополии, повсеместная коррупция, присвоение имущества правительством или людьми, связанными с правящей верхушкой. Все это препятствует развитию частного сектора.

Денежные переводы являются важным двигателем экономики Таджикистана, помогая миллионам людей не скатиться за черту бедности и одновременно стимулируя потребление и спрос на услуги. В прошлом году совокупный объем переводов оказался эквивалентным 31,3% ВВП страны. Поэтому, взяв под контроль этот сектор, Душанбе сможет смягчить риски в банковской системе.

Но эта новая система создает еще одну угрозу. В последние годы Душанбе все чаще в борьбе против своих критиков злоупотреблял сотрудничеством с такими международными институтами, как Интерпол, преследуя политических противников за рубежом и иногда прибегая к насилию. Усилив контроль над денежными потоками, власти при желании могут ограничить выплаты инакомыслящим внутри страны. А, судя по опыту, так оно и будет.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.

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