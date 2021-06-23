Зеленая экономика Казахстана – источник дохода для Назарбаевых?

Водители негодуют из-за утилизационного сбора, из-за которого автомобили в Казахстане стали самыми дорогими в бывшем СССР. (Фото из архива Eurasianet.org)

Как раз тогда, когда Казахстан заявил о своем желании стать игроком в глобальной «зеленой» экономике, младшая дочь президента начала проявлять интерес к вопросам экологии.

Алия Назарбаева впервые публично обратилась к этой теме в 2012 году, сняв получасовой документальный фильм «Пробуждение», в котором она предупредила об опасности, которая грозит в случае нарушения равновесия между экономическим ростом и экологическим балансом в пользу первого.

С тех пор ее активное участие в «зеленых» инициативах стало приносить прибыль.

И результаты этого ощущают на себе испытывающие денежные затруднения автомобилисты. В результате введения утилизационного сбора, взимаемого компанией-монополистом, имеющей тесные деловые связи с Назарбаевой, цены на машины на местном рынке подскочили, и теперь автомобили здесь одни из самих дорогих на постсоветском пространстве.

Хороший РОП, плохой РОП

Казахстан во многом скопировал своих международных коллег, когда решил проводить так называемую политику расширенной ответственности производителя. Идея заключается в том, что производители или импортеры определенных товаров заранее вносят плату за их последующую утилизацию.

Механизм взимания утилизационных сборов был разработан в 2015 году, а налог на транспортные средства и их компоненты начали взимать в следующем году.

Контракт на взимание этих сборов был заключен с частной организацией под названием «Оператор РОП». Сборы с каждого автомобиля могут составлять от 1 тысячи долларов до 9 тысяч долларов. Это очень большая сумму для страны, где номинальная месячная зарплата составляет около 520 долларов, и размеры сборов в десятки раз выше, чем в Европе.

«Оператор РОП» появился из ниоткуда в 2015 году. Согласно официальным документам, его владельцами являются женщина по имени Шнар Муктарова, у которой нет публичного профиля, и компания Eco Waste Solutions.

Компания Eco Waste Solutions, в свою очередь, зарегистрирована на ту же таинственную Муктарову, а ее юридический адрес совпадает с адресом Luxor Wellness Club, СПА-салона высокого класса, который был одним из первых любимых проектов Назарбаевой.

Нить, связывающую «Оператора РОП» с Назарбаевой, трудно обнаружить, но есть косвенные улики. Например, ее имя фигурирует в регистрационных документах компании Green Future Management. Указанная компания является совладельцем другой фирмы под названием Autorecycling, которая является одной из двух в Казахстане, имеющих лицензию на утилизацию автомобилей.

Autorecycling готовит автомобили к утилизации, разбирая их и удаляя опасные компоненты. В посвященном этому процессу материале, который опубликовал сайт деловых новостей Kursiv.kz, говорится, что «Оператор РОП» платит Autorecycling за эту работу около 44 долларов за автомобиль.

Вторая компания RecyclingCompany управляет заводом в Караганде, который выполняет большую часть работы по разбору машин. Она принадлежит еще одной женщине-предпринимателю Меруерт Махади.

О Махади, как и о Муктаровой, мало что известно, но она связана деловыми узами с Назарбаевой. В публичном реестре указываются компании Kazrecycleservice и Clean City NC, контролируемые Махади и Назарбаевой соответственно, в качестве совладельцев компании под названием Eko Polygon Astani.

Эта компания, специализирующаяся на утилизации отходов, с 2018 года заработала около 2 млн. долларов на государственных контрактах. Столичная служба утилизации отходов является одним из ее наиболее заметных клиентов.

Назарбаева не ответила на запрос о комментарии, направленный в Ассоциацию экологических организаций Казахстана, которую она возглавляет. Но любое предположение о том, что она наживается на своей близости к власти, не вызывает удивления в Казахстане. Несколько детей бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку в 2019 году после трех десятилетий у руля этой богатой энергоресурсами страной, занимают видные общественные посты и обладают баснословным богатством. В прошлом году британский суд вынудил сестру Алии Даригу, бывшего спикера сената, раскрыть информацию о том, как она приобрела лондонскую недвижимость стоимостью 99 млн. долларов. Несколько месяцев спустя Financial Times заявила, что их зять, миллиардер Тимур Кулибаев, управляя фондом национального благосостояния Казахстана, присвоил десятки миллионов долларов, выделенные на проект строительства трубопровода.

Прибыльные отходы

Экологические инициативы Казахстана были выдвинуты якобы с самыми благими намерениями, но владельцы автомобилей не в восторге.

Цены на новые автомобили резко выросли, что в немалой степени объясняет рост популярности дешевых, дымящих колымаг.

А в 2019 году полномочия «Оператора РОП» были расширены и теперь включают взимание утилизационного сбора за сельскохозяйственную технику. Фермеры жалуются, что это решение фактически свело на нет субсидии, призванные повысить урожайность, и предупреждают, что последствия в виде повышения цен на продовольствие неизбежны.

Личность Назарбаевой значительно усложняет ситуацию. «Нет утильсбору», группа в Facebook, выступающая против утилизационных сборов, открыто запрещает участникам публиковать посты, касающиеся Назарбаевой. Администраторы на условиях анонимности объяснили Eurasianet.org подобный запрет обеспокоенностью тем, что политизация темы может отвлечь от практических дискуссий.

Одна из основных целей, которую преследуют критики утилизационного сбора, заключается в его радикальном сокращении. В таких озабоченных экологическими вопросами странах, как Нидерланды, где утилизационный сбор также взимается в момент продажи машины, он составляет 30 евро (36 долларов) для совершенно новых авто, что значительно меньше сумм, взимаемых в Казахстане.

По данным мониторинга цен, проводимого группой «Нет утильсбору», стоимость наиболее популярных моделей автомобилей в Казахстане с конца 2015 года выросла на 40 процентов в долларовом выражении и на 85 процентов в тенге, который имеет тенденцию к обесцениванию. Рост цен затронул как импортные, так и собранные в стране модели.

Но пока усилия группы не увенчались успехом. Петиция против сборов, размещенная администраторами «Нет утильсбору» на одном из местных сайтов в прошлом месяце, быстро набрала 40 000 подписей, но сам сайт внезапно ушел в офлайн. Сайт-менеджеры предположили, что виной тому была DDoS-атака (распределённая атака типа «отказ в обслуживании»).

Разговоры о мусоре

У «Оператора РОП» есть яростный защитник в лице его председателя Медета Курмагалиева.

В недавнем интервью сайту Baige News Курмагалиев отверг идею о том, что компания наживается. По его мнению, РОП лучше рассматривать как организацию, занимающуюся развитием инфраструктуры и выполняющую экологическую миссию.

Он утверждает, что высокие сборы помогли РОП финансировать другие виды переработки, например, пластика, который в Казахстане систематически не перерабатывается.

Однако, когда интервьюер попросил его представить данные о том, как компания реинвестировала около 58 млрд. тенге (135 миллионов долларов), которые, по его словам, она получила от сборов в прошлом году, Курмагалиев не стал вдаваться в подробности.

Ответный удар был нанесен и со стороны Министерства информации – государственного органа, ответственного за цензуру и распространение государственной пропаганды. В конце прошлого года министерство опубликовало заявление, в котором оно назвало выступления в Интернете против сборов попыткой манипулировать общественным мнением.

По словам министерства, с момента введения сборов количество автомобилей отечественной сборки выросло в семь раз. Министерство также утверждает, что отмена сборов приведет к удорожанию автомобилей, хотя и не удосужилось обосновать этот аргумент.

Острая реакция со стороны властей указывает на то, что они знают, что могут разгореться страсти.

В 2019 году фермеры на тракторах вышли на акцию протеста против планов по введению утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Группы, выступающие в защиту интересов отрасли, завалили парламент и администрацию президента письмами с жалобами. Несмотря на это, власти настойчиво продвигали инициативу и к концу года одобрили расширение мандата РОП на такую технику, как тракторы и зерноуборочные комбайны.

Евгений Мухамеджанов, поборник большей прозрачности бизнеса по переработке отходов, возглавляющий новое предприятие под названием EcoNetwork, с пониманием относится к недовольству общественности.

Хотя «Оператор РОП» регулярно публикует на своем сайте данные о количестве переработанных им товаров, их «невозможно проверить», сказал Мухамеджанов.

Самое обидное, отметил он, что за более чем пять лет существования «Оператора РОП» в Казахстане до сих пор не создана национальная система утилизации сельскохозяйственных и бытовых отходов. Свалки продолжают представлять опасность для окружающей среды.

Как будто в подтверждение этого 14 июня министр экологии сообщил, что объем твердых бытовых отходов на несанкционированных свалках в Казахстане достиг 125 млн. тонн.

По словам Мухамеджанова, если смотреть с этой точки зрения, то все разговоры об охране окружающей среды выглядят, мягко говоря, неубедительно.

В Казахстане переход к «зеленой» экономике заключается в том, что «нужные люди создают для себя предприятия и заставляют другие компании финансировать их», сказал Eurasianet.org Мухамеджанов.