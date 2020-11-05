Из за войны Армяне покидают Карабах

Вардидер Нагабетян сидела на складном стуле и ждала, пока ей сообщат, где она теперь будет жить.

Вокруг сидели десятки людей, занятые тем же. Платки на головах женщин и мешковатые свитера мужчин выдавали в них сельских жителей. Нагабетян и ее семья разводили свиней, коров и лошадей в селении Дживани на восточной окраине Нагорного Карабаха.

Когда в конце сентября азербайджанские войска начали наступление с целью вернуть контроль над этой территорией, Нагабетяны продержались там пару недель, но в конечном итоге были вынуждены бежать.

«Турки шли в атаку, – сказала она. – Бомбили каждый день, жить стало невозможно». (Не вполне ясно, кого конкретно она имела в виду: многие армяне давно в качестве оскорбления называют азербайджанцев «турками», но в этой войне Азербайджан также получает значительную военную помощь со стороны Турции.)

В конце концов она добралась до общественного центра в Ереване, где сейчас и сидела в ожидании новостей. Нагабетян стала одной из десятков тысяч мирных жителей, которым пришлось покинуть свои дома из-за разгоревшихся военных действий между армянами и азербайджанцами.

По оценкам правительства, в результате войны перемещенными лицами стали около 90 тыс. человек. Большинство из них перебрались в более безопасные районы в Нагорном Карабахе или Армении, подальше от мест, где развернулись самые ожесточенные бои. По словам заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян, в Армению из Карабаха приехали около 40 тыс. человек. Это при том, что общая численность населения территории составляет около 150 тыс. человек.

Правительство Азербайджана сообщило о 40 тысячах мирных жителей, покинувших районы, прилегающие к местам боевых действий.

В первые несколько дней эвакуация армян из Карабаха осуществлялась через организованную спонтанно местную организацию, «очень по-армянски», сказала Степанян Eurasianet.org. Впоследствии процесс стал более систематизированным и осуществлялся на основе плана действий в чрезвычайных ситуациях, разработанного ранее ее министерством.

На границе между Карабахом и Арменией разместились гуманитарные работники, регистрирующие каждого человека, и автобусы, которые отвозят прибывающих в различные места по всей Армении. Людей, у которых в Армении есть родственники, у которых они могут остановиться, отвозят туда, а всех остальных – в общественный центр в Ереване, который чиновники министерства называют «распределительным центром».

(Люди, бежавшие из Карабаха в Армению, формально, согласно международному праву, не являются беженцами, поскольку жители Карабаха обычно являются обладателями армянских паспортов. Таким образом, формально они классифицируются как «спонтанно прибывшие».)

Распределительный центр забрали у местного отделения международного скаутского движения, управляемого базирующейся в Нью-Йорке благотворительной организацией «Всеобщий армянский благотворительный союз».

В центре работают в основном волонтеры, в том числе много скаутов. Здесь прибывшим предоставляют еду и временный ночлег (в нескольких комнатах рядами стоят кровати) пока им не найдут более комфортное жилье (обычно в течение 1-2 дней) в гостиницах, школах или частных домах.

Персонал центра также помогает присматривать за детьми прибывших. Один доброволец показал Eurasianet.org фотографии рисунков, нарисованных останавливавшимися в центре детьми. На одном из них был изображен дом с деревом во дворе, который был разрушен в ходе боевых действий.

Новоприбывшим измеряют температуру и выдают маски. Многим из них на протяжении нескольких дней или даже недель пришлось прятаться в тесных подземных убежищах в Карабахе, где свирепствует COVID-19.

«Если они были в Степанакерте или Шуши [два крупнейших города], если они были в подвалах с 20-30 людьми, то мы проявляем большую бдительность», – сказал Варужан Мазманян, работающий в центре врач-доброволец. – Если у них наблюдаются симптомы, мы немедленно отправляем их пройти тест [на COVID-19]».

После расселения люди продолжают получать помощь от местных властей.

В переоборудованном под склад театре в городе Горис, расположенном ближе всего к Карабаху, стоят огромные коробки с макаронами, мешки с картошкой, а также подгузники и прочие предметы первой необходимости. Склад находится в ведении местной мэрии, а работают здесь в основном подростки-энтузиасты, которые собирают продукты для отправки по адресам по всей области, где поселились вновь прибывшие.

Продукты поступают из разных источников: часть покупает государство, часть безвозмездно предоставляют частные лица и компании.

«С моей точки зрения, здесь наблюдается поистине поразительное сотрудничество между НКО, правительством и бизнес-сектором», – сказала заместитель министра Степанян.

Некоторые добровольцы сами из Карабаха, включая, например, 17-летнюю Яну Мирзоян, семья которой бежала из Степанакерта на следующий день после начала боевых действий 27 сентября. Когда начались азербайджанские бомбардировки, «мы подумали, что это гроза или, может быть, землетрясение. Я никогда не слышала ничего подобного, было так страшно», – сказала она.

По словам Степанян, Министерство труда и социальных вопросов также достигло соглашения с другими министерствами с целью облегчить для беженцев из Карабаха процесс адаптации. Министерство образования разрешило записывать детей из Карабаха в любую понравившуюся им школу в Армении, а Министерство здравоохранения позволяет им обращаться в любую государственную клинику. Жители Карабаха теперь также могут получать свою пенсию в Армении.

По словам сотрудников распределительного центра, в день, когда там побывал представитель Eurasianet.org, центр принял около 100 новоприбывших. Степанян отметила, что поток приезжающих по большей части снизился: «Сейчас очень мало людей приезжает».

Открытым для бежавших от войны остается вопрос о том, смогут ли они вернуться, и если да, то когда. Боевым действиям, похоже, не видно конца, но карабахцы мужаются. Супруг и двое сыновей Нагабетян остались воевать в Карабахе.

«В глубине души я знаю, что мы вернемся», – сказала она.

Данный материал был подготовлен при поддержке Пулитцеровского центра.