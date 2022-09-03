Иран-Азербайджан: информационная война разгорается с новой силой

Словесная война между Азербайджаном и Ираном разгорается с новой силой: полуофициальные источники в Азербайджане открыто призывают к отделению многочисленного меньшинства иранских азербайджанцев.

«Время пришло: Южный Азербайджан должен выйти из состава Ирана», — гласит заголовок, появившийся 26 августа на сайте Caliber.az, связанном с администрацией президента Азербайджана. («Южный Азербайджан» — используемое ирредентистами название северных провинций Ирана с преобладающим азербайджанским населением.)

Днем позже на сайте Haqqin.az, связанном с азербайджанскими спецслужбами, появилась статья под заголовком «Южный Азербайджан стремится к независимости!». В ней утверждается, что Баку готов помочь этому процессу: «У азербайджанского государства достаточно мобилизационной силы для защиты прав своих соотечественников, — пишет неназванный автор статьи, подразумевая иранских азербайджанцев. — У правительства Азербайджана достаточно ресурсов, чтобы поддержать новую волну национально-освободительного движения».

Отношения между Баку и Тегераном остаются непростыми со времени войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией. Хотя Иран неоднократно заявлял о своей поддержке возвращения Азербайджану многочисленных территорий, утраченных в результате первой войны между двумя сторонами в 1990-е годы, его, по-видимому, беспокоят потенциальные следующие шаги вновь обретшего уверенность в своих силах Азербайджана.

Эта последняя вспышка напряженности, по-видимому, связана с июльским заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, выразившего озабоченность в связи с намерениями Азербайджана построить новый транспортный коридор между Нахичеванским эксклавом и основной территорией страны: в Баку его называют «Зангезурским коридором». Эта дорога должна пройти вдоль границы Армении с Ираном, что может иметь неопределенные последствия для армяно-иранской торговли.

Сейчас Азербайджан и Армения ведут переговоры, которые должны точно определить статус этой дороги и разрешить щекотливый политический вопрос о распределении полномочий в области контроля движения по ней. Однако Азербайджан часто говорит о достоинствах этого коридора (который также облегчит движение между основной территорией Азербайджана и Турцией, граничащей с Нахичеванью) с точки зрения пантюркизма, что тревожит Иран. Кроме того, Азербайджан угрожал взять необходимую территорию силой, если не удастся добиться желаемого согласия Армении.

Официальные представители Ирана утверждают, что ничего не имеют против самой дороги. «Иран не против создания Зангезурского коридора, — сказал 28 августа посол Ирана в Баку Аббас Мусави. — Это дело Азербайджана и Армении, вопрос международных отношений. Наша страна придерживается того принципа, что одна страна не должна оказывать влияния на национальные интересы других стран, в том числе соседних».

Однако Тегеран также неоднократно заявлял, что изменение границ на Кавказе является «красной линией». 19 июля, принимая в Тегеране российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Хаменеи еще раз выразил озабоченность этим вопросом. «Если будут предприняты попытки заблокировать границу между Ираном и Арменией, Исламская Республика воспротивится им, так как эта граница была путем общения на протяжении тысяч лет», — сказал он.

Тегеран выражает поддержку территориальной целостности Армении и другими средствами. В августе Иран объявил об открытии консульства и назначении консула в городе Капане на юге Армении. В интервью иранской газете Donya-e Eqtesadi аналитик Салар Сейфалдини назвал эти действия «ясным сигналом» для Баку.

Кроме того, в иранской прессе в последнее время выросло число антиазербайджанских публикаций. Одна из газет даже воскресила появившуюся 12 лет назад в итальянском таблоиде историю, согласно которой у жены президента Ильхама Алиева был роман с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А 24 августа турецкий провластный таблоид опубликовал оскорбительные и провокационные высказывания об Азербайджане, якобы позаимствованные из аудиозаписи бывшего высокопоставленного иранского дипломата Абульфазла Зухтевенда. «Азербайджан — страшное явление для нас. Нахчыван должен быть полностью присоединен к Ирану, — якобы сказал он. — Армяне — союзники Ирана. Так было всегда на протяжении всей истории. Никакого Азербайджана не существует … Азербайджан должен быть снова присоединен к Ирану. Если он не будет аннексирован, он поразит Иран, как раковая клетка».

Начиная с 2020 года напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном резко усиливалась уже несколько раз. В мае Алиев вступил в публичную дискуссию с иранским аналитиком, обвинившим Баку в предоставлении сепаратистам из числа иранских азербайджанцев платформы с государственной поддержкой. Прошлой осенью арест азербайджанской полицией двух иранских водителей грузовиков вылился в иранские военные учения на азербайджанской границе.

В обоих этих случаях казалось, что Баку лишь слегка раздувает сепаратизм, но в последнее время появляются призывы, гораздо более откровенные, чем когда-либо в прошлом.

«Наверняка наши соотечественники часто мечтательно оглядываются на нас, видя постоянное развитие независимого Азербайджана … Что ж, населению Южного Азербайджана есть с кого брать пример и к чему стремиться, — говорится в последней части статьи Caliber.az. —Наши южные братья, мы знаем, вы это сможете! Время пришло!»

Как всегда бывает в ирано-азербайджанских отношениях, над последним всплеском напряженности нависает заметная тень Израиля. В июле посол Израиля в Баку Джордж Дик опубликовал в Twitter свою фотографию с книгой под названием «Таинственные истории Табриза» (крупного города на севере Ирана) с подписью: «Я так много узнаю об азербайджанской истории и культуре в Тебризе из этой замечательной книги, которую мне недавно подарили. А что вы читаете в эти дни?»

Этот твит вызвал небольшую бурю в местных СМИ. Несколько азербайджанцев и их сторонников опубликовали похожие изображения.

Посол Ирана в Баку Аббас Мусави ответил в Twitter почти не завуалированными угрозами: «К сведению этого авантюрного мальчика: наш любимый Тебриз известен как земля ПЕРВЫХ в гордой истории Ирана. Судя по всему, ревностные жители Тебриза похоронят здесь и ПЕРВОГО Злого Сиониста. Никогда не пересекай нашу красную черту, никогда!»

Впоследствии Мусави дал газете Tehran Times большое интервью, в котором говорил о теплых азербайджано-иранских отношениях, омрачаемых только попытками Израиля вбить клин между двумя странами. О Зангезурском коридоре он не упоминал.

31 августа в отраслевом оборонном журнале Breaking Defense была опубликована статья, подробно описывающая военное сотрудничество между Израилем и Азербайджаном и его потенциальное использование против Ирана.

«Ясно, что тесные оборонные связи с Азербайджаном приносят Израилю некоторую потенциальную выгоду, в том числе возможность размещения датчиков на территории Азербайджана или использования его протяженной границы с Ираном для большего удобства проникновения в Иран специальных подразделений. Теоретически, если это будет необходимо, Азербайджан также может предоставлять свое воздушное пространство для проникновения на иранскую территорию израильских самолетов», — говорится в статье. Она была перепечатана азербайджанским государственным новостным агрегатором.