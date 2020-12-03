Зять Назарбаева прикарманил миллионы из китайских кредитов – Financial Times

Когда высокопоставленных государственных чиновников и членов их семей в Центральной Азии уличают в коррупции, это никого не удивляет. Как еще они могли так сильно разбогатеть? Но интерес представляют конкретные подробности воровства, проливающие свет на то, как правительства и системы покровительства служат личным интересам.

Сегодня газета Financial Times опубликовала сенсационное расследование, в котором подробно описывается, как зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который остается самой влиятельной фигурой в стране, якобы выкачал десятки миллионов долларов из одного из самых крупных трубопроводных проектов, оплаченного за счет китайских займов.

Миллиардер Тимур Кулибаев, который женат на дочери Нурсултана Назарбаева Динаре, с 2011 года состоит в совете директоров российского энергетического гиганта «Газпром» и до сих пор занимает ряд руководящих должностей в энергетической отрасли Казахстана.

Во время трубопроводной сделки он управлял казахстанским фондом национального благосостояния, который «курировал государственные компании, раздававшие подряды на строительство трубопроводов по всему Казахстану», – пишет Том Бургис, автор статьи в Financial Times и опубликованной в сентябре книги «Клептопия: как грязные деньги завоевывает мир».

Сотрудники и консультанты, работавшие на Кулибаева, «разработали схему, которая дала казахстанскому миллиардеру возможность получить не менее десятков миллионов долларов по контрактам, связанным» с проектом, пишет Бургис. Консультанты даже выставили счета за свои услуги.

«Письма по электронной почте, отправленные в период с 2008 по 2014 год и слитые разоблачителем, содержат подробное описание схемы, которая, по всей видимости, дала Кулибаеву возможность получить часть прибыли от трубопроводных подрядов, которые отдали ETK, компании, принадлежащей российскому бизнесмену Александру Карманову.

Схема выглядела так: ЕТК закупает трубы у заводов в Украине и России, но сначала продает тем же заводам сталь для производства этих труб – с огромной надбавкой к цене, которую она заплатила за эту сталь.

Контракты, с которыми ознакомилась Financial Times, показывают, что принадлежащая ETK компания в Сингапуре согласилась купить сталь, произведенную китайской компанией Jiangsu Shagang, по цене 935 долларов за тонну и продать сталь российскому производителю труб TMK по цене 1500 долларов за тонну. Контракт ТМК предусматривает общие затраты в “примерно 200 миллионов долларов”, что соответствует валовой прибыли ETK в размере 75 миллионов долларов.

Однако документы, с которыми ознакомилась Financial Times, позволяют предположить, что большая часть этих денег предназначалась не компании г-на Карманова, а г-ну Кулибаеву».

Он мог заработать 53 миллиона долларов только на одной этой сделке.

Адвокаты Кулибаева отрицают, что он имел какое-либо отношение к схеме.

Постскриптум к расследованию указывает на то, что предоставленную разоблачителем информацию подтвердил внук Назарбаева, Айсултан, который умер в Лондоне в августе, до этого много лет боровшись с наркозависимостью.

Это не единственная новость о коррупции в Казахстане на высшем уровне, которая появилась в крупных западных газетах на этой неделе. Недавно британский суд заморозил активы Булата Утемуратова, еще одного близкого к Назарбаеву влиятельного миллиардера, на сумму 5 миллиардов долларов.