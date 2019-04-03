Исламист и евангелист: история одной грузинской семьи

Для заново родившегося в вере христианина, говорит Темур Цатиашвили, «истинная храбрость и истинная честь — это способность прощать».

Но в случае с его двоюродным братом Тарханом Батирашвили прощение оказалось делом нелегким. В течение трех лет, до самой гибели при американском воздушном налете в 2016 году, Тархан — действовавший под именем Умара аш-Шишани, то есть Умара Чеченского, — был одним из высших руководителей «Исламского государства» и одним из самых одиозных террористов в мире.

Тархан, которого легко было узнать по огромной рыжей бороде, командовал основными силами чеченских боевиков, прибывших в Сирию с Кавказа, а затем стал неофициальным «военным министром» ИГИЛ. Он руководил военными операциями этой террористической группы во всей северной Сирии, входил в ее руководящий совет и отвечал за печально известную тюрьму близ Ракки, в которой заложников держали, прежде чем обезглавить под видеозапись.

Но его семья помнит его другим.

«Мы выросли вместе, в одной семье. Он был человеком очень душевным, очень приятным», — говорит о Тархане Темур. Двоюродные братья происходят из маленькой деревни Биркиани в Панкисском ущелье Грузии. Темур, сын сестры матери Тархана, был на шесть лет старше.

Последние 25 лет выдались для Панкисского ущелья бурными, даже по грузинским меркам. Ущелье, населенное в основном чеченцами — которых в Грузии называют кистинами, — пострадало сначала от экономического кризиса, последовавшего за распадом Советского Союза, затем от войны в соседней Чечне, превратившей сонную долину сперва в лагерь для беженцев, потом в военную цель и, наконец, в поставщика воинов джихада.

Эти перемены потрясли мировоззрение двоюродных братьев до основания и направили их по поразительно разным путям, причем оба пути были основаны на идеологиях, которые зародились далеко за пределами ущелья. Если Тархан стал воинствующим исламистом, то Темур обратился к евангелическому христианству, стремясь к укреплению взаимопонимания между разными верами. Как говорит сам Темур: «Я выбрал свой путь борьбы. Он выбрал свой».

От суфизма к салафизму

Темур рос благочестивым мусульманином, воспитанным в духе суфизма, традиционном для его чеченских предков. Это была терпимая, почти экуменическая религия, и семья Темура ходила к своим соседям-христианам на празднование Рождества и Пасхи. В числе этих соседей-христиан были и некоторые из ближайших родственников Тархана: его отец был прихожанином Грузинской православной церкви, а мать — кистинкой-мусульманкой. По иронии судьбы Темур стал христианином, а Тархан — исламистом, но оба они выбрали нестандартные, прозелитические формы веры, идущие вразрез с вековыми религиозными традициями Панкиси.

Этот этнически смешанный мир религиозной терпимости начал распадаться во время Первой чеченской войны, которая бушевала за российской границей в начале и середине 1990-х годов. Иностранные бойцы, многие из которых приезжали на войну с Ближнего Востока и получали финансирование от саудовских религиозных организаций, привозили с собой свою интерпретацию ислама, которую обычно называют салафизмом, — пуританское течение, зародившееся в Саудовской Аравии. «Именно в 1995 или 96 году в исламе стали происходить, скажем так, изменения. Приезжали разные учителя, и началась новая стадия исламизации, новое течение», — говорит Темур.

По мнению многих чеченцев, в том числе и самого Темура, такие новшества противоречили традиционной культуре региона. «Когда к нам пришел салафистский ислам, он принес с собой арабскую культуру, — говорит он. — А с приходом арабской культуры стало очень легко заострять различия между религиями».

Темур Цатиашвили (Facebook)

Перемены, вызванные чеченской войной и подъемом салафизма, затронули и семью Батирашвили. Именно в это время, по словам Темура и бывшего высокопоставленного сотрудника разведывательной службы Министерства внутренних дел Грузии, пожелавшего остаться неназванным в связи с болезненностью затронутой темы, стал придерживаться радикальных взглядов Тамаз, старший брат Тархана. По мере роста опасности и распространения салафизма Панкисское ущелье становилось гораздо более однородным, так как смешанные семьи по большей части уехали в близлежащие села. Однако семья Батирашвили осталась. «Если бы отец Тархана переехал в Алвани [грузинское село рядом с ущельем], никакой исламизации их семьи не случилось бы», — говорит Темур.

В то самое время, когда его двоюродный брат все больше сближался с салафистским движением, Темур приближался к своему собственному религиозному откровению. «Когда происходили эти перемены, у меня самого было множество вопросов. И я не мог найти ответы на эти вопросы. Я много молился, я просил помощи у Аллаха. Почему вокруг столько ненависти? Зачем мусульманам убивать христиан? Зачем людям ненавидеть друг друга?»

С горечью наблюдая происходящее в Панкиси, Темур начал общаться с грузинскими христианами, живущими за пределами ущелья. Он попросил у друга-грузина Библию и, когда ему было 18 лет, «встретил Бога — Бога, имя которому любовь».

Путь в Сирию

Вскоре после встречи Темура с Богом у Тархана произошли встречи совершенно другого рода. «Насколько мы знаем, — говорит бывший разведчик, — начиная с 15 лет он [Тархан] стал горным проводником и водил людей туда и обратно. Он помогал чеченцам переходить границу». Дело было во время Второй чеченской войны, в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда в Панкиси хлынула волна беженцев, джихадистов и радикальных проповедников. Долина стала лагерем для гражданских лиц, перемещенных в связи с войной, и тыловой базой чеченских боевиков и их союзников-исламистов, сражавшихся против русских. В 2002 году ее бомбили российские военно-воздушные силы. Среди этих потрясений многие кистины, в том числе и Тамаз Батирашвили, вступили в войну на стороне чеченцев.

Но несмотря на опасную среду, в которой оказался Тархан, и все бо́льшую радикализацию его старшего брата Тамаза, будущий командир ИГИЛ совершенно не интересовался радикальным исламом. «С очень раннего возраста он хотел воевать с русскими. Он вовсе не был так уж религиозен», — говорит бывший сотрудник службы безопасности. Вскоре ему представилась такая возможность.

Тархан вступил в ряды грузинских вооруженных сил и сражался в грузинско-российской войне 2008 года. «Он работал на армейскую разведку — проводил рекогносцировку и тому подобное, и с большим успехом, — говорит бывший государственный служащий. — Его командиры дали ему очень хорошую характеристику».

Однако после катастрофического завершения войны бывший тогда президентом Михаил Саакашвили назначил министром обороны Бачо Ахалая, заявив, что требуется «гораздо более жесткая рука». Ахалая, известный своей безжалостностью, руководил до этого департаментом исполнения наказаний; сейчас он отбывает семилетний срок за применение пыток к заключенным. Именно в период руководства Ахалая жизнь Тархана пошла наперекос. «Его уволили из армии по состоянию здоровья, но я не знаю, были ли там на самом деле какие-нибудь медицинские проблемы или ему просто перестали доверять», — сказал бывший сотрудник разведки.

Затем, в сентябре 2010 года, Тархан был арестован военной полицией по сфальсифицированному, как считают многие, обвинению в незаконном владении оружием. «Его уволили. Его арестовали за ношение оружия, — говорит бывший государственный служащий, который ставит под сомнение истинные причины ареста Тархана. — Знаете, арестовать чеченца, когда известно, кто он такой, известно, что́ он сделал для страны, арестовать его просто за ношение оружия — это как-то…» — тут он замолкает, качая головой.

Тархана приговорили к трем годам тюремного заключения (правда, отсидел он всего 16 месяцев и был освобожден досрочно). Этот приговор и ощущение, что страна, которой он стремился служить, отвергла его, подтолкнули Тархана к радикализации и к Сирии.

«Это была неблагодарность. Неблагодарность со стороны государства, — говорит Темур. — Это всем известно — его подставили. Ему подбросили оружие. Он хорошо воевал. Он много сделал для Грузии. И все это потеряло всякий смысл».

«Это сознание несправедливости привело к его радикализации, — говорит бывший государственный служащий. — Из тюрьмы он вышел радикальным мусульманином».

К концу 2012 года Тархан уехал в Сирию, где к нему вскоре присоединился его старший брат Тамаз. Он стал быстро продвигаться по службе в организации джихадистов, возглавив подразделение, состоявшее в основном из русскоязычных чеченцев, и одержав несколько побед над сирийскими правительственными войсками.

Тархан Батирашвили взял псевдоним «Умар аш-Шишани» (YouTube)

По мере того как росла известность Тархана, он становился примером для подражания для молодых людей по всему Кавказу, стремившихся завоевать славу на службе халифату. Многие из этих начинающих воинов джихада с тех пор нашли свою смерть. (Тамаз был убит прошлым летом при воздушном налете.) Тархан одержал многие из своих побед, отправляя на цели волну за волной взрывников-камикадзе, которые часто формировались из новобранцев.

Превращение Тархана в яростного террориста было для Темура полной неожиданностью. «Я до сих пор не могу поверить, что он сделал то, что сделал, потому что он был таким симпатичным и душевным человеком, — говорит он. — Очень мирным, очень уравновешенным, вежливым. Есть такое выражение: он и на муравья не наступит».

И Тархан, и Тамаз знали об обращении Темура в христианство. В глазах салафистских экстремистов такое обращение равнозначно отступничеству — преступлению, которое карается смертью. «У меня всегда были с Тамазом жаркие споры о религии. Я постоянно ссорился с Тамазом, — говорит Темур. — Тархан это видел, и поэтому он избегал упоминать о моей религии. Тархан был другим человеком, очень добросердечным».

Чеченец-христианин

Быть чеченцем-христианином Темуру нелегко. «Я прошел через несколько очень трудных лет, когда все мои родственники были против меня, все Панкисское ущелье было против меня. Когда я выходил на улицу, мне плевали в лицо. Меня пинали ногами, били в лицо и оскорбляли», — говорит он.

Теперь он живет с женой (также чеченкой) и детьми за пределами ущелья, в промышленном городе Рустави. Тем не менее он часто возвращается на родину, где его организация под названием «Знамя примирения» ведет деятельность, направленную на развитие религиозной терпимости. Темур, побывавший в свое время членом многих протестантских церквей, сейчас называет себя христианином, не принадлежащим никакой из конфессий. Его организация не имеет явной религиозной направленности, но она сотрудничает со школами и другими действующими в Грузии группами, способствуя примирению между религиями, семьями и отдельными людьми.

Темур говорит, что сохраняет хорошие отношения с «радикальными лидерами» в Панкиси, но признает, что «судя по тому, как обстоят дела, меня уже должны были убить. Если кто-то становится отступником, его приходится убить».

Однако, несмотря на ту опасность, в которой находится Темур из-за своего религиозного обращения, он говорит, что понимает идею халифата, за которую сражался Тархан.

«Ислам сражается, чтобы в мире был мир. Но чтобы был мир, тех, кто нарушает мир, нужно отодвинуть в сторону, — говорит он. — Они не хотят зла, они не хотят убивать. Но именно поэтому они ведут войну».

По словам бывшего сотрудника разведки, на войну в Сирии отправились более 100 жителей Панкиси — огромная цифра для кистинского населения долины, составляющего, по данным переписи 2014 года, около 5000 человек. Около 35 из них погибли — в основном очень молодые люди, последовавшие примеру Тархана. «Он был местной суперзвездой, — говорит он. — Представьте себе, что их земляком был бы великий футболист, да? Все играли бы в футбол. К сожалению, у них был великий террорист».

В Панкисском ущелье снова установилось какое-то подобие нормальной жизни. С 2015 года из долины не уехал в Сирию ни один человек. Боевиков, все еще остающихся там, в Грузии не ждет теплый прием.

Однако радикальный ислам в ущелье, напротив, силен как никогда раньше. Салафистские мечети процветают, а терпимую суфийскую веру прежних дней сохраняет лишь все уменьшающаяся кучка стариков. Широко распространено недовольство. В январе 2018 года бойцы грузинского спецназа выстрелили в 17-летнего подростка Темирлана Мачаликашвили, лежавшего в собственной постели: он получил смертельное ранение. Его подозревали в связях с чеченским террористом, имеющим отношение к Панкиси, хотя дальнейшее расследование таких связей не выявило.

Вот в такой обстановке Темур Цатиашвили со своим «Знаменем примирения» пытается проповедовать межрелигиозное братство и всепрощение. «Мне угрожали, открыто угрожали», — говорит он. Но его это не тревожит: «Опасность есть всегда. Но я не боюсь. Это, наверное, из-за чеченского склада ума».