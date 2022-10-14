Израиль намерен открыть транзитные лагеря для российских евреев в Азербайджане

Власти Израиля заявили о намерении открыть в Азербайджане временные лагеря для российских евреев, желающих переехать в Израиль в связи с войной в Украине.

2 октября израильские власти одобрили предложение по содействию иммиграции российских евреев в Израиль на фоне самой большой волны эмиграции из России в Израиль за последние два десятилетия, сообщает Jerusalem Post.

Среди предусмотренных в этом предложении программ было создание временных лагерей в Азербайджане и Финляндии для желающих переехать российских евреев. Лагеря будут созданы Еврейским агентством «Сохнут» – международной некоммерческой организацией, которая сотрудничает с израильским правительством с целью помочь евреям со всего мира переселиться в Израиль.

Подробностей об азербайджанских лагерях не так много. Посольство Израиля в Баку сообщило Eurasianet.org, что у него нет информации об открытии лагерей, и что этим вопросом будет заниматься «Сохнут». Бакинский офис Еврейского агентства отказался дать комментарии Eurasianet.org. Местные СМИ практически не освещают эту тему, разве что проправительственный сайт AzerNews сообщил об этом, ссылаясь исключительно на статью в Jerusalem Post.

С начала войны в феврале сотни тысяч россиян бежали из страны, но в Азербайджан их приехало сравнительно немного. Многие из тех, кто прибыл в Азербайджан, были этническими азербайджанцами, хотя официальной статистики нет. С января по август в Азербайджан из России приехали около 263 тысяч человек, что на 70 процентов больше, чем годом ранее, сообщила Государственная пограничная служба. Она не сообщила, сколько из них в итоге покинули страну. (Для сравнения, в Армению с января по сентябрь въехали около 780 тысяч россиян, а в Грузию с марта по август – 800 тысяч).

Объявление о мобилизации в конце сентября вызвало новую волну эмигрантов из России. «Азербайджанцы, которые являются гражданами России, пытаются спастись. Люди в панике и растерянности, они не знают, что делать», – сказал один из них азербайджанской службе Би-би-си.

Министерство алии и интеграции Израиля, разработавшее предложение властей совместно с министерством финансов, сообщило, что с начала войны в Израиль прибыли более 40 тысяч иммигрантов, из них около 24 тысяч – из России. «Это самая крупная волна за последние два десятилетия», – сообщила газета Jerusalem Post.

Российские власти пытаются закрыть Еврейское агентство в России; в настоящее время в суде рассматривается соответствующий иск министерства юстиции.

По словам главы «Сохнута», в связи с большим наплывом приезжих из России в Израиле не хватает гостиничных номеров, поэтому агентство может вновь открыть в Израиле центры абсорбции, цель которых акклиматизация и интеграция новых иммигрантов.

Азербайджан издавна поддерживает теплые отношения с Израилем и сотрудничает с ним по широкому кругу вопросов. Азербайджан закупил у Израиля часть своих современных вооружений, включая беспилотники Harop. Также ряд израильских компаний получили контракты на восстановление территорий в Карабахе, контроль над которыми Азербайджан вернул себе в ходе войны с Арменией в 2020 году.