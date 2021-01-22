Импорт Китая из Центральной Азии и Кавказа в 2020 году обвалился

На этой неделе Пекин опубликовал предварительные данные по торговле за 2020 год. Как и ожидалось, когда прошлой зимой мировая экономика резко замедлилась, экспорт из стран Центральной Азии и Кавказа рухнул. И хотя во второй половине года экономика Китая снова начала расти, данные по странам, которые освещает Eurasianet.org, не особо радуют.

В долларовом выражении импорт Китая из Кыргызстана и Таджикистана по результатам года упал примерно на 47 процентов, а из Туркменистана и Узбекистана – более чем на 30 процентов.

При этом по всем странам мира Китай сократил импорт всего на 1,1 процента.

В то время как большинство крупных стран ожидают сокращения ВВП, Китай заявляет, что за год его экономика подросла на 2,3 процента, чему способствовало возвращение к нормальному уровню производства в последнем квартале.

Но цены на сырьевые товары не выросли, что привело к снижению экспортных доходов на Кавказе и в Средней Азии. На диаграмме ниже показано процентное изменение китайского импорта из восьми стран региона за последние три года по сравнению со средним показателем по всем странам мира.

Эти показатели не отражают реальный объем торговли, особенно в отдаленных от границ КНР Армении, Азербайджане и Грузии, где за заметным ростом в процентах в 2019 году скрываются скромные суммы (причем иногда всего одна крупная сделка могла существенно изменить показатель за весь год). Например, хотя торговый оборот между Азербайджаном и Китаем в 2019 году вырос на поразительные 127,5 процента, его общий объем был эквивалентен всего 6,8 процента оборота между КНР и Казахстаном.

Итак, кто больше всех торгует с Китаем? На диаграммах ниже отображен оборот по каждой из восьми вышеупомянутых стран. При этом следует учитывать контекст: в частности, в 2019 году Таджикистан (ВВП 8,1 миллиарда долларов) и Азербайджан (48 миллиардов долларов) наторговали с КНР примерно на одну и ту же сумму. Но одно из ключевых отличий состояло в том, что (по крайней мере, согласно подсчетам Пекина) в Таджикистане был зарегистрировать огромный дефицит в торговле с Китаем, а Азербайджан, наоборот, продал больше, чем купил.

На протяжении большей части года у центральноазиатских экспортеров энергоресурсов не было особых причин для оптимизма. Но они надеются, что показатели за декабрь станут началом тенденции.