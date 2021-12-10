ИГ продолжает антиталибскую пропаганду, с прицелом на Ташкент

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В попытке ослабить новых правителей Афганистана, пропагандисты «Исламского государства» (ИГ) пытаются обратить внимание на потепление связей «Талибана» с соседними странами. В частности, боевики заявляют, что коварный Китай намерен продолжать подавлять мусульман. А теперь они обратили взор и на Узбекистан.

Региональное отделение ИГ – «Вилаят Хорасан» (ИГВХ) – выставляет «Талибан» как пуштунское этнонационалистическое движение, подрывая таким образом как его религиозный авторитет, так и статус правительства, представляющего всех афганцев, включая многочисленное узбекское население Афганистана. Себя же ИГВХ рисует как образование, преодолевающее этническую и клановую принадлежность, а также национальные границы.

По утверждениям «Исламского государства», новое правительство в Кабуле – не надежные лидеры, а одержимые властью «проститутки», власть которых мусульманам не на благо.

Этот аспект пропаганды ИГ зародился на фоне произошедшего в 2015 году раскола между «Талибаном» и «Исламским движением Узбекистана» (ИДУ), террористической группировкой, основанной в 1990-х годах с целью свержения правительства в Ташкенте. До этого они формально были союзниками на протяжении около 15 лет, но потом ИДУ присягнуло на верность «Исламскому государству». Возмущенные подобным предательством талибы развернули агрессивную охоту на членов ИДУ и в конечном итоге огнем и мечом прошлись по их пристанищу в провинции Забул.

Тогдашний лидер ИГВХ Хафиз Саид Хан сказал, что «вероломный, извращенный, националистический Талибан» устроил «преступную бойню» и подверг узбеков «мученической смерти», в том числе «беззащитных женщин и детей».

Его слова задали тон филиалам «Исламского государства» в Южной Азии, которые продолжают изображать «Талибан» как враждебную силу по отношению к этническим узбекам – как выходцам из Узбекистана, так и узбекам Афганистана.

Теперь, когда талибы и Ташкент проводят регулярные встречи на высоком уровне для обсуждения вопросов торговли и гуманитарной помощи, Узбекистан стал все чаще фигурировать в пропагандистских материалах ИГ. Используя фото и видео с этих встреч, пропагандисты «Исламского государства», смешивая все в кучу, заявляют, что нападения «Талибана» на ИДУ в 2015 году были нападениями на всех узбеков. Сторонники ИГ утверждают, что отношения между «Талибаном» и Узбекистаном – свидетельство того, что талибы, объединившиеся со страной, печально известной подавлением мусульман, практикующих ислам вне установленных властями рамок, являются еретиками.

В последние месяцы представители медийной экосистемы ИГ в Южной Азии – разношерстной сети официальных отделений ИГ, неформальных сторонников «Вилаята Хорасан» и «Вилаята Хинд» (ячейки ИГ в Индии), а также других онлайн-сторонников, говорящих на разных языках – продвигают данный нарратив, используя, в частности, два изображения. Первое – это фотография с состоявшейся в ноябре 2018 года в Москве встречи между талибами и региональными дипломатами, включая представителя президента Узбекистана в Афганистане Исматуллу Иргашева. Второе – фото того, как узбекский чиновник надевает чапан на высокопоставленного представителя «Талибана» муллу Барадара во время его визита в Узбекистан в августе 2019 года.

Например, московская фотография фигурировала в опубликованном в мае 2021 года видео ИГВХ на пуштунском языке, посвященном убийству узбекских боевиков талибами. Позже материалы из данного видео использовались в изготовленных сторонниками ИГ в Бенгале листовках с резкой критикой отношений «Талибана» с государствами Центральной Азии.

Подобные нападки – с утверждениями, что убийство узбекских мусульман делает «Талибан» отступниками, – продолжаются до сих пор. В конце прошлого месяца видный сторонник ИГВХ осудил на урду в Telegram «зверские» убийства талибами «ни в чем не повинных узбекских беженцев», включая женщин и детей.

«Исламское государство» привлекало боевиков-узбеков с первых дней существования этой джихадистской группировки: сотни, если не тысячи, их стекались из Узбекистана, чтобы присоединиться к «халифату» в Сирии и Ираке. Установлена причастность связанных с ИГ узбеков к террористическим актам в Нью-Йорке, Стамбуле, Стокгольме и других местах.

Развернутая ИГВХ кампания не ограничивается медиа-пространством. Эта группировка часто берет на себя ответственность за дерзкие акты насилия внутри Афганистана, включая взрывы в мечетях в последние месяцы, в результате которых погибло множество людей. Кроме того, в рамках развернутой «экономической войны» против «Талибана» ИГВХ также устраивают атаки на линии электропередач, по которым в Кабул идет электричество из Центральной Азии.



Учитывая эту враждебность, Узбекистан продолжает подвергаться угрозе нападений со стороны ИГВХ и вдохновленных им боевиков. Власть в Афганистане, возможно, и сменилась, а проблема с исламскими боевиками на южных рубежах Узбекистана осталась.