Израиль становится источником напряженности в отношениях Азербайджана с Турцией

Алиев и Эрдоган на встрече 10 июня. Нарастающая напряженность в азербайджано-турецких отношениях проявилась, в частности, в том, что упоминалось – и не упоминалось – в официальных сообщениях сторон об этой встрече. (Photo: president.az)

В регионе вряд ли найдется пример более прочного стратегического партнерства, чем между Азербайджаном и Турцией. Но тесные отношения Баку с Израилем все чаще становятся источником трений в азербайджано-турецком альянсе.

На фоне продолжающегося конфликта между израильскими военными и боевиками ХАМАС в секторе Газа общественные настроения в Турции носят явный пропалестинский характер. Все основные политические партии Турции также в той или иной степени поддерживают палестинскую сторону.

Между тем Азербайджан остается верным другом Израиля. Обширные связи Баку с Израилем в сфере экономики и безопасности стали одним из ключевых факторов, способствовавших возвращению азербайджанскими военными Нагорного Карабаха в 2020-2023 годах.

Учитывая подобное расхождение во взглядах, неудивительно, что обвинения в продаже Израилю азербайджанской нефти, значительные объемы которой, по сообщениям, доставляются через территорию Турции, вызвали протесты возле офиса азербайджанской государственной нефтяной компании (ГНКАР) в Стамбуле. Протестующие, державшие в руках транспаранты с такими лозунгами как «Два государства, одно предательство», фактически обвинили азербайджанское руководство в подрыве особых отношений между Баку и Анкарой.

20 июня у стамбульского офиса ГНКАР произошел очередной инцидент: протестующие, размахивавшие палестинским флагом, забросали камнями стеклянные окна здания.

Режим премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не отличается терпимостью к протестам или инакомыслию, но власти продемонстрировали необычную сдержанность по отношению к пропалестинским демонстрациям, хотя 31 мая полиция и арестовала 13 человек за хулиганство.

Занять ярую пропалестинскую позицию Эрдогана подталкивают внутриполитические факторы. На местных выборах в конце марта его правящую Партию справедливости и развития значительно потрепала главная оппозиционная Народно-республиканская партия. Существенным фактором в голосовании было сложившееся мнение, которого придерживались как консервативные исламисты, так и оппозиционеры, что ПСР недостаточно делает для поддержки палестинского дела.

С тех пор Эрдоган стал поборником свободы Палестины. «Мы выступаем против угнетения, резни и несправедливости, которые продолжаются уже 76 лет, – сказал он во время одного из своих выступлений в начале июня. – Мы поддерживаем палестинский народ всеми доступными нам средствами».

Азербайджанское руководство было явно потрясено подобной критикой в свой адрес. Президент Ильхам Алиев во время недавней поездки в Египет подчеркнул, что «трагедии в секторе Газа следует положить конец». Тем временем ГНКАР выступила с заявлением, в котором опровергла прямые продажи Израилю, сославшись на то, что лишь выполняет контрактные обязательства по поставке определенного объема нефти для трубопровода Баку-Джейхан.

«Мы ведем всю свою деятельность в рамках международных деловых соглашений», – говорится в заявлении.

Некоторые комментаторы, дружественно настроенные по отношению к азербайджанскому руководству, дали отпор обвинениям в адрес Баку, обвинив турок в неблагодарности. Например, турецкая журналистка азербайджанского происхождения Нигяр Ибрагимова отметила, что ГНКАР, в отличие от «ваших богатых нефтью арабских братьев», бесплатно поставляла нефть в районы, пострадавшие от разрушительного землетрясения на юге Турции в 2023 году.

Учитывая жесткий контроль, который администрация Алиева осуществляет над внутриполитической средой в Азербайджане, публичные проявления общественного мнения относительно войны в Газе носят весьма ограниченный характер. Одним из исключений стала прошедшая недавно в Баку акция по сбору средств для палестинцев, не привлекшая однако к себе особого внимания.

Но нарастающая напряженность в азербайджано-турецких отношениях проявилась в том, что упоминалось – и не упоминалось – в официальных сообщениях о состоявшейся 10 июня встрече между Эрдоганом и Алиевым.

В краткой заметке о встрече, опубликованной турецким информационным агентством «Анадолу», отмечается, что Эрдоган поднял израильско-палестинский вопрос, подчеркнув «необходимость международного давления на Израиль с целью положить конец» якобы имеющим место зверствам в секторе Газа. Далее в заметке говорится, что Эргоган «в очередной раз подчеркнул, что долгосрочное решение заключается в создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

Между тем в весьма кратком сообщении о встрече, опубликованном на официальном президентском сайте Алиева, не было никаких упоминаний об израильско-палестинском конфликте, а говорилось лишь об «успешном развитии братских, дружественных и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией».