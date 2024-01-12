Искусственный интеллект пишет пропагандистские фейки о Казахстане

В дайджест за первую половину января 2024 попали: сатирическая новость об нарушении прав непривитых детей, фейк о ГМО комарах Билла Гейтса, очередное появление мошеннической схемы о компенсации за НДС, а также поддельные статьи о Казахстане в мировых СМИ.

Искусственный интеллект пишет пропагандистские статьи о Казахстане

Британское издание The Times сообщило о попытке публикации в ведущих западных СМИ хвалебных статей о Казахстане, якобы от имени двух британских учёных – Оливера Тёрнера и Адама Бауэра.

Попытку подлога обнаружил Александар Брезар – один из редакторов медиа Euronews. Получив материалы с запросом на публикацию, Брезар заметил «странности» в формулировках, а общий язык статей показался ему неестественным. Программа для выявления следов использования искусственного интеллекта подтвердила догадку редактора и статьи не были допущены к публикации. Брезар также связался с Тёрнером и Бауэром и сообщил им о подделке. Реальные авторы и источники статей остались неназванными.

При этом, как пишет The Times, другое неназванное издание было не так внимательно и опубликовало подложную статью под именем Тёрнера. По просьбе ученого материал быстро удалили, но, предположительно, речь идет об издании Real Clear World. Нам удалось найти архивную копию статьи за авторством Оливера Тёрнера, которая была опубликована 23 декабря, а затем удалена с сайта.

В статье, якобы написанной доктором Тёрнером, шла речь о том, как «средние державы» изменяют ситуацию на мировой политической арене. В частности, подчеркивалась прекрасная работа Казахстана в роли медиатора международных отношений и важная роль Международного форума Астана, который «обозначил кардинальный сдвиг в роли “средних держав” в глобальной политике».

Редакция The Times связалась с представителями форума и те заявили, что очень серьёзно относятся к предположениям о подлоге и ведут проверку. «Мы стремимся обеспечить точность и подлинность публикуемой информации», – добавили в организации.

Любопытно, что 23 сентября 2023 года то же издание Real Clear World опубликовало статью с очень похожим содержанием и структурой (местами даже с идентичными формулировками). Автором статьи указан первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Умаров.

Права непривитых детей

Снова в нашем дайджесте сатирические новости от портала Qaznews24. Пост с заголовком «Дети, отказавшиеся от прививок, не получат выплаты по программе “Нацфонд – детям”» настолько широко распространился в мессенджерах и соцсетях, что опровержение опубликовали многие медиа Казахстана (1, 2, 3, 4). Издание Kazpravda.kz также приводит комментарий пресс-службы Министерства финансов, в котором граждан заверили, что все дети-граждане РК получат выплаты, вне зависимости от статуса вакцинации.

Согласно статье 77 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», вакцинация, как и любые другие медицинские процедуры, проводится только с информированного согласия граждан или их законных представителей, и каждый пациент имеет право отказаться от вакцинации. Ни административной, ни уголовной, ни какой другой ответственности за отказ от вакцинации законом не предусмотрено, а непривитые дети и взрослые имеют такие же права, как привитые.

В ноябре 2023 года председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Олжабаев сообщил, что единственное ограничение, касающееся вакцинации несовершеннолетних, – процент непривитых детей в группах детского сада не должен превышать 10%.

Напомним, что на конец 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 393 случая коклюша (в 2022 году их было всего три) и 29 648 случая заболевания корью. При этом в Минздраве отмечают, что в основном болеют дети до 14 лет, а основная группа заболевших – непривитые граждане.

Десант ГМО-комаров Билла Гейтса

Как сообщает Stopfake.kz, в начале января в казахстанском сегменте Instagram распространился ролик, на котором изображен вертолет, якобы сбрасывающий генетически модифицированных комаров, зараженных лихорадкой денге. В комментарии к видео утверждается, что проект финансировал Билл Гейтс. Видимо, таким образом автор поста отсылает читателей к одному из множества конспирологических фейков последних лет (1, 2, 3), которые обвиняют предпринимателя в создании биологического оружия.

Фактчекеры выяснили, что оригинальный ролик с полетом вертолета был опубликован в TikTok 27 августа 2023 года. В подписи к видео указано, что он был сделан в Майами, но ничего не говорится о комарах. Более того, автор видео сам задается вопросом о том, что же сбрасывают с вертолета.

Как пишет Stopfake.kz, их коллеги из Associated Press опросили сотрудников вертолетных компаний Майами и пришли к выводу, что, скорее всего, на видео попал кульминационный момент частной гендер-вечеринки. На таких праздниках будущие родители, их друзья и близкие узнают пол еще не рожденного ребенка. Для того чтобы эффектно сообщить собравшимся, кто появится на свет – мальчик или девочка – родители нанимают частное воздушное судно. В нужный момент в небе над гостями распыляют дым синего или розового цвета в соответствии с полом ребенка. Именно такой дым синего цвета мы, вероятно, и наблюдаем в вирусном ролике.

Фактчекеры отмечают, что в 2022 году во Флориде действительно выпускали генетически модифицированных бесплодных самцов комаров вида Aedes aegypti. Этот вид переносит лихорадку денге, а также другие опасные заболевания. Смешиваясь с дикой популяцией, неспособные оставлять потомство лабораторные насекомые помогли существенно сократить популяцию этого вида. При этом запуск комаров проводили не с вертолета, а выпуская насекомых из специальных контейнеров, которые открывали на земле. Энтомологи подтверждают, что бессмысленно отпускать комаров на волю с вертолета таким плотным потоком, как показано на видео, так как большая часть хрупких насекомых просто погибнет.

Интересно, что Билл Гейтс действительно спонсирует разведение комаров вида Aedes aegypti. Однако этот проект не имеет никакого отношения к «биооружию». На «фабриках комаров» насекомых заражают бактерией Wolbachia, которая мешает передаче вируса денге, и затем отпускают в дикую природу. Лабораторные комары «передают» бактерию своим диким собратьям, нейтрализуя их способность распространять опасный вирус.

Возвращение фейка о возврате компенсации за НДС

Специалисты отмечают, что новогодний период, когда многие получают денежные подарки и премии, но при этом теряют бдительность в праздничной суете, становится пиковым сезоном распространения схем с кражей личных данных. Поэтому неудивительно, что за последние несколько недель мы увидели возрождение множества мошеннических фейков.

В самом начале года в мессенджерах снова стал распространяться зомби-фейк о том, что Министерство труда якобы вводит компенсации за выплаты НДС. Для оформления компенсации мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести свои личные данные. Минтруд сообщает, что подобных выплат не существует и просит не переходить по фишинговым ссылкам.