Иран и Армения договорились удвоить объем торговли газом

Иран и Армения договорились удвоить количество природного газа, который Иран продает Армении, и продлить соглашение о торговле газом до 2030 года.

Эта сделка была заключена во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран. Меморандум о взаимопонимании подписали 1 ноября Маджид Чегени, замминистра нефтегазовой промышленности Ирана и директор Национальной иранской газовой компании (NIGC), и министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

В настоящее время Армения импортирует из Ирана около 365 миллионов кубометров природного газа в год. «Сейчас мы ежедневно экспортируем в Армению один миллион кубометров газа; эта цифра будет удвоена на основании нового меморандума», — сказал Чегени.

Энергетическая торговля между двумя странами основывается на бартерном соглашении «газ за электричество» от 2006 года: за каждый кубометр газа из Ирана Армения отдает три киловатт-часа электроэнергии, произведенной на армянских теплоэлектростанциях.

Расширение этой сделки готовилось уже некоторое время. Увеличение импорта газа стало возможным благодаря росту мощностей производства электроэнергии в Армении, сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. В 2021 году вступила в строй построенная итальянской компанией Renco новая теплоэлектростанция.

Даже с учетом увеличения импорта из Ирана основным поставщиком газа в Армению останется Россия. Армения ежегодно покупает более двух миллиардов кубометров российского газа по 165 долларов за тысячу кубометров. В 2019 году цена российского газа выросла на 15 долларов за тысячу кубометров и с тех пор оставалась неизменной.

В апреле Армения начала платить за российский газ в рублях, хотя тарифы по-прежнему привязаны к долларовой цене. На поставки никак не повлияли потрясения на мировых рынках природного газа — отказ России от сотрудничества с многими европейскими покупателями и бесконтрольные колебания цен. В 2021 году Армения заплатила заплатила России за газ 414 миллионов долларов.

«Российский газ по-прежнему дешевле [иранского], — говорит Парсян. — Проблема в том, что Россия хочет брать за него деньгами, а Иран согласен на оплату электричеством».

В будущем может быть предусмотрено дальнейшее расширение ирано-армянской энергетической торговли.

В настоящее время электроэнергия поставляется в Иран по двум линиям электропередачи, но теперь предполагается, что строительство третьей высоковольтной ЛЭП, долго откладывавшееся, будет завершено к концу 2023 года.

В мае замминистра территориального управления и инфраструктуры сказал РСЕ/РС, что «после завершения затянувшегося строительства третьей ЛЭП, соединяющей Армению с Ираном, страна сможет импортировать до 1,8 миллиарда кубометров иранского газа».

Хотя увеличение объемов импорта газа из Ирана готовилось давно, с геополитической точки зрения оно происходит в очень удобный момент.

Отношения с Россией стали напряженными: армяне обвиняют Москву в том, что она не пришла им на помощь во время сентябрьского наступления Азербайджана. В свою очередь, Россия отзывается более критически о конфликте с Азербайджаном и усиливает нападки на нынешнее руководство Армении.

Тем временем Иран становится все более близким партнером Армении: он регулярно предостерегает Азербайджан от любых попыток установить контроль над какими-либо участками армянской территории. В октябре Иран открыл консульство в городе Капане на юге страны, тем самым, по сути дела, официально заявив о своем присутствии в самом взрывоопасном регионе.

В Тегеране Пашинян и президент Ирана Ибрахим Раиси обменялись теплыми словами по многим аспектам двусторонних отношений. Раиси отметил, что в 2022 году объем торговли между двумя странами вырос на 43 процента по сравнению с предыдущим годом, причем стороны стремятся увеличить ее совокупный годовой объем до 3 миллиардов долларов. «Мы несомненно добьемся этой цели», — сказал Раиси. За период с января по август 2022 года объем двусторонней торговли составил 427 миллионов долларов.

Более тесное армяно-иранское сотрудничество в таких сферах как энергетика, сельское хозяйство и дорожное строительство обладает «огромным потенциалом», сказал в Тегеране Пашинян.

Саносян сказал, что призывал иранские компании принять участие в проекте дорожного строительства в Сюникской области и обсуждал с иранскими коллегами планы прокладки четырехкилометрового туннеля под горным перевалом на дороге, ведущей к иранской границе. Существующая сейчас дорога проходит через перевал на высоте 2500 метров, который часто бывает закрыт зимой из-за неблагоприятных погодных условий.

Возможно, самой важной темой повестки дня была региональная безопасность. Пашинян отправился в Тегеран сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся 30 октября в Сочи.

«Важно сообщать нашим иранским партнерам о том, что происходит в контексте армяно-азербайджанских отношений, армяно-турецких отношений и разрешения нагорно-карабахского конфликта», — сказал Пашинян на совместной с президентом Ирана пресс-конференции.

В свою очередь, Раиси предостерег от вмешательства в дела Кавказа «внешних сил», под которыми он предположительно подразумевал Запад.

«Кавказский регион является частью иранской истории, цивилизации и культуры, и мы неравнодушны к Кавказскому региону. Безопасность и мир в Кавказском регионе важны для Ирана, — сказал он. — Присутствие внешних сил … может только усугубить региональные проблемы».